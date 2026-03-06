ETV Bharat / state

ইউ পি এছ চিত উজলিল যোৰহাটৰ চিকিৎসক অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা, স্বাস্থ্যসেৱাৰ সমস্যা সমাধানৰ ইচ্ছা

চিকিৎসক হিচাপে যোৰহাটৰ দহোটীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সেৱা আগবঢ়ায় থকা অভিজ্ঞানে কিয় বাছি ল'লে ইউ পি এছ চি ?

ইউ পি এছ চিত উজলিল যোৰহাটৰ চিকিৎসক অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 9:54 PM IST

যোৰহাট: আজি ২০২৫ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ (ইউ পি এছ চি) পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে । এই পৰীক্ষাত যোৰহাটৰ সন্তান ডাঃ অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হয় । চিকিৎসক অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰাই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৫৭০ নম্বৰ স্থান লাভ কৰি যোৰহাট তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁ যোৰহাট নিবাসী প্ৰয়াত গোলাপ বৰা আৰু ৰুবী বৰাৰ কনিষ্ঠ সন্তান ।

চিকিৎসক হিচাপে যোৰহাটৰ দহোটীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সেৱা আগবঢ়ায় থকা অভিজ্ঞানে সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছিল । কিন্তু স্বাস্থ্য সেৱাৰ দৰে এক মহান বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিও তেওঁ কিয় অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ল ? আচলতে স্বাস্থ্য সেৱাৰ কথিত অনিময় বা দুৰ্নীতি বা সমস্যাই তেওঁক আমনি কৰিছিল নেকি ?

ইউ পি এছ চিত উজলিল যোৰহাটৰ চিকিৎসক অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰতো তেওঁ সেই কথাৰে ইংগিত দিলে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই যেতিয়া দহোটীয়াত ছাৰ্ভিচ দি আছিলোঁ তেতিয়া হেল্থ ছিষ্টেমত প্ৰব্লেম দেখিছিলোঁ । ধৰি লওঁক সময়মতে মেডিচিন নথকা আদি । মই ভাবিলোঁ যে চিকিৎসক হিচাপে এইবোৰ হয়তো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰিম । সেইকাৰণে প্ৰশাসনৰ ফালে যাবলৈ মন গ'ল । হেল্থ ছিষ্টেমত যিখিনি গেপ আছে সেইখিনি ফিলআপ কৰিবলৈ মন গ'ল ।" সেইকাৰণে ইউ পি এছ চিৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িল বুলি উল্লেখ কৰিলে ।

ডাঃ অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰাই জনোৱা মতে তেওঁ ১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় অধ্যয়ন কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ মানৰ পৰাই তেওঁ এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । এই পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সমান্তৰালভাৱে দৈনিক বাতৰি কাকতৰো সহায় লৈছিল অভিজ্ঞানে ।

অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা আৰু মাতৃ (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "ইণ্টাৰনেটৰ যুগত মই অনলাইনৰ জৰিয়তে কোচিং গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । এই পৰীক্ষা বাবে ২০২৪ চনৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলো । দৈনিক ৮ ৰ পৰা ১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় মই পঢ়িছিলোঁ । এই পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম মতে পঢ়া-শুনা কৰিলে, একেখিনি বস্তু বাৰে বাৰে অধ্যয়ন কৰিলে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰি । এই পৰীক্ষাৰ বাবে ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন ।" তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বে পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰশ্নকাকত চালে আৰু সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলৰ ইণ্টাৰভিউ চোৱাটো অতি দৰকাৰ । মই পঢ়ি যোৱাখিনি ২০ বাৰ পৰ্যন্ত পুনৰ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ । এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ যুগত আপুনি দিল্লীলৈ নগৈ ঘৰতে বহি এই পৰীক্ষা বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে ।" এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । পুত্ৰৰ সফলতাত আনন্দিত ৰুবী বৰায়ো কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচুপি উঠিল । পিতৃ অবিহনে সন্তানক মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়াত থকা প্ৰত্যাহ্বানৰ কথাও মাতৃয়ে স্মৰণ কৰিলে ।

উল্লেখ্য যে অভিজ্ঞানে যোৰহাটৰ কাৰ্মেল স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল । ইতিমধ্যে অভিজ্ঞানৰ এই সফলতাৰ কথা সকলোতে চৰ্চা হৈ পৰাত তেওঁৰ ঘৰলৈ বিভিন্নজনৰ আগমন হৈছে । সকলোৱে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছে ।

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা
ইউ পি এছ চি
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা

