বাদুলীৰ এক বিশাল সাম্ৰাজ্য: বাদুলী সংৰক্ষণৰ বাবেই এটা পৰিয়ালে কৰিছে অহোপুৰুষাৰ্থ

বাদুলীৰ এক বিশাল সাম্ৰাজ্য: বাদুলী সংৰক্ষণৰ বাবেই এটা পৰিয়ালে কৰিছে অহোপুৰুষাৰ্থ
এই বাদুলী সাম্ৰাজ্যত আছে ২০-২৫ হাজাৰ বাদুলী । হাবিত পাব কমলা, তামোল, নাৰিকল, কল, মাছ, বিভিন্ন শাক-পাচলি । প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন এটা পৰিয়ালৰ ।
Published : January 8, 2026 at 2:30 PM IST
জোনাই : সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত পৰি ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গৈ সংকুচিত হৈ আহিছে ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলসমূহ ৷ ফলত অভাৱ ঘটিছে চৰাই-চিৰিকটি, জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থানৰ ৷ আনহে নালাগে বহু আপুৰুগীয়া চৰাই-চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণী ক্ৰমে গতি কৰিছে বিলুপ্তিৰ দিশে ৷
বাদুলীৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য
তেনে সময়তে জোনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষীকান্ত পেগু, নাৰায়ণ পেগু, বলেন পেগুকে ধৰি ৭ জন ককাই-ভাই মিলি পেগু পৰিয়ালটোৱে যোৱা প্ৰায় তিনি দশকৰো অধিককাল ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বাদুলী সংৰক্ষণ কৰি প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
এটা আদৰ্শৱান কৃষক পৰিয়াল
তদুপৰি প্ৰায় ২০ বিঘা ভূমিত আছে বাহঁগছ, বিভিন্ন শাক-পাচলি, মৎস্য পালনৰ বাবে পুখুৰী, গাহৰিৰ গঁৰাল, তামোলবাৰী, তামোল গছৰ তলে তলে কমলা বাগান, নেমু, নাৰিকল গছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনিৰে ভৰপূৰ হৈ আছে হাবিখন । এই হাবিৰ মাজতে আছে যৌথ পৰিয়ালটোৰ ঘৰ । এক সুন্দৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত বাদুলী, চৰাই-চিৰিকটিৰ মাত শুনি সময় কটাব পৰি তেওঁলোকৰ ঘৰত ।
কেনেদৰে গঢ়ি উঠিল এই সাম্ৰাজ্য
পেগু পৰিয়ালৰ নাৰায়ণ পেগুৱে কয়, "মোৰ দেউতাৰ হাতী আছিল । হাতীৰ কাৰণে জংঘলৰ প্ৰয়োজন আছিল । দেউতাই সংৰক্ষিত কৰা জংঘলখনতে আজিৰে পৰা প্ৰায় ৩০-৩৫ বছৰৰ পৰা আমাৰ এই হাবিখন বাদুলীৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । ইয়াৰ মাজতে প্ৰত্যাহ্বান কিছুমান আছিল । গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবোৰ কেটেপাৰে বাদুলী মাৰিবলৈ লৈছিল । তাত আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকে বাধা প্ৰাদান কৰি বাদুলী সাম্ৰাজ্যখন গঢ়ি ৰাখিছোঁ ।"
এটা যৌথ পৰিয়ালৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ পৰিয়ালত ৭ জন ভাই-ককাই আছে । কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন ঠাইত থাকে যদিও যিয়ে যেনেকৈ সময় দিব পাৰে ঘৰ-বাৰী আৰু হাবিখন সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি আহিছে । তামোলবাৰী, পুখুৰী, কলৰ বাগান, কমলাৰ বাগান, বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ বাৰীকে ধৰি হাবিখনক লৈ প্ৰায় ২০ বিঘা ভূমি আগুৰি আছে । আমি বাদুলীৰ কাৰণে গছসূহ কেতিয়াও কটাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই । পাৰিলে আৰু গছ ৰোপণ কৰি বঢ়োৱাৰহে চিন্তা কৰিছোঁ ।
