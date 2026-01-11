ETV Bharat / state

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৃথিৱীত সাংবাদিকতাৰ ভবিষ্যত শীৰ্ষক বক্তৃতানুষ্ঠান সম্পন্ন

আজুৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিৱস আৰু দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল’শ্বিপ প্রদান অনুষ্ঠানৰ সফল সামৰণি ৷

Jorhat AAJU celebrates fifth annual foundation day
দেৱ কুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 11, 2026 at 11:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থা (আজু)ৰ যোৰহাট জিলা সমিতি আৰু সাংবাদিক কল্যাণ নিধিৰ যৌথ উদ্যোগত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় আজুৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিৱস আৰু দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল’শ্বিপ প্রদান অনুষ্ঠান ।

জিলাখনৰ বিজ্ঞানকেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ফেল’শ্বিপ প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৃথিৱীত সাংবাদিকতাৰ ভবিষ্যত" শীর্ষক বিষয়ত বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । অনুষ্ঠানত নির্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকি উল্লেখিত বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ মুকুল মাধৱ বৈশ্যই ।

দেৱ কুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

বক্তৃতা প্ৰদান কৰি মুকুল মাধৱ বৈশ্যই কয়, ‘‘এক বিশেষ প্ৰযুক্তিয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে গ্ৰাস কৰিছে । এই বিশেষ প্ৰযুক্তিয়ে মানৱ জীৱনৰ চিন্তা, ভাৱনা, হাঁহি, সুখ, দুখ, সমাজ আদি সকলো ক্ষেত্ৰকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে । সেই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই সাজু হৈছে আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰ নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিবৰ বাবে । যিদৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰ দখল কৰিছে, একেদৰে পৃথক নহয় সংবাদক্ষেত্ৰ । আমাৰ সমাজ জীৱন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দৰে সংবাদক্ষেত্ৰও নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই । কিয়নো আমাৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে সংবাদক্ষেত্ৰ । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব নোৱাৰো । কিয়নো ই বৰ্তমান প্ৰযুক্তিৰ এক অংগস্বৰূপ । কিন্তু এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিও আমি আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব ৷’’

দেওবাৰে পুৱা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, ‘‘সাংবাদিকসকল সমাজৰ দাপোণস্বৰূপ । আজু যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি দেৱকুমাৰ বৰাৰ স্মৃতিত যি বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে, এই বঁটাই সাংবাদিকসকলক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ৷’’

Jorhat AAJU celebrates fifth annual foundation day
'দেৱ কুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ' প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

আজু যোৰহাট জিলা সমিতিক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায়-সহযোগিতা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে বক্তৃতানুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই লগতে কয়, ‘‘ভৱিষ্যত মোৰ সাংসদ পুঁজিৰ জৰিয়তে সাংবাদিকসকলক সহায়-সহযোগিতা কৰিম ৷ কাৰণ ময়ো প্ৰথম সাংবাদিকতাৰ জৰিয়তে কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ।’’

উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানৰ পতাকা উত্তোলন কৰে আজু যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি যোগেশ ওজাই । শান্তনু বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ বৰগীত পৰিবেশনেৰে আৰম্ভ কৰা হয় সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো । ইয়াৰ পাছতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ড৹ নীলিমা বৰা, ৰাজা চক্ৰৱৰ্তী, ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ, জুল খাউণ্ড প্ৰমুখ্যে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে । আনহাতে দেৱকুমাৰ বৰাৰ প্ৰতিচ্ছবিত স্মৃতি তৰ্পণ কৰে সহধৰ্মিনী বৰ্ণালী বৰাই ।

আনহাতে ফেল'শ্বিপ প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে অ’ এন জি চি, চিনামৰাৰ কৰ্প’ৰেট যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা উপ-মহাপ্ৰবন্ধক জয়শ্ৰী শইকীয়াই ।

আজু যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি যোগেশ ওজাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত চলিত বৰ্ষৰ বাবে দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মেডিয়া ফেল'শ্বিপ প্ৰদান কৰা হয় ৰাজ্যৰে এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেলৰ বাৰ্তা সম্পাদক পংকজ শইকীয়াক । এই ফেল’শ্বিপত আছে গামোচা, চেলেং, প্ৰশস্তিপত্ৰ, বিশ হাজাৰ টকাৰ চেক আৰু গ্ৰন্থৰ টোপোলা ।

অনুষ্ঠানৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে সাংবাদিক দেৱজিত বৰুৱাই । সাংবাদিক কল্যাণ নিধিৰ সম্পাদক নৱজ্যোতি বৰুৱাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা অনুষ্ঠানটোত সাংবাদিক কল্যাণ নিধিৰ সভাপতি ললিত বৰা, বৰ্ণালী বৰা প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: পলাবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীৰ গুলিয়ে আঘাত কৰিলে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্তক

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
AAJU
AI IN JOURNALISM
JORHAT NEWS
JORHAT AAJU FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.