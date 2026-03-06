ইউ পি এছ চিত উজলিল যোৰহাটৰ চিকিৎসক অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা, স্বাস্থ্যসেৱাৰ সমস্যা সমাধানৰ ইচ্ছা
চিকিৎসক হিচাপে যোৰহাটৰ দহোটীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সেৱা আগবঢ়ায় থকা অভিজ্ঞানে কিয় বাছি ল'লে ইউ পি এছ চি ?
Published : March 6, 2026 at 9:54 PM IST
যোৰহাট: আজি ২০২৫ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ (ইউ পি এছ চি) পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে । এই পৰীক্ষাত যোৰহাটৰ সন্তান ডাঃ অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হয় । চিকিৎসক অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰাই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৫৭০ নম্বৰ স্থান লাভ কৰি যোৰহাট তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁ যোৰহাট নিবাসী প্ৰয়াত গোলাপ বৰা আৰু ৰুবী বৰাৰ কনিষ্ঠ সন্তান ।
চিকিৎসক হিচাপে যোৰহাটৰ দহোটীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সেৱা আগবঢ়ায় থকা অভিজ্ঞানে সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছিল । কিন্তু স্বাস্থ্য সেৱাৰ দৰে এক মহান বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিও তেওঁ কিয় অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ল ? আচলতে স্বাস্থ্য সেৱাৰ কথিত অনিময় বা দুৰ্নীতি বা সমস্যাই তেওঁক আমনি কৰিছিল নেকি ?
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰতো তেওঁ সেই কথাৰে ইংগিত দিলে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই যেতিয়া দহোটীয়াত ছাৰ্ভিচ দি আছিলোঁ তেতিয়া হেল্থ ছিষ্টেমত প্ৰব্লেম দেখিছিলোঁ । ধৰি লওঁক সময়মতে মেডিচিন নথকা আদি । মই ভাবিলোঁ যে চিকিৎসক হিচাপে এইবোৰ হয়তো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰিম । সেইকাৰণে প্ৰশাসনৰ ফালে যাবলৈ মন গ'ল । হেল্থ ছিষ্টেমত যিখিনি গেপ আছে সেইখিনি ফিলআপ কৰিবলৈ মন গ'ল ।" সেইকাৰণে ইউ পি এছ চিৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িল বুলি উল্লেখ কৰিলে ।
ডাঃ অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰাই জনোৱা মতে তেওঁ ১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় অধ্যয়ন কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ মানৰ পৰাই তেওঁ এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । এই পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সমান্তৰালভাৱে দৈনিক বাতৰি কাকতৰো সহায় লৈছিল অভিজ্ঞানে ।
তেওঁ কয়, "ইণ্টাৰনেটৰ যুগত মই অনলাইনৰ জৰিয়তে কোচিং গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । এই পৰীক্ষা বাবে ২০২৪ চনৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলো । দৈনিক ৮ ৰ পৰা ১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় মই পঢ়িছিলোঁ । এই পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম মতে পঢ়া-শুনা কৰিলে, একেখিনি বস্তু বাৰে বাৰে অধ্যয়ন কৰিলে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰি । এই পৰীক্ষাৰ বাবে ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন ।" তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বে পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰশ্নকাকত চালে আৰু সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলৰ ইণ্টাৰভিউ চোৱাটো অতি দৰকাৰ । মই পঢ়ি যোৱাখিনি ২০ বাৰ পৰ্যন্ত পুনৰ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ । এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ যুগত আপুনি দিল্লীলৈ নগৈ ঘৰতে বহি এই পৰীক্ষা বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে ।" এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । পুত্ৰৰ সফলতাত আনন্দিত ৰুবী বৰায়ো কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচুপি উঠিল । পিতৃ অবিহনে সন্তানক মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়াত থকা প্ৰত্যাহ্বানৰ কথাও মাতৃয়ে স্মৰণ কৰিলে ।
উল্লেখ্য যে অভিজ্ঞানে যোৰহাটৰ কাৰ্মেল স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল । ইতিমধ্যে অভিজ্ঞানৰ এই সফলতাৰ কথা সকলোতে চৰ্চা হৈ পৰাত তেওঁৰ ঘৰলৈ বিভিন্নজনৰ আগমন হৈছে । সকলোৱে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ইউ পি এছ চিৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা : উজলিল অসমৰ তিনি সন্তান, শীৰ্ষস্থানত অনুজ অগ্নিহোত্ৰী