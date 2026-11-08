শিক্ষকতাৰ লগতে ৰবৰ খেতিৰে বহুজনক স্বাৱলম্বিতা পথ দেখুওৱা জোনাইৰ এজন লোকৰ কথা
৮০ বিঘা ভূমিত ৰবৰ গছ ৰোপণেৰে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা এজন শিক্ষকৰ । প্ৰতি মাহে উৎপাদন কৰিছে ৮-৯টন ৰবৰ, বহুতকে দিছে জীৱিকাৰ সন্ধান, কৰবী দলেৰ প্ৰতিবেদন...
Published : November 8, 2026 at 10:22 AM IST
জোনাই: বৰ্তমান সময়ত ৰবৰ খেতি স্বাৱলম্বিতাৰ অন্যতম মাধ্যম হৈ পৰিছে । ত্ৰিপুৰা আৰু কেৰালাৰ পাছতে অসমক দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ ৰবৰ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এনে সময়তে জোনাইৰ এগৰাকী শিক্ষক বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ।
মনত উদ্যম থাকিলে আৰু চিন্তা ব্যতিক্রম হ'লে কঠিন কামো সহজে সম্পাদন কৰিব পাৰি । এই কথাষাৰকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে জোনাইৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে । জোনাইত ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে ৰবৰ খেতি কৰি জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰাণজিৎ কুমাৰ পেগুৱে স্বাৱলম্বিতাৰ জয়গান ৰচিছে । ৮০ বিঘা মাটিত ৰবৰ গছ ৰোপণেৰে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে ।
বৰ্তমান শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰতিমাহে লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শিক্ষক প্ৰাণজিৎ কুমাৰ পেগুৱে নিজৰ লগতে আন ৭ টা পৰিয়ালকো জীৱিকাৰ সন্ধান দি স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুৱাইছে ৷ জোনাই সমজিলাৰ অন্তৰ্গত লাইমেকুৰীৰ ২ নং মাজুলীপুৰত ৰবৰ উৎপাদনেৰে জিলাখনৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত কৃষি বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
নিজৰ প্ৰায় ৮০ বিঘা মাটিত প্ৰায় ১০ সহস্ৰাধিকৰো ৰবৰ গছ ৰুই এই ৰবৰ খেতিৰ জৰিয়তে প্ৰাণজিৎ কুমাৰ পেগুৱে বছৰি লাখ লাখ টকাৰ উপাৰ্জন কৰে । তেখেতৰ এই কর্মই আন দহজনকো অনুপ্রাণিত কৰি তুলিছে ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতবৰ্ষৰ তথা অসমৰ অৰ্থনীতিত ৰবৰ খেতি এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লাভজনক কৃষি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । বৰ্তমান প্ৰাকৃতিক ৰবৰ উৎপাদনত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসম তৃতীয় স্থানত আছে । চাহ খেতিৰ পিছতে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ৰবৰ খেতিয়ে এক সবল স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে ।
শিক্ষক প্ৰাণজিৎ কুমাৰ পেগুৱে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৰবৰ খেতি
এই সন্দৰ্ভত পেগুৱে কয়,"১৯৮৭ চনৰ কথা, সেই সময়ত মই জেবি কলেজৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ । তেতিয়াই বনভোজ খাবলৈ যাওতে কাজিৰঙাত প্ৰথম ৰবৰ গছৰ বাগিচা দেখিছিলোঁ । তেতিয়াৰ পৰাই মই ৰবৰ খেতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ আৰু মোৰ ৰবৰ খেতি কৰাৰ ইচ্ছা জাগে । কিন্তু ক'ত কেনেকৈ ৰবৰ গছৰ পুলি পাব পাৰি এইখিনি কথা সঠিকভাৱে নজনাৰ কাৰণে সেই সময়ছোৱাত আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ ।"
শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়,"ইয়াৰ পিছত লখিমপুৰ কলেজত ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা অৱস্থাতে Assam Tribune কাকতত ৰবৰ খেতিৰ ওপৰত এটা লেখা পঢ়িছিলোঁ যে যিসকল নিবনুৱা যুৱকে যদি ৰবৰ খেতি কৰিব বিচাৰে তেন্তে যোৰহাটৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰে । লগে লগে মই মোৰ পিতৃৰ পৰা ১০০০ টকা লৈ যোৰহাটলৈ ৰাওনা হৈছিলোঁ । সেইদিনাই নাগালেণ্ডৰ এটা দলে ৰবৰ পুলিসমূহ লৈ গৈ আছিল । তেওঁলোকে শকত শকত পুলিসমূহ বেয়া বুলি পেলাই থৈ গৈছিল ।"
তেওঁ কয়,"তেতিয়া যোৰহাটৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত থকা এজন বিষয়াক এইখিনি লৈ যাব পাৰো নেকি বুলি সোধাত, তেখেতে যিমান পাৰে ইমান লৈ যাব পাৰে বুলি কোৱাৰ লাগে লগে কেইটামান বেগ কিনি ৭৫ টকাত ২৫০ টা বেগ পুলি লৈ আনিলোঁ । পিছদিনাই পুলিবোৰ ঘৰৰ বাৰীত ৰোপণ কৰি ৰবৰ খেতি আৰম্ভ কৰোঁ ।"
