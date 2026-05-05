কাঁহী-বাতি, ঘটি-লোটা, সোণৰ আ-অলংকাৰ, মোবাইলেৰে ভৰ্তি এখন আৰক্ষী থানা
যোৰহাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, দুই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট আৰক্ষী ৷
Published : May 5, 2026 at 7:40 PM IST
যোৰহাট: কাঁহী-বাতি, ঘটি-লোটা, সোণৰ আ-অলংকাৰ, নামী দামী মোবাইল, পাটৰ কপোৰ আৰু নগদ ধনেৰে ভৰা যেন এখন বিশেষ দোকান আৰু মঙলবাৰে সেই বিশেষ দোকানখন দেখা গ'ল যোৰহাট আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত ৷ পিছে আপুনি ভুল নুবুজিব, আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত আৰক্ষীয়ে কোনো প্ৰদৰ্শনী বা দোকান খোলা নাই ৷ সেইসমূহ সামগ্ৰী আৰক্ষী থানাত ৰখাৰ আঁৰত যোৰহাট আৰক্ষীৰ কষ্ট সোমাই আছে ৷ কিয়নো বিগত সময়ত যোৰহাট চহৰৰ আশে-পাশে চোৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ বাবে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছিল ৷
ভিন্ন লোকৰ অভিযোগৰ পাছতে যোৰহাটৰ ভিন্ন স্থানত চোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত চোৰৰ পৰা কাঁহী-বাতি, ঘটি-লোটা, সোণৰ আ-অলংকাৰ, নামী-দামী মোবাইল, পাটৰ কপোৰ আৰু নগদ ধনৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে উৎপল বৰা আৰু আব্দুল কাদিৰ নামৰ দুটা চোৰক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।
দুটা চোৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীয়ে কাঁহী-বাতিৰ পৰা ঘটি-লোটা, সোণৰ আ-অলংকাৰ, নামী দামী মবাইল আদি চুৰি হোৱা সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, এটা অবৈধ ডেম্পৰ পৰা কাঁহী-বাতিৰ পৰা ঘটি-লোটা আৰু যোৰহাট এল.এন নামৰ জুৱেলাৰী পৰা সোণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, অবৈধ ডেম্পৰ গৰাকী লগতে জুৱেলাৰী স্বত্বাধিকাৰীক আটক কৰিছে ।
যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া হৃষিকেশ হাজৰিকাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি যোৰহাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উৎপল বৰা নামৰ চোৰটোৰ নেতৃত্বত চলি আহিছিল সন্ত্ৰাস ৷ অৱশেষত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত চোৰকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰকেইটাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নিশা অভিযান চলাই সোণৰ আ-অলংকাৰ, পিতলৰ বাচন বৰ্তন, মন্দিৰৰ বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী, পাটৰ কাপোৰ, মোবাইল, নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ এই সামগ্ৰীসমূহ যোৰহাটৰ এটা অবৈধ ডেম্পৰ লগতে তৰাজানস্থিত এল.এন জুৱেলাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ।"
