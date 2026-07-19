নলা নে ৰাজপথ ধৰিবই নোৱাৰি, কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত যোৰহাট নগৰ
এজাক বুৰষণতে উঠি গল যোৰহাটৰ আভিজাত্য । যোৰহাট নগৰ এতিয়া ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত । যোৰহাটবাসী হাহাকাৰ ।
Published : July 19, 2026 at 4:03 PM IST
যোৰহাট: এজাক বৰষুণতে কৃত্রিম বানত যোৰহাট নগৰৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গ'ল । বিশেষকৈ সদাব্যস্ত তৰুণ ফুকন পথ, তৰাজান, চোলাধৰা, এ.টি ৰোড, সোণালী জয়ন্তী নগৰ, বঙালপুখুৰী,ৰজামৈদাম নিউকলনী আদিকে ধৰি বহু স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা লগতে যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে ।
এইসমূহ অঞ্চলৰ লগতে যোৰহাট নগৰ গৃহৰক্ষী বাহিনী কাৰ্যালয়, এনচিচি কাৰ্যালয়ো লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী, বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ো কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
লক্ষ্যণীয় যোৰহাটত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে । পূর্বৰ তুলনাত বর্তমান সময়ত ন ন স্থানত কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যাই যোৰহাটবাসীক জুৰুলা কৰিছে । প্রধানকৈ পানী নিষ্কাষণৰ ব্যৱস্থা সু-পৰিকল্পিত নোহোৱাৰ বাবেই এই সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু জটিলতা দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ।
লক্ষ্যণীয় যে যোৰহাটৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা আজিৰ নহয় । বিগত বছৰৰ পৰা উক্ত স্থানসমূহত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে যদিও পুনৰ ন ন স্থানলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । আনহাতে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে যোৰহাট পৌৰসভাই বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও উক্ত আঁচনি বা প্ৰকল্প ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ থকাৰ বাবে এই সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
লক্ষণীয় যে যোৰহাট পৌৰসভাই ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাইছিল আৰু ইয়াৰ বাবদ যোৰহাট পৌৰসভাই ২৭ লাখ টকাতকৈ অধিক পুঁজি ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই দিছিল । কিন্তু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান নহ'ল, ফলত নগৰবাসীয়ে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে যোৰহটীয়া ৰাইজৰ দশা হৈছে । কৃত্ৰিম বান ৰোধত যে যোৰহাট পৌৰসভা ব্যৰ্থ সেয়া এজাক বৰষুণে প্ৰমাণ কৰিলে । কৃত্ৰিম বানত ককবকাই থকা যোৰহাটবাসীয়ে ক্ষোভ উজাৰিছে যোৰহাট পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে । নলা নিষ্কাষণ কৰাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ বুলি উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ ।