১২ কোটিৰ অট্টালিকাত বিসংগতি ! নতুন ভৱনক লৈ ক্ষোভ যোৰহাট উকীল সন্থাৰ
ঠিকাদাৰ, অভিযন্তা আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ অধিবক্তাৰ ।
Published : August 6, 2026 at 4:03 PM IST
যোৰহাট : বিগত মে' মাহত যোৰহাট উকীল সন্থাৰ নৱনিৰ্মিত বহুমহলীয়া কাৰ্যালয় ভৱন শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল । আটকধুনীয়া অট্টালিকাটো মুকলিৰ লগে লগে অধিবক্তা সমাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱো যেন পূৰণ হৈছিল । সকলোৱে একেমুখে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছিল । পিছে ৩ মাহৰ ভিতৰতে অট্টালিকাটোৰ আচল ছবিখন পোহৰলৈ আহিল ।
প্ৰায় ১২ কোটি টকা খৰচ কৰি চিআইডিএফ আঁচনিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ এই অট্টালিকাটো এতিয়া বিভিন্ন স্থানত জহিখহি গৈছে । সামান্য বৰষুণ দিলেই লিফ্ট আৰু ভৱনৰ ভিতৰত পানী পৰে । ঠায়ে ঠায়ে বালি, চিমেণ্ট খহি গৈছে । যাৰ বাবে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে জিলাখনৰ অধিবক্তাসকল । অধিবক্তাসকলে সুৰক্ষাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অধিবক্তাসকলে অট্টালিকা নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ তোলে ।
তেওঁলোকে অভিযোগ কৰা মতে চৰকাৰী আঁচনিৰে নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকাটোত শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও গুৰুতৰ কাৰিকৰী বিসংগতি ধৰা পৰিছে । মুকলি কৰাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰত ভৱনটোৰ ফোঁপোলা স্বৰূপে পোহৰলৈ আহে বুলিও উকীল সন্থাই অভিযোগ কৰে ।
অভিযোগ অনুসৰি এই ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ কামত চৰকাৰী নীতি-নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰা হৈছে । নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত চিমেণ্ট, ইটা, বালি আৰু লো অত্যন্ত নিম্নমানৰ আছিল বুলিও একাংশ অধিবক্তাই অভিযোগ কৰিছে ।
যাৰ ফলত নতুন ভৱনটোৰ দেৱাল আৰু ছাদৰ বিভিন্ন অংশত ইতিমধ্যেই ফাট মেলিছে । ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগীয় অভিযন্তাৰ গোপন বুজাবুজি থকাৰো অভিযোগ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন অধিবক্তাই কয়, "ইয়াত নিশ্চিয় এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে । এই অট্টালিকা ইমান নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে প্ৰথম দায়ী হৈছে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, ঠিকাদাৰ ৰবি গুপ্তা । লগতে স্থানীয় বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰো ইয়াত সোপাঢিলা নীতি আছে ।"
মুঠতে আধুনিক সা-সুবিধাৰে ভৰপূৰ হ'বলগীয়া ভৱনটোৰ সুৰক্ষা আৰু স্থায়িত্বক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ সৃষ্টি হৈছে । যোৰহাট উকীল সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে এই সমগ্ৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ এক উচ্চস্তৰীয় নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী কৰিছে । চৰকাৰী ধন লুণ্ঠন কৰা দোষী ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগীয় বিষয়াক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও তেওঁলোকে দাবী জনাইছে । ইফালে অধিবক্তা সমাজে নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ কাষ চাপিব বুলিও জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :