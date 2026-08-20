যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: আৰক্ষীৰ জালত আৰু এজন
যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ থকা আন এজন অভিযুক্ত অংকিত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : August 20, 2026 at 3:08 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাটত যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ঘটনাৰ আন এজন অভিযুক্ত অংকিত দাসক আৰক্ষীয়ে যোৱানিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
নিশা অভিযান চলাই যোৰহাটৰ মিলন নগৰৰ পৰা অংকিত দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । সম্প্ৰতি অংকিত দাসক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা সংঘটিত ঘটনাটোৰ পিছৰে পৰা অংকিত দাস পলাতক আছিল ।
জানিব পৰা মতে অংকিতৰ ঘৰ যোৰহাটৰ মাছৰহাটত । অংকিত দাসসহ এতিয়ালৈ যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত ৪ গৰাকীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আৰিয়ান গোস্বামী আৰু দুগৰাকী যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ধৃত যুৱতীকেইগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে মৃত যুৱতীগৰাকীয়ে অংকিত দাসৰ পৰা ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিছিল ।
বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছিল ধৃত যুৱতীকেইগৰাকীয়ে । আদালতে আৰিয়ান গোস্বামী আৰু দুই যুৱতীক ৩ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
কিন্তু এতিয়াও পলাতক আন এগৰাকী যুৱতী । সেই যুৱতীগৰাকীক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে । কিয়নো মৃত যুৱতীগৰাকীয়ে সেই সন্ধানহীন যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে স্কুটীৰে এখন বিপণিলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ওলাই গৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত এটা চিচিটিভি ফুটেজো পোহৰলৈ আহিছে । য'ত দুয়োকে দেখা গৈছে । চিচিটিভি ফুটেজত দেখাৰ দৰে ৰঙা টি ছাৰ্ট পৰিহিত যুৱতীগৰাকী আচলতে কোন আছিল ?
এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা কিয় পলাতক হৈ আছে যুৱতীগৰাকী ? আৰিয়ান গোস্বামীৰ ফ্লেটত চলা ড্ৰাগছ পাৰ্টীত সেই যুৱতীগৰাকীও আছিল নেকি ? আচলতে ঘটনাটো যিমানে দিন অতিক্ৰম কৰিছে নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । আৰক্ষীয়েও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা যোৰহাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । প্ৰথম অৱস্থাত ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছিল । কিন্তু গৌৰী এপাৰ্টমেণ্টৰ বি-২ কোঠাত সংঘটিত ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ লাহে লাহে স্পষ্ট হ'বলৈ ধৰিলে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱক-যুৱতীসকলে স্বীকাৰ কৰিছে যে সেইদিনা অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ বাবেই শইকীয়া উপাধিৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল । কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য অনুসৰি মৃতদেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতৰ দাগ স্পষ্ট আছিল । সেয়ে পৰিয়ালে হত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে ! এতিয়া সময়ে ক'ব যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ আচল কাৰণ কি আছিল ?
লগতে পঢ়ক :
তাই অ'ভাৰ ড'জ লৈ মৰিছে... বাধা দিবলৈ আমি তাইৰ মাক নহয়: যোৰহাটৰ ড্ৰাগছকাণ্ডৰ অভিযুক্ত যুৱতীৰ বেপৰোৱা ভাষ্য
যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত আৰিয়ান গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