পাৰিতোষিক বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ পঞ্চায়ত সদস্যৰ

পাৰিতোষিক বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ পঞ্চায়ত সদস্যৰ
জোনাইৰ পঞ্চায়ত সদস্য সমন্বয় সমিতিয়ে পাৰিতোষিক বৃদ্ধি, চিকিৎসা সুৰক্ষা, পেঞ্চন আদি বিভিন্ন দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
Published : October 29, 2026 at 7:48 PM IST
জোনাই : অসমৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি পাৰিতোষিক, চিকিৎসা সুৰক্ষা, পেঞ্চন আদি নানান সমস্যাৰে যুঁজি আছে । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ জনপ্ৰতিনিধি সত্ত্বেও তেওঁলোকে চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে বিভিন্ন দাবীৰে জোনাইৰ এমএছটিডি ব্লক গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য সমন্বয় সমিতিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে ।
দাবী সন্দৰ্ভত গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য সমন্বয় সমিতিৰ সভাপতি জীৱন পাতিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলে কৰ্তব্যৰ বাবে নিয়মিতভাৱে ব্লক অফিচত উপস্থিত থাকিব লাগে আৰু স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি আৰু কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচীকে ধৰি ৰাজহুৱা সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰাত বাসিন্দাসকলক সহায় কৰিব লাগে । যিহেতু আমাৰ অঞ্চলত দূৰত্ব আৰু সীমিত পৰিবহণৰ বাবে এই দায়িত্বসমূহ বিশেষভাৱে কঠিন হৈ পৰে । আমাৰ বৰ্তমানৰ বুজাবুজি আৰু পেমেণ্ট ৰেকৰ্ড অনুসৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে প্ৰতিমাহে প্ৰায় ২০০০ টকা লাভ কৰে । কিন্তু এয়াও সময়ত পোৱা নাযায় । সেয়েহে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো যে মাহে ১৫ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া প্ৰয়োজন বুলি ভাবো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০২৫ চনৰ ২৯ আগষ্টত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা ঘোষণা কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল । সেই আঁচনিখনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা, যোগ্যতা আৰু নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি সন্মানসহকাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ । লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহো সময়ত আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে আমাৰ অঞ্চলত কাৰ্যকৰী হওক । গতিকে আমি এই স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ যে শীঘ্ৰে আমাৰ দাবীবোৰ পূৰণ কৰক ।"
সভাপতিগৰাকীয়ে জনোৱা মতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সেৱা বা নিৰ্বাচিত কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত নিয়মীয়া পেঞ্চন বা উপযুক্ত অৱসৰ-লাভৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । একেদৰে নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক দৈনন্দিন বিভিন্ন চৰকাৰী কামত ভ্ৰমণৰ বাবে স্কুটী প্ৰদান কৰিবলৈও সমন্বয় সমিতিয়ে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
জোনাই সমজিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে এই স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা, জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগু , পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয় বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু মূৰ্কংচেলেক জনজাতি উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : আমাক বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে ! চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ জনতা