বিভিন্ন লোকৰ পৰিদৰ্শন
আনহাতে, ইয়াত সংৰক্ষিত বাদুলী চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ লোক আহে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বিভিন্ন ঠাইৰ লোকে বাদুলী চাবলৈ আহে । বহিঃৰাজ্যৰ পাচিঘাট, জোনাইৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ বহু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকে বাদুলী চাবলৈ আহে । লগতে কমলা, তামোল, নাৰিকল, মৎস্য পালনৰ পুখুৰী আৰু বিভিন্ন গছ-গছনিৰে ভৰা হাবিখন চাবলৈ আহে ।"
ইফালে পেগু পৰিয়ালৰ আন এজন সদস্য বলেন পেগুৱে জানিবলৈ দিয়া মতে, "বিগত প্ৰায় ৩০-৩৫ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি আমাৰ বাঁহবাৰীত বাদুলী আছে । আমি সৰু থাকোঁতে কমসংখ্যক বাদুলী আছিল । লাহে লাহে জংঘল কমি আহিবলৈ ধৰিলে । তেতিয়াৰে পৰা বাদুলীৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ।"
পিতৃৰ পদাংসক অনুসৰণ কৰি আগবাঢ়িছে পেগু পৰিয়াল
পিতৃৰ ভৱিষ্যদৰ্শী চিন্তাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি বলেন পেগুৱে কয়, "আমাৰ পিতৃয়ে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি এডোখৰ মাটি গছ-গছনিৰে ভৰপূৰ হাবি হিচাপে ৰাখিলে । কিন্তু হাবিখনত লাহে লাহে গছ-গছনি নাইকিয়া হ'ব ধৰিছিল । কিন্তু আমি পৰিয়ালৰ লোকসকলে মিলি বাঁহগছৰ মাজে মাজে নতুন নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰি বাৰীৰ হাবিখন বহল কৰিলোঁ । ইয়াৰ পিছতে আৰু অধিক বাদুলী আহিবলৈ ধৰিলে । বৰ্তমান হাজাৰ হাজাৰ বাদুলীৰ বাসস্থান আমাৰ বাৰীখন ।"
বাদুলী সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাঁহবাৰীক গঢ়ি তুলিছে বাদুলীৰ বাসস্থান হিচাপে
উল্লেখ্য যে পৰিয়ালটোৱে বাদুলী সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ বাঁহবাৰীক গঢ়ি তুলিছে বাদুলীৰ বাসস্থান হিচাপে । বাঁহবাৰীখনত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলীয়ে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি নিৰাপদে থাকিব পাৰে । আনকি বিগত প্ৰায় ৩০-৩৫ বছৰৰো অধিককাল পৰিয়ালটোৱে উক্ত বাঁহবাৰীখনৰ বাঁহ কিম্বা তাত থকা গছসমূহ নকটাকৈ বাদুলীৰ বাসস্থানৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ।
বাদুলীৰ কিচিৰমিচিৰ শব্দত মুখৰিত এটা অঞ্চল
যিটো সময়ত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাদুলী বা অন্য বন্য জীৱকুল নিধনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, তেনে সময়তে দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা লুপ্তপ্ৰায় বাদুলীবোৰক নিৰাপত্তা দিয়াৰ স্বাৰ্থত নিজৰ ঘৰতে পেগু পৰিয়ালটোৱে আশ্ৰয় দিছে হাজাৰ হাজাৰ বাদুলীক ৷ ফলত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলীয়েও এনেদৰে নিৰাপদ স্থান হিচাপে থিতাপি লৈছে পেগু পৰিয়লটোৰ বাঁহবাৰীত ৷
ৰাতি খাদ্যৰ সন্ধানত হাজাৰ হাজাৰ বাদুলী দূৰ-দূৰণিলৈ ওলাই যায় যদিও পুৱাৰ ভাগত পুনৰ ঘূৰি আহে নিজৰ বাসস্থান বাঁহবাৰীখনলৈ ৷ তাৰ পাচতেই বাদুলীৰ কিচিৰমিচিৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰে কেউপিনৰ পৰিৱেশ ৷
