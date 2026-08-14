অসমৰ নিবনুৱাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি ভুৱা নথিৰে বহিঃৰাজ্যৰ যুৱকে লৈছে চাকৰি !
ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰ বৃহৎ চক্ৰ । যোৰহাটত ভুৱা নথিৰে বিভিন্ন নিৰাপত্তা বাহিনীত চাকৰি লোৱা ১১ বহিঃৰাজ্যৰ যুৱকক চিনাক্ত ।
Published : August 14, 2026 at 6:57 PM IST
যোৰহাট : অসমৰ স্থানীয় নিবনুৱাৰ সুযোগ কাঢ়ি লৈ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে বিভিন্ন চৰকাৰী পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে বহিঃৰাজ্যৰ যুৱকে ! শেহতীয়া বছৰবোৰত ভুৱা নথি পত্ৰৰে বহিঃৰাজ্যৰ বহু যুৱকে কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী যেনে বিএছএফ, চিআৰপিএফ, চিআইএছএফ, আইটিবিপি আদিত নিযুক্তি লাভ কৰিছে ।
এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তদন্তত এই ভয়ংকৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । চাকৰিত আবেদনৰ সময়ত দিয়া প্ৰমাণপত্ৰ বা নথিপত্ৰসমূহৰ পুনৰীক্ষণত এই জালিয়াতিৰ তথ্য ধৰা পৰিছে । অসমৰ বাসিন্দা বুলি প্ৰমাণপত্ৰ দি চাকৰি লোৱা তেনে ১১ জন বহিঃৰাজ্যৰ যুৱকৰ তথ্য এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে ।
যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত পংকজ বৰাই জনোৱা মতে বহিঃৰাজ্যৰ অভিযুক্ত যুৱককেইজন হৈছে অৰ্জুন চিনোৱাৰ, নেত্ৰ পাল, অৰুণ মীনা, সতীশ চন্দ্ৰ, নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ, হৰগোবিন্দ সিং, দানবীৰ সিং, গিৰীশ চন্দ্ৰ, ৰাহুল সিং, পৱন কুমাৰ আৰু অমন কুমাৰ পাটিল ।
এইসকলে অসমৰ বাসিন্দা বুলি পৰিচয় দি ভুৱা নথিপত্ৰৰে বিভিন্ন সুৰক্ষা বাহিনীত নিয়োজিত হৈছে । আচৰিত কথা হ'ল যে যোৰহাটত এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় ।
যোৱা জুন মাহত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত পংকজ বৰাই চলোৱা একেধৰণৰ তদন্তত ৬ গৰাকী বহিঃৰাজ্যৰ যুৱকে ভুৱা নথিপত্ৰৰ জৰিয়তে চাকৰি লাভ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল । পুনৰ এইধৰণৰ জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে যোৰহাটত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
কিন্তু এই সমগ্ৰ জালিয়াতি কাৰ নেতৃত্বত চলি আছে ? কোনে বহিঃৰাজ্যৰ যুৱকসকলক ভুৱা নথিপত্ৰ যোগান ধৰিছে ? ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে।
এই সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "এইবাৰ আমি ১১ জন ভুৱা নথিৰ প্ৰাৰ্থী পাইছোঁ । তাৰ ভিতৰত বিএছএফৰ ৬ জন, আইটিবিপিৰ এজন, চিআইএছএফৰ এজন আৰু চিআৰপিএফত ৩ জন পাইছোঁ । এইসকল খিলঞ্জীয়া লোক নহয় বা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা নহয় । যোৰহাটৰ বা অসমৰ বাসিন্দা বুলি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁলোকে ভুৱা নথিপত্ৰ উলিয়াইছে । ১১ জুলাইত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । এফআইআৰৰ প্ৰতিলিপি আমি যিখিনি বেটেলিয়নৰ পৰা পুনৰীক্ষণৰ বাবে আহিছে তেওঁলোককো পঠিয়াইছোঁ ।"
ভুৱা নথিৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীত চাকৰি লাভ কৰাৰ অভিযোগে কেৱল নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নাই স্থানীয় নিবনুৱাৰ অধিকাৰ আৰু সুযোগৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । যোৰহাটৰ স্থানীয় নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থ জড়িত এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টো তদন্তৰ ফাইলতে সীমাবদ্ধ নাথাকি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
উজনি অসমৰ বানৰ মূল কাৰণ অবৈধ শিল আৰু কয়লা খনন: অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা