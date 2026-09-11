মেঘালয়ত কিয় বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় অসমৰ চালক; প্ৰতিবাদৰ পিছত হোৱা আলোচনাৰ কি হ'ল ?

মেঘালয়ত কিয় বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় অসমৰ চালক; প্ৰতিবাদৰ পিছত হোৱা আলোচনাৰ কি হ'ল ?
মেঘালয়ত অসমৰ বাহনত আক্ৰমণক লৈ এতিয়াও বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । যোৰাবাটৰ প্ৰতিবাদৰ পাছত হোৱা মন্ত্রী পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ ফলাফল কি, চালকৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত হ'ল নে ?
Published : September 11, 2026 at 7:33 PM IST
গুৱাহাটী : চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত অসমৰ পঞ্জীয়ন থকা বাহনৰ ওপৰত বিগত আগষ্টত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছত যোৰাবাটত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল । ৩ দিনীয়া ব্যাপক আৰু বিশাল পৰিসৰৰ প্ৰতিবাদত অসম আৰু মেঘালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছিল । প্ৰতিবাদৰ ৰূপ দেখি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মন্ত্রী পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকৰ পাছতে প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে ১৯ আগষ্টত শ্বিলঙত খাচী ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে অসমৰ বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । বহুকেইখন বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে চালক আৰু বাহনত থকা পৰ্যটক আহত হৈছিল । এই ঘটনাৰ পাছতে যোৰাবাটত অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও সন্থা আৰু বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।
প্ৰতিবাদে ইমানেই বিশাল পৰিসৰ লাভ কৰিছিল যে পৰিস্থিতি দেখি দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে আলোচনাৰ মাজলৈ অহাৰ বাবে বাধ্য হৈছিল । প্ৰতিবাদৰ ৩ দিন পাছত দুয়োখন ৰাজ্যৰ উচ্চস্তৰীয় পৰ্যায়ত হোৱা বৈঠকত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । তাৰ পাছতে প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিছিল ।
২৩ আগষ্টত প্ৰতিবাদ কৰা সংগঠনসমূহৰ লগত অসমৰ চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্রী অতুল বৰা বৈঠকত মিলিত হৈছিল । বৈঠকত অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাই কেতবোৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল । আনহাতে চৰকাৰীভাৱে কেতবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিয়া হৈছিল । তাৰ পিছতো দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী পৰ্যায়ত কেইবালানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ।
বৰ্তমান সময়ত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত যাতায়াত ব্যৱস্থা স্বাভাৱিক হৈছে যদিও অসমৰ চালকসকল শংকামুক্ত হ'ব পৰা নাই । পুনৰ যে সংঘাত নহ'ব তাৰ নিশ্চয়তা চালকসকলে লাভ কৰা নাই!
কিয় সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসমৰ টুৰিষ্ট তথা কেব চালকসকল ? কিয় মেঘালয়ত বাৰে বাৰে অসমৰ চালকসকল আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ? প্ৰতিবাদৰ পাছত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মন্ত্রী পৰ্যায়ৰ হোৱা আলোচনাৰ ফলাফল কি হ'ল ? মেঘালয়ত অসমৰ চালকসকল সুৰক্ষিত নে ? এনে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ সম্পাদক তথা যোৰাবাটৰ প্ৰতিবাদত বিশেষভাৱে নেতৃত্ব দিয়া আব্দুল কাদিৰৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
প্ৰতিবাদৰ পাছত মন্ত্রী অতুল বৰাৰ লগত হোৱা বৈঠকৰ প্ৰসংগ :