হাবিখনত কি কি চৰাই-চিৰিকটি আৰু গছ-গছনি আছে
পেগু পৰিয়ালৰ হাবিখনত হলখ, বনচোম, ঔটেঙা, তিতাচপা, খকন, বৃহৎ বাঁহৰ বাৰী, শিলিখা আদি বিভিন্ন গছ-গছনিৰে ভৰপূৰ । আনহাতে, হাবিখন বাদুলীৰ বাহিৰেও বগলী, বৰটোকোলা, ডাউক, জহামাল, বান্দৰ, শগুন শালিকা, মাছৰোকাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলিও তেওঁলোকে কয় ।
চৰকাৰলৈ আহ্বান
নীৰৱে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম আৰু সংৰক্ষণত নিমজ্জিত পেগু পৰিয়ালৰ চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান, "এনেকুৱা এখন ডাঙৰ জংঘল গঢ়ি তাক ধৰি ৰখাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । আমি নেদেখাকৈ কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গছকটা বা বাদুলী মৰা কাম কৰিব পাৰে । গতিকে চৰকাৰে অলপ গুৰুত্ব দি ফেনচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল ।"
চৰকাৰী চাকৰিৰ উপৰি বিভিন্ন খেতিৰ পৰা উপাৰ্জন
পেগু পৰিয়ালৰ বৃহৎ হাবিখনৰ উপৰি আছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ খেতি কৰা ঠাই । তাত ধানখেতিৰ উপৰি কমলা, তামোল, নাৰিকল, কল, পাণকে ধৰি বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ খেতি কৰাৰ উপৰি গাহৰি, গৰু ছাগলী আদিও পালন কৰা হয় ।
নাৰিকলৰ পৰা বছৰত প্ৰায় ৬০ হাজাৰ, তামোলৰ পৰা ২-৩ লাখ, মৎস্য পালন, পাণৰ পৰা ৪-৫ লাখ, কমলাৰ পৰা লাখৰ ঘৰত উপাৰ্জন হয় । মুঠতে বাৰীখনত হোৱা বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ পৰা বছৰত লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি আছে পেগু পৰিয়ালটোৱে ।
চৰকাৰী চাকৰি কৰিলেও পৰিয়ালৰ লোকসকলে কৰ্মস্থলীৰ পৰা আহিয়েই বিভিন্ন খেতি-বাতিৰ কামত লাগি যায় । কিয়নো কৃষি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ তেজতে আছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
যুৱ প্ৰজন্মলৈ আহ্বান
যিহেতু এতিয়া বনৰীয়া বহু প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে, গতিকে মানুহক যেনেকৈ এটা বাসস্থানৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকৈ বনৰীয়া চৰাই-চিৰিকটি, জীৱ-জন্তুক থাকিবলৈও বাসস্থানৰ প্ৰয়োজন । গতিকে নৱপ্ৰজন্মই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন । কিয়নো গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব । এই আহ্বান আদৰ্শ কৃষক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী পৰিয়ালটোৰ ।
জোনাইৰ অমৃতপুৰ গাঁৱৰ পেগু পৰিয়ালে বিগত প্ৰায় ৩০-৩৫ বছৰৰো অধিককাল ধৰি নিজৰ বাঁহবাৰীত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ বাদুলী সংৰক্ষণ কৰি সঁচাকৈয়ে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নির্দশন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে কৃষিকৰ্মৰে আনৰ বাবে আদৰ্শ দেখুৱাইছে । এই নিদৰ্শন তথা আদৰ্শ সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু অনুকৰণীয় ৷