পবা বৰ্ষাৰণ্যকে ধৰি বিভিন্ন সামাজিক বাৰ্তাৰে জোনাইৰ ৩ যুৱকৰ সৰ্বভাৰতীয় যাত্ৰা

পবা বৰ্ষাৰণ্যকে ধৰি বিভিন্ন সামাজিক বাৰ্তাৰে জোনাইৰ ৩ যুৱকৰ সৰ্বভাৰতীয় যাত্ৰা
জোনাইৰ পৰা দেশজোৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৩ যুৱকে । লক্ষ্য পৰিৱেশ, সমাজ আৰু মানৱতাৰ বাৰ্তা ।
Published : July 27, 2026 at 3:13 PM IST
জোনাই : কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য লৈ গোটেই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাইছে জোনাইৰ তিনিজন যুৱক । দেওবাৰে পুৱাই যুৱক তিনিজনে পথেৰে গোটেই ভাৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । যুৱককেইজন হ'ল গৌৰাঙ্গ মেদক, ঋতুৰাজ মিলি আৰু শুভম কুণ্ডু ৷ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য ভাৰতৰ ২৮ খন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰা ।
সেই লক্ষ্যৰে এখন মহিন্দ্ৰা থাৰ বাহনেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । ধেমাজি জিলাৰ পবা বনাঞ্চলৰ সংৰক্ষণ আৰু পবাক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা, ড্ৰাগছ মুক্ত অসম আৰু পদপথৰ কুকুৰক আহাৰ যোগান ধৰাৰ বাৰ্তা লৈ তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ।
জোনাইৰ ৰোৱাদ গাঁৱৰ পৰা ব্যক্তিগত খৰচেৰে প্ৰায় এমাহ ধৰি এই যাত্ৰা চলিব । পৰিয়ালৰ লোকসকলে যাত্ৰা সফল হোৱাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিয়ে ।
যাত্ৰা সম্পৰ্কে যুৱককেইজনে কয়, "আমি ভাৰতৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্য কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে পবা বৰ্ষাৰণ্য, ড্ৰাগছ মুক্ত আৰু পথপথৰ জন্তুক আহাৰ যোগান । আমি প্ৰথমে শিৱসাগৰলৈ যাম । তাত আমি ৰয়েল ৰাইডাৰ্ছ মটৰচাইকেল ক্লাবে বানপীড়িত ৰাইজক সাহায্য দিম ।"
ৰয়েল ৰাইডাৰ্ছ জোনাই নামৰ এক সংগঠনৰ কেইবাজনো সদস্যৰ উপস্থিতিত এই যাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰকৃতি প্ৰেমী তথা লেখক, কবি তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই ৷
যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰি তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই কয়, "এই যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জোনাই জিলাত এখন সমৃদ্ধিশালী অৰণ্য আছে । সেইখন হৈছে পবা বৰ্ষাৰণ্য । এই বৰ্ষাৰণ্যক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰিবলৈ ইয়াৰ নাগৰিকসকলে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে । এই অৰণ্য সংৰক্ষণৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় পৰিৱেশবিদৰ সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ ই এটা অন্যতম যাত্ৰা ।"
তিনিওজন যুৱকৰ এই যাত্ৰা সফল হোৱাৰ কামনাৰে জোনাইৰ বিভিন্ন সংগঠন, ৰাইজ আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে । লক্ষণীয়ভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বেও গৌৰাঙ্গ মেদকে অৰুণাচলৰ মায়'ডিয়া, টাৱাং, আনিনি, ধংবেলি, মেছুকা আদিৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত দুঃসাহসিক মটৰচাইকেল যাত্ৰা কৰি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
সমাজৰ বাধা নেওচি দৰঙত ৰচনা হ’ল ন-ইতিহাস: যুৱতীৰ দলৰ ‘ব্যাস ওজা’ চৰ্চা