মেঘালয়ত অসমৰ চালকৰ সুৰক্ষাকলৈ প্ৰতিবাদৰ পাছত মন্ত্রী অতুল বৰাৰ লগত হোৱা বৈঠকৰ প্ৰসংগত অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ সম্পাদক আব্দুল কাদিৰে কয়, "প্ৰতিবাদৰ পাছত মন্ত্রী অতুল বৰাৰ লগত হোৱা আমাৰ আলোচনাৰ সময়ত ২৫-২৬ টা মান সংগঠন আমি দেখা পাইছিলো । এই সংগঠনবোৰৰ নেতৃত্ব দিয়া লোকসকল আমাৰ প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থক নাছিল, তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল । আলোচনাত আমি মন্ত্রীগৰাকীক তীক্ষ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ দিব পৰা নাছিল । বিবুধিত পৰি তেওঁ কৈছিল যে এইটো প্ৰাথমিক আলোচনা । পৰৱৰ্তী আৰু আলোচনা হ'ব আৰু তাত আমাক আমন্ত্রণ জনোৱা হ'ব বুলি কৈছিল । আমাৰ দাবীসমূহ মেঘালয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে পূৰণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্রী অতুল বৰাই আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে তাৰ পিছত ৩ খনকৈ বৈঠক তথা আলোচনা হ'ল যদিও অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাক নিমন্ত্রণ নকৰিলে । আমি এটা কথা বুজি নাপালো যে প্ৰতিবাদৰ বিৰোধিতা কৰা সকলক আলোচনালৈ নিমন্ত্রণ কৰা হ'ল আৰু ৰাজপথত শুই ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰা সকলক নিমন্ত্রণ কৰা নহ'ল । ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট যে চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সদায় 'দালাল' ৰূপী কিছুমান মানুহৰ লগত থাকিব বিচাৰে । সত্যবাদী তথা অসমীয়াৰ কথা চিন্তা কৰা তথা অসমীয়া চালকৰ লগত থকা লোকসকলৰ লগত থাকিবলৈ টান পায় । আমি জনা মতে চৰকাৰে পাৰ্কিঙৰ সমস্যাকলৈ কথা পাতি আছে । আমাৰ দাবী পাৰ্কিং নাছিল । আমাৰ দাবী আছিল যে অসমৰ চালক আৰু অসমৰ পৰ্যটকে বহিঃৰাজ্যত গ'লে মূৰ তুলি কথা ক'ব পাৰে, সংবিধান প্ৰদত্ত মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব নহয় । আমি সংঘাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী কৰিছিলো । ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহনসমূহ বনাই দিয়াৰ দাবী কৰিছিলো । আমি ৬ দফীয়া দাবী দিছিলো ।"
প্ৰতিবাদৰ পাছত হোৱা আলোচনা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফলাফল কি ?
এই সন্দৰ্ভত আব্দুল কাদিৰে কয়, "ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পাছত হোৱা আলোচনাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত আমি শূন্য শতাংশও একো গম পোৱা নাই । আমাৰ লগত হোৱা প্ৰথমখন আলোচনাত মন্ত্রীগৰাকীয়ে সকলোখিনি কৰাৰ আশ্বাস দিছিল । তাৰ পাছত হোৱা আলোচনা সন্দৰ্ভত আমি একো গম পোৱা নাই । বৰ্তমান সময়তো অসমৰ চালকসকল মেঘালয়ত অলপো সুৰক্ষিত নহয় । মেঘালয়ত অসমীয়াই আকৌ পিটন খাব । কাৰণ দালালৰূপী মানুহ যেতিয়ালৈকে থাকিব আৰু দালালৰ লগত যেতিয়ালৈকে চৰকাৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমীয়া সুৰক্ষিত নহয় । কাইলৈ পুনৰ তাত মাৰপিট কৰিব । কাৰণ শ্বিলঙৰ ছিজনৰ সময় আহি আছে আৰু সেই সময়ত পুনৰ তেনে ঘটনা হ'ব । তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে ক'ব যে প্ৰতিবাদৰ ফলাফল কি ওলাল ?"
মেঘালয়ত অসমৰ চালকৰ ওপৰত কিয় বাৰে বাৰে আক্ৰমণ হয় ?
মেঘালয়ত অসমৰ চালকৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰা সন্দৰ্ভত আব্দুল কাদিৰে কয়, "এইটো তেওঁলোকৰ ছমহীয়া আৰু বছৰেকীয়া উৎসৱ । তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে অসমৰ বাহন আৰু পৰ্যটকক আক্ৰমণ কৰা । মেঘালয়ৰ এগৰাকী নামজ্বলা সাংবাদিক আছে । তেখেতে অসমক বহু আগৰে পৰাই ইতিকিং কৰি অহা আমি দেখিছোঁ । তেওঁলোকৰ ধাৰণা যে অসমৰ বাহনে তাত প্ৰদূষণ কৰে, অসমৰ মানুহে তাত গৈ কেৱল মেগী খাই লেতেৰা কৰে । তেওঁলোকৰ মতে অসমৰ মানুহে বেয়া । তেওঁলোকে ভাবে আমি তেওঁলোকৰ তাত গৈ বহুত আয় কৰো । কিন্তু প্ৰকৃততে অসমৰ বাহন সমূহ তালৈ নিম্নতম ভাড়াত যায় । আমি তালৈ নগ'লে তেওঁলোকৰ তাৰ চালকে দুগুণ হাৰত ভাড়া লয় । যাৰ বাবে তেওঁলোকে অসমৰ চালক যোৱাটো নিবিচাৰে ।"
"ডবা নহয় বজাই থাকিবলৈ" : চালক সন্থা
সংঘাতৰ প্ৰসংগত আব্দুল কাদিৰে কয়, "সংঘাত হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে । কিন্তু নিজৰ ঠাইতে যদি চকু তুলি কথা ক'ব নোৱাৰে, মাৰ খাবলগীয়া হয় তেন্তে কেনেদৰে চলিব ? সন্মানেৰে জীয়াই থাকিব লাগিব । আমি অসমীয়া জাতি সংস্কাৰী । কিন্তু আমি ডবা নহয় যে আমি মাৰ খাই থাকিম । তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব । আমি গণতান্ত্রিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব ।"
এই সংঘাতৰ অৱসান ক'ত ?
