ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল আতংকৰ সৃষ্টি কৰা যোৰহাটৰ ভালুকটো, স্বস্তিৰ নিশ্বাস ৰাইজৰ
মঙলবাৰে বনবিভাগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যোৰহাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা ভালুকটোক ৷
Published : May 19, 2026 at 4:49 PM IST
যোৰহাট : অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল বিগত তিনি-চাৰিদিন ধৰি যোৰহাট জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা ভালুকটোক ৷ যোৰহাট, মৰিয়নীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডকলঙীয়া ডেকাগাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰা প্ৰায়প্তবয়স্ক ভালুকটোক মঙলবাৰে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বনবিভাগৰ লোকে । মঙলবাৰে কেইবাঘণ্টাজোৰা অভিযানৰ অন্তত কাজিৰঙা পৰা অহা বিশেষজ্ঞ দলটোৱে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভালুকটোক ।
ঘটনা অনুসৰি, মঙলবাৰে মৰিয়নী ডকলঙীয়া ডেকা গাঁৱৰ মুকুল শইকীয়া নামৰ এজন ব্যক্তি ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত আছিল প্ৰকাণ্ড ভালুকটো । তাৰপিছত মুকুল শইকীয়াৰ ঘৰৰ আগফালে থকা বাঁহ জোপাৰ তলত আশ্ৰয় লৈ আছিল ভালুকটো । বনবিভাগৰ তৎপৰতাত ভালুকটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে ৰাইজে । ইফালে বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা ভালুকটো যোৰহাটত অৱস্থান কৰা ভালুকটোৱেই নে অন্য প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভালুক সেইটো এতিয়ালৈকে বনবিভাগে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই । ভালকুটোক ট্ৰেংকুলাইজৰ পাছতে ৰাইজে ভালুকটো চাবলৈ উক্ত স্থানত ভিৰ কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত বনবিভাগৰ এজন বিষয়াই কয়,"আমি এটা খৱৰ পালো যে মৰিয়নী ডকলঙীয়াত এটা ভালুকে অৱস্থান কৰিছে বুলি ৷ আমি লগে লগে আমাৰ বনবিভাগ দল প্ৰেৰণ কৰিলো আৰু মনিটৰিং কৰিলো ৷ তাৰ পিছত কাজিৰঙা পৰা পশু চিকিৎসক আনা হয় ৷ বহু সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা মাজেৰে ভালুকটোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ সি কোনো দুখ বা আঘাত পোৱা নাই ।" এই ভালুকটো ক’ৰ পৰা আহিছে বুলি সোধাত বনবিভাগৰ বিষয়াজনে কয় যে ক’ৰ পৰা আহিছে আমি গম পোৱা নাই, যোৰহাটত অৱস্থান কৰা ভালুকটো হ'বও পাৰে, নহ’ব পাৰে ৷ বৰ্তমানো ভালুকটোক ক'ত সংস্থাপন কৰা হ'ব সেই প্ৰসংগত শীৰ্ষ নেতৃত্বয়ে আমাক কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই ৷ সম্ভৱত কাজিৰঙা বা অন্য সুৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰি দিয়া হ'ব পাৰে ।
