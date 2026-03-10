অসমৰ এইখন উদ্যানলৈ আহিলে মনত সজীৱ হ'ব স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্বৰ্ণিল গাঁথা
বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰা স্বৰাজ উদ্যান ৷ এই উদ্যানত প্ৰতিফলিত হ'ব স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ গাঁথা ৷ যোৰহাট কাৰাগাৰৰ সমীপতে নিৰ্মাণ উদ্যানখন ৷
Published : March 10, 2026 at 9:47 PM IST
যোৰহাট: 1943 চনত এইখন কাৰাগাৰতে তেতিয়াৰ ইংৰাজ চৰকাৰে ফাঁচি দিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অসমী আইৰ বীৰ সন্তান কুশল কোঁৱৰক ৷ এই কাৰাগাৰখন আছে যোৰহাট জিলাত ৷ আজিও এই কাৰাগাৰৰ কাষেদি পাৰ হৈ গ'লে সেই অতীত সোঁৱৰে বহুজনে ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্বৰ্ণিল অধ্যায় আজিও খোদিত হৈ আছে এই কাৰাগাৰৰ দেৱালত ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক বন্দী কৰি ৰখা কাৰাগাৰৰ কুঠৰীয়েই হওক বা তেওঁলোকক নিৰ্দয়ভাৱে মৃত্যুদণ্ড বিহা ফাঁচিকাঠেই হওক, সকলোতে বিৰাজমান স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ গাঁথা ৷
অসমী আইৰ বীৰ সন্তানৰ সেই ত্যাগৰ সৈতে নতুন প্ৰজন্মক চিনাকী কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাট কাৰাগাৰৰ এটা অংশ সামৰি 170 বিঘা বিশাল ভূমিত 158 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে স্বৰাজ উদ্যান ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব এই উদ্যানখন ৷ তাৰ লগে লগেই এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰে ৷
যদি আপুনিও স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেই মুহূৰ্তবোৰ সুঁৱৰিব খোজে, তেন্তে এই স্বৰাজ উদ্যানলৈ আহিলেই লাভ কৰিব সেই অভিজ্ঞতা ৷ উদ্যানৰ ভিতৰভাগত সুন্দৰ কাৰুকাৰ্যৰে খোদিত কৰা আছে কুশল কোঁৱৰৰ লগতে তেওঁৰ সৈতে বন্দী হৈ থকা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তৰ প্ৰতীকী চিহ্ন ৷ এই অত্যাধুনিক স্বৰাজ উদ্যানখনত 25 টাকৈ শ্বহীদ স্মাৰক, শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ, পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক বন্দী কৰি ৰখা কাৰাগাৰৰ কুঠৰী সহিতে অন্যান্য সংগ্ৰামীসকলৰ কুঠৰীসমূহ ৷ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ফাঁচিশালখনো এতিয়াৰে পৰা পৰ্যটকে বিনা বাধাৰে চাব পাৰিব ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বৰ্ণিল অধ্যায় আৰু স্মৃতিসমূহ স্মৰণ কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকজন লোকে ৷
170 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা এই উদ্যানখনত শৰীৰ চৰ্চাৰ ব্যৱস্থা, শিশু উদ্যান, কেণ্টিনৰ সু-ব্যৱস্থা থকাৰ লগতে প্ৰৱেশদ্বাৰত খোদিত আছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখনকৈ ৰাজ্যৰ নাম ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে 1943 চনত ইংৰাজে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা ফাঁচীশালতেই স্বাধীনতা সেনানী কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি শিৱ কলিতাই কয়, ‘‘গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ দৰে যোৰহাট জেলৰ এটা অংশ সামৰি স্বৰাজ উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, য'ত সন্নিৱিষ্ট হ'ব স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ স্মাৰক, তেওঁলোকৰ কুঠৰীসমূহৰ লগতে কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া শালখন ৷ ফলত সকলোৱে এই সংগ্ৰামৰ স্মৃতি আৰু গৌৰৱ গাঁথা ৰোমন্থন কৰিবলৈ পাব ৷’’ এয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি কয় কলিতাই ।
উল্লেখ্য যে এই প্ৰয়াস অসমৰ ইতিহাস সংৰক্ষণ আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ স্মৃতি চিৰস্থায়ী কৰি ৰখাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷ ভৱিষ্যতে এই স্মাৰক উদ্যানখনে অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহাসিক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিব বুলিও আশা কৰা হৈছে ৷