এই সন্দৰ্ভত আব্দুল কাদিৰে কয়, "আমাক চিৰস্থায়ী সমাধান লাগে । আমাক ট'ক টাইম সমাধান লাগে । জিঅ', এয়াৰটেল আদিৰ কেইদিনমানৰ ৰিচাৰ্জৰ দৰে ভেলিডিটি নালাগে । আকৌ মাৰিব আৰু আমি প্ৰতিবাদ কৰিম । তাৰ পিছত আলোচনা হ'ব । আমি এনে নাটক নিবিচাৰো । অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাই স্থায়ী সমাধান বিচাৰে । মেঘালয়ত আমি দেখিছোঁ যে ভুল কৰিলেও তাৰ আৰক্ষীয়ে তাৰ লোককহে সমৰ্থন কৰে । এনে নীতি পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।"
অসমৰ কিমান লোক কেব তথা টুৰিষ্ট বাহনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ?
অসমত বাণিজ্যিক বাহনৰ পৰিসংখ্যা সন্দৰ্ভত আব্দুল কাদিৰে কয়, "মেঘালয়ত অসমৰ দৈনিক কমেও ৫ হাজাৰ গাড়ী চলাচল কৰে । বৰ্তমান সময়ত বাণিজ্যিক বাহনৰ সংখ্যা বহুত বৃদ্ধি হৈছে । আগৰ ডাটা হিচাপত কেব হিচাপত ১৮ হাজাৰ গাড়ী আছে । আনহাতে কেৱল টুৰিষ্ট গাড়ীৰ ক্ষেত্রত ৩০ হাজাৰৰ ওপৰত হ'ব । অসমত লক্ষাধিক পৰিয়াল টুৰিষ্ট খণ্ডটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।"
কিয় পুনৰ চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে চালকে ?
শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ দীপ ডেকা নামৰ এজন ৫৫ বছৰীয়া চালকে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল । ৩ গৰাকী কন্যা আৰু পত্নীক নিঠৰুৱা কৰি এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল । কিন্তু সেই চালকজনৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে চৰকাৰৰ কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা নাই ।
গাড়ীৰ ইএমআই দিব নোৱাৰি তথা আৰ্থিক সংকটত তেওঁ এই পথ বাচি ল'লে বুলি চালক সন্থাই দাবী কৰে । এই সন্দৰ্ভত আব্দুল কাদিৰে কয়, "মৃত চালকজনৰ পত্নীৰ প্ৰত্যক্ষ অভিযোগ আছিল যে ওলা, উবেৰ, ৰেপিড' আদি প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে চৰকাৰে এনেদৰে শোষণ কৰিলে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে আৰ্থিক সংকটত পৰি উপায়হীন হৈ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে । আচলতে এই ঘটনাটোৰ বাবে চৰকাৰখনে লাজ পাব লাগে । বিকাশৰ কথা কোৱা এইখন চৰকাৰৰ দিনত এনেদৰে মানুহ মৰিব লগা হৈছে । এয়াই নেকি বিকাশ । খাব নাপাই মানুহে চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে । ওলা, উবেৰ, ৰেপিড'ক নাকী লগাব নোৱাৰাটোৰ বাবে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া । তেওঁলোকক যদি নাকী লগাব নোৱাৰে তেন্তে চৰকাৰে আমাক কি সুৰক্ষা দিব ? শোষণ আৰু লুণ্ঠনৰ বাবে আৰ্থিক সংকটত পৰি আমাৰ বহু সতীৰ্থই এই পৃথিৱীৰ পৰা এনেদৰে বিদায় লৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ ওপৰত এটাৰ পাছত আনটো বোজা জাপি দিয়া হৈছে । কেইদিন আগত ভি এল ডি টি নামৰ এটা নতুন বোজা জাপি দিয়া হৈছে । সেইদৰে কাগজ নবীকৰণৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে । ৪০০ টকীয়া ফিটনেচ হ'লগৈ দুই হাজাৰ টকা । বিভিন্ন ধৰণৰ বোজা জাপি দিয়া হৈছে । আনহাতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাহনক বাণিজ্যিক খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰিব দি চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কোবটো মাৰিছে । আমি চালকসকলে ৰাজকোষলৈ যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াও । আমি একোখন বাহনৰ বিপৰীতে বছৰি ৫০ হাজাৰ টকাৰ ওপৰত টেক্স দিও । তেনেক্ষেত্রত আমাৰ ওপৰত এনেদৰে বোজা জাপি দি অন্যায় কৰাটো সমীচিন নহয় ।"
লগতে পঢ়ক :
অসম-মেঘালয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ বৈঠক, সমস্যা সমাধানৰ বাবে সন্মত দুয়ো ৰাজ্য