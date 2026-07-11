ETV Bharat / state

ৰাজ্যত নিবনুৱা যিমান, চৰকাৰী খণ্ডত নাই সিমান সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা : আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা

জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান ৷

Jorhat News
চৰকাৰী খণ্ডত নাই সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 9:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : শনিবাৰে যোৰহাটত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৯০ শতাংশৰো অধিক নম্বৰ প্ৰাপ্ত জিলাখনৰ ২১০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱা হয় আছুৰ তৰফৰ পৰা ৷

অভিনন্দ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়,"ৰাজ্যখনত নিবনুৱা যিমান আছে চৰকাৰী খণ্ডত সিমান সংস্থাপন নাই । গতিকে প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যত নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে । দুই লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী সংস্থাপন দিবৰ বাবে চৰকাৰক ৫ বছৰ প্রয়োজন হ'ব আৰু এই পাঁচ বছৰত বহু লাখ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্রীধাৰী শিক্ষাৰ্থী ওলাব বা বৃদ্ধি পাব ।"

চৰকাৰী খণ্ডত নাই সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"কেৱল চৰকাৰী সংস্থাপনতে আৱদ্ধ নাথাকি বিভিন্ন উদ্যোগ, কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি দক্ষতা অনুসৰি সংস্থাপন প্ৰদানৰ বাবে আলোচনা কৰিব লাগে । ৰাজ্যত শিক্ষানীতি সলনি হ'লে সংস্থাপনৰ নতুন দিশ ওলাব । মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত সমান্তৰালভাবে সংস্থাপন সৃষ্টিৰ বিষয়সমূহ আলোচনা হ'ব লাগিব । ৰাজ্যত বিভিন্ন কোম্পানীৰ বিনিয়োগ হোৱাটো ভাল কিন্তু কোম্পানী উদ্যোগ সমূহত সংস্থাপন দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে দক্ষতা লাগিব । দক্ষতাৰ বাবে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহত প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৷"

উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শীৰ্ষ স্থান বিলুপ্ত কৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"আছুৱে বিচাৰে ৰেংকিং ব্যৱস্থাটো ৷ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা থকাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে অনুপ্ৰেৰণ লাভ কৰিছিল এটা দিন উযাপন কৰিব পাৰিছিল ৷ যেনেদৰে ৰেংকিং ব্যৱস্থাত গুণ আছে বেয়া দিশো আছে ৷ তাৰ মাজতে আমি আগুৱাই যাব লাগিব ৷"

লগতে পঢ়ক : অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ

TAGGED:

আছু
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা
যোৰহাট
আছুৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান
JORHAT NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.