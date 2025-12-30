জালত পৰিল মুকেশ জালান, পৰিশোধ কৰা নাছিল স্থানীয় ঠিকাদাৰৰ ধন

জালত পৰিল মুকেশ জালান, পৰিশোধ কৰা নাছিল স্থানীয় ঠিকাদাৰৰ ধন
স্থানীয় ঠিকাদাৰৰ প্ৰাপ্য ধন পৰিশোধ নকৰি পলাই থকা সদগুৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড এলাইড ছাৰ্ভিচেজৰ স্বত্বাধিকাৰী মুকেশ জালান ।
টীয়ক: অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা জাঁজী পৰ্যন্ত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত জড়িত কোম্পানী সদগুৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড এলাইড ছাৰ্ভিচেজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী মুকেশ জালানক । গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জালানক বৰ্তমান ৰখা হৈছে যোৰহাট জিলাৰ টীয়ক থানাত ।
এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিগত সময়ছোৱাত স্থানীয় বহুসংখ্যক ঠিকাদাৰক কাম কৰাই প্ৰাপ্য ধন দিবলৈ ৰৈ গৈছিল । স্থানীয় ঠিকাদাৰসকলে বহুমাহ অপেক্ষা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা আয়ুক্ত, NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত ন্য়ূনতম পাবলগীয়া ধনৰাশিৰ এক অংশ আদায় দিবলৈ মান্তি হৈছিল ।
কিন্তু পাছলৈ স্থানীয় ঠিকাদাৰক প্ৰৱঞ্চনা কৰি এটা টকাও আদায় নিদিলে আৰু সকলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি পাছলৈ ঠিকাদাৰসকলক মুকেশ জালানে ভয়-ভাবুকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ঠিকাদাৰ, শ্ৰমিকসকলে । সেয়ে বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শৰ্মা উপাধিৰ এজন যোগনিয়াৰ-ঠিকাদাৰে যোৰহাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দিছিল এজাহাৰ । এজাহাৰ দাখিলৰ পাছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল মুকেশ জালান । অৱশেষত মুকেশ জালানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত যোৰহাট আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছে ঠিকাদাৰসকলে ।
এই সন্দৰ্ভত শৰ্মা উপাধিৰ ঠিকাদাৰজনে কয়, "মোৰ চাৰি কোটি ৩৬ লাখ টকা অনাদায় আছে । কেইবাখনো উৰণসেতুৰ সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰী আমি যোগান ধৰিছিলোঁ । আমাৰ লগৰ বহুকেইজনে বহু টকা পাবলৈ আছে, এতিয়া টকা বিচাৰিলে দম দিয়ে, উঠাই নিম বুলি কয় । সেয়ে আমি উপায়ন্তৰ হৈ যোৰহাটৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত গোচৰ দিলোঁ । আজি চাৰে আমাক যিদৰে সহায় কৰিছে আগলৈও এইদৰে সহায় বিচাৰিছোঁ ।"
ইতিমধ্যে 316(5)/318(4)/351(3)/3(5) BNS ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুকেশ জালানক । ইপিনে কৰ্মচাৰীক দৰমহা আদায় দিব নোৱৰাৰ বাবে বিগত দুটা মাহে বন্ধ হৈ আছে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ কাম । বিশেষ সুত্ৰে জানিব পৰামতে সদগুৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড এলাইড ছাৰ্ভিচেজ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগক ফৰেষ্ট ৰয়েলিটি দিবলৈ আছে ৩ কোটি ৩৬ লাখ ৬৭ হাজাৰ ৬৯৫ টকা ।