কিদৰে তেওঁ এই কাৰ্য আগুৱাই লৈ গৈছিল সেই সন্দৰ্ভত ক'লে এইদৰে,"১৯৯৫ চনত জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এজন সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰোঁ । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ৰবৰ খেতি কৰিবলৈ প্ৰায় ৬ হাজাৰ পুলি ৰবৰ ব'ৰ্ডৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি বৃহৎভাৱে আৰম্ভ কৰোঁ । এই ৬ হাজাৰ পুলি ৩ হাজাৰ নিজে ৰোপণ কৰোঁ আৰু বাকী ৩ হাজাৰ পুলি গাঁৱৰ প্ৰায় ৭ গৰাকী লোকক বিলাই দিওঁ । কিন্তু গাঁৱৰ লোকসকলে ৰবৰ পুলিবোৰৰ ভালকৈ যতন ল'ব নোৱাৰিলে ।"
ৰবৰ বাগানৰ উপাৰ্জন সন্দৰ্ভত পেগুৱে কয়,"ৰবৰ বাগানৰ পৰা যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । ১৯৯৫ চনত ৪০ বিঘা ভূমিত আৰম্ভ কৰি ২০১৬ চনত পুনৰ ৪০ বিঘা ভূমিত ৰবৰ খেতি কৰা হয় । বৰ্তমান মই ৪০ বিঘা ভূমি চোৱাচিতা কৰো আৰু ৪০ বিঘা ৰবৰ খেতি মোৰ ভাইটিয়ে চোৱাচিতা কৰে । মুঠতে ৮০ বিঘা ভূমি ৰবৰ খেতিত মুঠ ৭ টা পৰিয়ালৰ আমাৰ সৈতে স্বাৱলম্বী হৈ আছে ।"
ৰবৰ খেতি লাভালাভ
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ৰবৰ খেতিৰ লাভালাভ সন্দৰ্ভত প্ৰাণজিৎ কুমাৰ পেগুৱে কয়,"ৰবৰ খেতি লাভালাভ বুলি ক'বলৈ গ'লে বতৰৰ ওপৰত এই খেতি নিৰ্ভৰ কৰে । বাৰিষা সময়ত প্ৰায় বন্ধ থাকে । বিশেষকৈ আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা উৎপাদন আৰম্ভ হয় । নিয়মমতে এপ্ৰিল মাহৰ অন্তত ডিচেম্বৰলৈ প্ৰায় ৮ মাহ টেপিং কৰিব লাগে ।"
তেওঁ কয়,"বাৰিষা কালত যিহেতু বৰষুণ বেছি হোৱাৰ কাৰণ ভেঁকুৰ হোৱাৰ কাৰণে গছবোৰ টেপিং কৰিবলৈ অসুবিধা হয় । বৰ্তমান প্ৰতিদিনে এটা বাগানৰ পৰা ৪৬ টা চীট আৰু পুনা বাগানত ৫০ টাকৈ চীট ওলাই আছে । এটা চীটত ৫০০ গ্ৰাম ৰ পৰা ৭ গ্ৰামলৈ হয় । যিহেতু আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি কেজিত ২৯০ টকা তেন্তে এখিলা চীটত ১৪০ টকাকৈ হ'লে প্ৰতিদিনে ১৩ হাজাৰতকৈ অধিক উপাৰ্জন হৈ আছে । এমাহত ৮ ৰ পৰা ৯ টন অৰ্থাৎ তিনি লাখৰো অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব সক্ষম হয় ।"
ৰবৰ খেতি কৰাৰ বাবে তেওঁ কিদৰে প্ৰশিক্ষণ লৈছল সেই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়,"প্ৰথমে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ । বেলেগৰ পৰা সুধি সুধি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ পিছত চনত প্ৰথম প্ৰশিক্ষক লোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিলোঁ । ৰবৰ ব'ৰ্ডে এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল । মেঘালয়ত চাৰিদিনীয়াকৈ এই প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । তেতিয়া মই বিদ্যালয়ৰ পৰা ছুটী লৈ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গৈছিলোঁ । ১৯৯৮ চনত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পুনৰ কেৰালালৈ গৈছিলোঁ । সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰবৰ ব'ৰ্ডে প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল । বৰ্তমান মোৰ ওচৰলৈ বহু ৰবৰ খেতিয়কে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বেছিকৈ আহে ।"
ৰবৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰ পেগুৰ মনোভাৱ
এই সন্দৰ্ভত প্ৰাণজিৎ কুমাৰ পেগুৱে কয়,"জোনাইত এতিয়া ৰবৰ উদ্যোগ গঢ়াৰো যথেষ্ট থল আছে । কিয়নো বৰ্তমান জোনাইৰ লগতে অৰুণাচলত যথেষ্ট ৰবৰ বাগান আছে । বৰ্তমান অৰুণাচলত এটা উদ্যোগ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । যদি আমি ওচৰৰ উদ্যোগত ৰবৰসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰো তেন্তে আমাৰ ৰবৰ বাগান কৰা গৰাকীসকলৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব ।"
যিহেতু আজিকালি জোনাই অঞ্চলৰ উপৰিও সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰবৰ বাগান যথেষ্ট আছে । গতিকে ৰবৰ বাগানসমূহ ভাৰালৈ লৈয়ো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ থল আছে বুলি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকসকলক পেগুৱে আহ্বান জনায় । ইয়াৰ উপৰিও পৰি থকা নিজৰ ভূমিত ৰবৰ বাগান কৰিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি । কেৱল চাকৰিমুখী বা বহিঃৰাজ্যত কৰ্ম সংস্থাপনৰ সপোন নেদেখি ৰবৰ খেতিৰ জৰিয়তেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।