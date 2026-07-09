ETV Bharat / state

বানত জুৰুলা জোনাইবাসী; উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ টিএমপিকেৰ স্মাৰকপত্ৰ

বান-খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান, দীৰ্ঘম্যাদী বান নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা, নদী সংৰক্ষণ, ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ক্ষতিপূৰণ, পুনৰ সংস্থাপন আৰু জোনাইৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পেকেজ ঘোষণাৰ দাবী জনাইছে ৷

Jonai Flood
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক টিএমপিকেৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 9, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : শেহতীয়াকৈ ধেমাজি জিলাৰ জোনাই অঞ্চলত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । বৰ্তমান ঠায়ে ঠায়ে পানী শুকাইছে যদিও বানৰ পাছৰ পৰিস্থিতিত এতিয়া বানপীড়িত ৰাইজে একাধিক সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়াত পৰিছে । ঘৰ-বাৰীৰ লগতে ঘৰৰ জীৱ-জন্তু হেৰুৱাই জোনাইবাসী এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে ৷

বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সচিব (UT) প্ৰবীণ কুমাৰ ৰায়ৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে জোনাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বানবিধ্বস্ত আৰু খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । এই পৰিদৰ্শন কালতে প্ৰতিনিধি দলটোক বান আৰু খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান, দীৰ্ঘম্যাদী বান নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা, নদী সংৰক্ষণ, ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ, পুনৰ সংস্থাপন আৰু জোনাই অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ কেন্দ্ৰীয় পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ দাবীত টি এম পি কেৰ সভাপতি তিলক দলেয়ে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে ৷

বানবিধ্বস্ত ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত টিএমপিকেৰ (টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং) সভাপতি তিলক দলেয়ে কয়, ‘‘শেহতীয়া বানে জোনাইৰ ৬৫ খনতকৈ অধিক গাঁৱক বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ’ল । ইয়াৰ মূল কাৰণ অসমৰ সীমন্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশত চলি থকা অবৈধ খনন কাৰ্য, যিয়ে জোনাই অঞ্চলত এনেদৰে বানে বিপদ মাতিছে ।’’

Jonai Flood
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক টিএমপিকেৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

দলেয়ে কয়, ‘‘আমি কেতিয়াও উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, আমি অৰুণাচল উন্নয়ন হৈছে তাত আমাৰ একো ক’বলগীয়া নাই । কিন্তু অৰুণাচলৰ উন্নয়নৰ নামত অবৈধ খননেৰে পাহাৰৰ খনন কাৰ্য চলোৱা ফলত আজি বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী জোনাইৰ অঞ্চলত ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ কুণ্ডা, বিভিন্ন ধৰণৰ জাৱৰ জোঁথৰ আহি যি আমাৰ অঞ্চলৰ শশ পৰিয়ালৰ খেতিপথাৰ ঘৰ-দুৱাৰ, পশুধন আদি নষ্ট কৰিছে । সেয়ে ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ জীৱন-সম্পত্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰক তথা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰক ।’’

Jonai Flood
বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এইবাৰৰ দৰে অহা বছৰ যাতে বান নাহে, তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । কাৰণ অৰুণাচলত উন্নয়নৰ কাম চলি আছে সেয়েহে অহা বছৰো এনেদৰে বান অহাটো নিশ্চিত । গতিকে বিজ্ঞানসন্মত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰক, পাৰ্কোপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰাক ৷ বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালৰ কেৱল মাত্ৰ ঘৰেই নহয় পশুধনৰ লগতে খেতিপথাৰো ক্ষয়-ক্ষতি দিব লাগিব।’’

লগতে পঢ়ক : জোনাইত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন

TAGGED:

বান আৰু খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান
জোনাইৰ বান সমস্যা
বানবিধ্বস্ত
TMPK SUBMITTED A MEMORANDUM
JONAI FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.