যোৰহাটত নিশা বিস্ফোৰণক লৈ হাহাকাৰ,সহায় বিচাৰি মৰণকাতৰ আৰ্তনাদ

জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিক লৈ বিশেষ ম’কড্ৰিল ।

Jorhat District Administration conducted specialized mock drill
যোৰহাট নগৰৰ নেহৰু পার্ক চাৰিআলিত ম’কড্ৰিল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 12:40 PM IST

যোৰহাট: যোৰহাট নগৰত নিশা হঠাতেই বাজি উঠিল চাইৰেণ । শুনা গ'ল বিস্ফোৰণৰ শব্দ । নগৰখনৰ চৌদিশে লাগিল হাহাকাৰ । এই বিস্ফোৰণত ৰাজপথৰ চাৰিওফালে ছিটিকে পৰিছে আহত লোকসকল । সহায় বিচাৰি সকলোৰে মৰণকাতৰ আৰ্তনাদ ।

নগৰখনত নিশা কিয় শুনা গ'ল চাইৰেণৰ শব্দ ? কোনে ঘটালে বিস্ফোৰণ সেই লৈ কোনোৱে পোৱা নাই উৱাদিহ । যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ মাজতে আহতসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উপস্থিত হয় জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন আৰু প্ৰশাসনৰ লোক ।

এয়া কোনো আক্ৰমণৰ ঘটনা নহয় । জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিক লৈ যোৰহাটত কৰা বিশেষ ম’কড্ৰিল বা অনুশীলনহে । এই অনুশীলনৰ বাবে হঠাৎ হুৱাদুৱা লাগিল যোৰহাট নগৰৰ নেহৰু পার্ক চাৰিআলিত । বাজি উঠিল চাইৰেণ । নুমাই গ'ল সকলো বিজুলীবাতি । য'ত তত ফুটিল বোমা । ফলত আঘাটপ্ৰাপ্ত হৈ পথৰ দাঁতিত পৰি ৰৈছে বহুলোক । শুনা যায় আহত লোকৰ আৰ্তনাদ । এখনৰ পাছত আন এখন এম্বুলেন্স,অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন, অসামৰিক, প্ৰতিৰক্ষা,আৰক্ষী, চিকিৎসক, নাৰ্ছ চিকিৎসাকৰ্মী সকলোৱে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে । ইয়াৰ কিছুসময় পিচতেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।

এয়া আছিল অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু বায়ু সেনাৰ এক অনুশীলন তথা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি আৰু যুদ্ধৰ সময়ত বিমান আক্ৰমণ হ'লে কেনেদৰে পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে তাৰে আখৰা । এই অনুশীলনৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা । উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু যোৰহাটস্থিত বায়ুসেনা বাহিনীৰ সহযোগত যুদ্ধৰ সময়ত ল’বলগা ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত এক জৰুৰীকালীন অনুশীলন বা সুৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতি মূলক আখৰা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হয় ।

এই অনুশীলনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰ্যবেক্ষণ কৰে জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে । জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া প্ৰীতম কুমাৰ দাস আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ উপ-নিয়ন্ত্ৰক সীমান্ত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই অনুশীলন পৰিচালিত হয় ।এই কাৰ্যসূচীত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ কুইক ৰেচপন্স টিমে এই অনুশীলনৰ জৰিয়তে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত কেনেকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে সেৱা আগবঢ়াব পাৰি, তাৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । জৰুৰীকালীন আখৰত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, যোৰহাট পৌৰসভা, যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।

ব্লেক আউটৰ নিয়ম মানি চলিবলৈ আহ্বান :

এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয়,"আজি আমি নিশা ৮ :৩০ বজাত এটা বিপদ সংকেত লাভ কৰো । বায়ু সেনাৰ পৰা এক জৰুৰী বাৰ্তা লাভ কৰাৰ পিচতেই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষটো কাৰ্যক্ষম হৈ উঠে । এই সংকেত লাভ কৰাৰ লগে লগে আমিও বিপদ সংকেত বজাও । দুই মিনিটত যিটো উঠা-নমাকৈ সংকেত বাজে সেইটো বিপদ সংকেত বা ডেঞ্জাৰ চাইৰেণ বুলি কোৱা হয় । সেই সংকেত বাজিলে আমি ব্লেক আউটৰ নিয়ম মানি চলিব লাগে । তিনিদিন আগৰে পৰাই আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো যাতে ব্লেক আউটৰ নিয়ম সম্পৰ্কে জানিব পাৰে আৰু মানি চলিব পাৰে । এপিডিচিএলৰ শক্তি যোগান কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি দিছো যদিও কাৰোবাৰ যদি ইনভাৰ্টাৰ আদি থাকে সেইবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ সজাগ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছো । আজিও কিছুমানে বুজি নোপোৱা বাবে ব্লেক আউটৰ নিয়ম মানি চলা নাই ।"

ডেঞ্জাৰ চাইৰেণ-অল ক্লিয়াৰ চাইৰেণৰ পাৰ্থক্য় :

সংবাদমাধ্য়মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা বুলি উল্লেখ কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয়,"এই নিয়ম সকলোৱে মানি চলিব লাগে । ডেঞ্জাৰ চাইৰেণৰ পিচত অল ক্লিয়াৰ চাইৰেণো বজালো । দুই মিনিটত যিটো উঠা-নমাকৈ সংকেত বাজি থাকিলে সেয়া ডেঞ্জাৰ চাইৰেণ আৰু যদি সংকেত একেলেঠাৰিয়ে একে কম্পনত বাজি থাকে তেতিয়া সেইটোক কোৱা হয় অল ক্লিয়াৰ চাইৰেণ ।"

