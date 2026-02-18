ETV Bharat / state

কৃষিকৰ্মৰে যদি ইমান উপাৰ্জন হয়, চৰকাৰী চাকৰি কিয় লাগে !

জোনাইৰ যুৱকে শাক-পাচলিৰ লগতে উন্নত প্ৰজাতিৰ বগৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী জোনাইৰ তিলেশ্বৰ পাইত । যুৱপ্ৰজন্মলৈ দিলে এই বাৰ্তা ।

Jonai Youth self reliant through farming
সফল কৃষক তিলেশ্বৰ পাইত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 10:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : শিক্ষা সমাপ্ত কৰি যুৱ প্ৰজন্মৰ বহুতে কেৱল চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকে । একাংশই যদি চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বহু সময় নষ্ট কৰে আন একাংশই আকৌ সামান্য মজুৰিৰ আশাত বহিঃৰাজ্যত গৈ বিভিন্ন কঠোৰ শ্ৰমযুক্ত কামত নিয়োজিত হয় । কিন্তু চাকৰিৰ আশাত বহি নাথাকি ঘৰৰ মাটিতে বা লীজত লৈ যদি ভালদৰে কৃষি কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে বছৰি আকৰ্ষণীয় উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে আনকো সংস্থাপন দিব পাৰি । এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ এজন যুৱকে । বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলিৰ লগতে বগৰীৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে যুৱকজন । বছৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে তেওঁ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে ।

যুৱকজন হৈছে জোনাইৰ ১ নং মূৰ্কংচেলেক গাঁৱৰ তিলেশ্বৰ পাইত । অসমত উন্নত মানৰ বগৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰিছে । সময় উপযোগী বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ লগতে উন্নত প্ৰজাতিৰ বগৰী খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে পাইতে । ২ নং তৰাজান পথাৰৰ গৰগৰ নৈৰ পাৰত কৃষিকৰ্মৰে আদৰ্শ কৃষক হোৱাৰ সপোন ৰচিছে তিলেশ্বৰ পাইতে ৷

কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে উন্নত প্ৰজাতিৰ বগৰীৰ খেতি ?

২০২১ চনত ৰঙিয়াত বন্ধুৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ যাওঁতে দেখিছিল বগৰী খেতি । তাতে আকৃষ্ট হৈ তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ প্ৰথমে নিজৰ বাৰীতে উন্নত প্ৰজাতিৰ বগৰী পুলি ৰোপণ কৰিছিল । পিছত ১০০ টকাকৈ ক্ৰয় কৰি আনি ৰোপণ কৰিছিল ৩০০ জোপা বগৰী গছ । তাৰ পিছত ফোনৰ জৰিয়তে ৰঙিয়াত থকা বন্ধুৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল বগৰীৰ খেতি । বৰ্তমান গৰগৰ নৈৰ পাৰৰ ৪ বিঘা ভূমিত ৫০০ জোপা বগৰীৰ খেতিৰে বছৰত লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্যমী যুৱক তিলেশ্বৰ পাইতে ৷

চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছে পিছে দৌৰি বা ছিকিউৰিটী গাৰ্ডৰ চাকৰিৰ বাবে চেন্নাই-বেংগালুৰুলৈ গৈ সময় নষ্ট নকৰি তিলেশ্বৰ পাইতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিগত ৩ বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে উন্নত প্ৰজাতিৰ বগৰীৰ খেতি ৷

কেমি জেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বগৰী খেতি আৰম্ভ কৰি ৩ বছৰে ভাল ফল পোৱাত তিলেশ্বৰ পাইতৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে । বগৰী খেতিৰে তিলেশ্বৰ পাইতে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও কেইবাটাও পৰিয়ালক কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰে তিলেশ্বৰে :

কেৱল বগৰী খেতিয়েই নহয় উদ্যমী যুৱক তিলেশ্বৰ পাইতে বহু বছৰৰ পৰাই সময় সাপেক্ষ আলু, কবি, জলকীয়া আদি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলিৰ খেতি কৰিও বছৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লাখ লাখ টকা ৷ এই সন্দৰ্ভত পাইতে কয়, "সেই সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণে বিভিন্ন থলুৱা পাচলিৰ মূল্য ভাল আছিল । বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ৰপ্তানি হোৱা শাক-পাচলিৰ ফলত থলুৱা শাক-পাচলিৰ মূল্য আগৰ দৰে নাই । গোৱৰ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰো দাম বহুত বাঢ়িছে । তথাপিও কষ্টৰ ফল পোৱা যায় ।"

ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা

ৰাজ্যজুৰি লাখ লাখ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে চাকৰিৰ পিছে পিছে দৌৰি নিজৰ সময় অপচয় কৰাৰ সময়তে ৪ বিঘা ভূমিত এইদৰে উন্নত প্ৰজাতিৰ বগৰী খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ১ নং মূৰ্কংচেলেক গাঁৱৰ তিলেশ্বৰ পাইতে ৷ অৱশ্যে ভৱিষ্যতে তিলেশ্বৰ পাইতে এই উন্নত প্ৰজাতিৰ বগৰী খেতিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক বিভিন্ন আঁচনি তথা ঋণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰীভাৱে কোনো আঁচনি লাভ কৰা নাই পাইতে । এই সন্দৰ্ভত তিলেশ্বৰ পাইতে কয়, "এতিয়ালৈ একো পোৱা নাই । এবাৰ ডাঙৰ মেচিন এটা বিচাৰিছিলোঁ । অফিচত গৈ আবেদনো কৰিছিলো কিন্তু নাপালো । চৰকাৰৰ পৰা সা-সুবিধা একো পোৱা নাই । চৰকাৰে মৰম কৰি মোক কিবা এটা দিলে ভাল পালো হয় ।"

যুৱ প্ৰজন্মলৈ বিশেষ আহ্বান সফল কৃষক তিলেশ্বৰ পাইতৰ

চৰকাৰী চাকৰিৰ অপেক্ষাত সময় নষ্ট নকৰি কৃষিকৰ্মত মনোযোগ দিবলৈ যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান তিলেশ্বৰ পাইতৰ । তেওঁ কয়, "মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰো যদি খালী থকা মাটি আছে ৬০-৭০ জোপা বগৰী ৰোপণ কৰক । কেনেকৈ ৰুব লাগে, ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে মই পৰামৰ্শ দিম । আপোনালোকে মোৰ নিচিনা কৰক । বছৰি ৬০-৭০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । চাকৰি সকলোৰে ভাগ্যত নাই । চাকৰিৰ পৰা জীৱিকা নাপায় । খেতি কৰিও ঘৰ-সংসাৰ ভালদৰে চলিব পাৰে ।"

তিলেশ্বৰ পাইতৰ এই আত্মবিশ্বাসে এতিয়া জোনাইত সফলতাৰ বাট মুকলি কৰিছে । বহু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীও পাইতৰ পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কেৱল জোনাইতে নহয় পাইতৰ সফতাৰ কাহিনী জানিলে ৰাজ্যত আৰু বহু যুৱক-যুৱতী কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব !

লগতে পঢ়ক :কৰ'ণাই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা এজন যুৱকৰ বছৰি উপাৰ্জন লাখ লাখ টকা

TAGGED:

TILESHWAR PAIT
DHEMAJI
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI YOUTH SUCCESS STORY
SELF RELIANT THROUGH FARMING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.