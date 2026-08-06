আমাক এটা ঘৰ দিয়ক : চৰকাৰক কাতৰ আহ্বান বানাক্ৰান্তৰ

আমাক এটা ঘৰ দিয়ক : চৰকাৰক কাতৰ আহ্বান বানাক্ৰান্তৰ
ভোগদৈৰ বানে সকলো কাঢ়ি লৈ গ'ল । এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে দুৰ্বিষহ জীৱন বহু বানাক্ৰান্তৰ ।
Published : August 6, 2026 at 5:18 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও বহু অঞ্চল পানীৰ তলতে আছে । এতিয়াও বহু লোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও পানী আছে । আশ্ৰয় শিবিৰতে দিন-ৰাতি কটাইছে বানাক্ৰান্তই ।
ভোগদৈৰ বানে তচনচ কৰা পশ্চিম যোৰহাটৰ এলেংমৰা দলনি চুকত এতিয়াও বহু লোকে দুৰ্বিষহ জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । বানে তেওঁলোকৰ সকলো কাঢ়ি লৈ গ'ল । ঘৰ-মাটি, শস্য, পশুধন একোৱে নাই । বহু লোকৰ ঘৰৰ কিছু অৱশিষ্ট হে আছে । এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বানাক্ৰান্তই ।
এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমাক সহায় কৰক নতুবা আমি ২০ বছৰ পিছুৱাই যোৱা যেন অনুভৱ হ'ব । আমাৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই, আমাক এটা ঘৰ দিয়ক । যিখিনি গৰু-ছাগলী বাছি থাকিল সেইখিনি পশুধনৰ মাজত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ বৰ্তমান ভেটি, মাটি একো নাই বুলি ধৰি ল'ব পাৰি । যদি এই সময়ত আমাক এটা ঘৰ নিদিয়ে আমাৰ ৰাইজৰ বৰ কষ্ট হ'ব । গৰু-ম'হৰ লগতে মানুহৰ মাজতো বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰী দৰৱ দিছে যদিও আমি বেলেগ ফাৰ্মাচীৰ পৰাও দৰৱ আনিব লগা হৈছে । সেয়ে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ বানপীড়িত লোকসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক । আমাৰ সকলো বানে শেষ কৰি পেলালে । গৰু-ছাগলী বানে উটুৱাই লৈ গ'ল । বাকী থকা পশুধনৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় খাদ্যৰ বাবে আমি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ১৯ জুলাইত ভোগদৈৰ ৫ টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ শ শ গাঁও প্লাৱিত হয় । ১৫ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো এতিয়াও বহু অঞ্চল পানীৰ তলতে আছে । এতিয়াও বহু স্থানত ৰাইজে সাহায্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
গোলাঘাটৰ পশ্চিম ধোদাঙত কৰুণ ঘটনা: বাঢ়নি পানীত পৰি কৃষকৰ মৃত্যু