জোনাইত ডেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ; নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৮ পৰিয়ালৰ ঘৰ

জোনাইত ডেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ; নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৮ পৰিয়ালৰ ঘৰ
জোনাইৰ গালীঘাটত ডেপী নদীৰ খহনীয়া অব্যাহত । সুৰক্ষিত স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে খহনীয়াগ্ৰস্ত পৰিয়ালসূহ । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে তৎকালীনভাৱে পৰ্কিউপাইনৰ ব্যৱস্থা ।
Published : June 20, 2026 at 8:26 PM IST
জোনাই : জোনাইত ডেপী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ ৷ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা ডেপী নদীয়ে বৰ্তমান জোনাইৰ গালীঘাট অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
খৰস্ৰোতা ডেপী নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়াই ভুটুকী গগৈৰ ১ বিঘা ভূমি, ঘৰ-বাৰী, তিলক দলেৰ ১ ভূমি, হৰিকান্ত দলেৰ ৪ কঠা, পূৰ্ণ পেগুৰ ২ কঠা, বিশ্ব কুমাৰ দলেৰ ৩ কঠা, দীপালি গগৈৰ ৩ কঠা, জমিৰ আলীৰ ৩ কঠা, ভদ্ৰ দলেৰ ৪ কঠা, ক'অ দলেৰ ঘৰ-বাৰী, মাটি-সম্পত্তি চকুৰ সন্মুখতে এফালৰ পৰা খহাই নিছে । নিজা ঘৰ-বাৰীৰ লগতে আন আন বয়-বস্তুও নৈৰ সোঁতত উটি গৈছে ।
আনহাতে, সৰু-বৰ ঘৰৰ লগতে কেইবাটাও পকীঘৰ, হোটেলকে ধৰি মুঠৰ ওপৰত সকলো এতিয়া ডেপী নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে ৷ ইফালে খহনীয়াৰ পৰা নিজা আপোন সামগ্ৰী ৰক্ষা কৰিবলৈ যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিছে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহে ৷
খহনীয়াত সকলো হেৰুৱাই সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় লৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷ যদি এনেদৰে ডেপী নদীৰ খহনীয়া অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে দুই-এদিনৰ ভিতৰতে গালীঘাটj সমগ্ৰ অঞ্চলটো ডেপী নদীৰ বুকুত জাহ যাব ৷ তদুপৰি, আনিৰাম চুংক্ৰুৰাং, পবিত্ৰ চুংক্ৰুৰাং, চানু কুমাৰ চুংক্ৰুৰাঙ ঘৰ খহনীয়াত জাহ যাওঁ যাওঁ অৱস্থাত আছে ।
আনহাতে, জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনৰ জনপ্ৰতিনিধি, দল-সংগঠনৰ নেতাই খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে প্ৰতিদিনে সমাজকৰ্মী অতুল পেগুৱে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছে ।
ইফালে জিলা পৰিষদৰ সদস্য মুন্না পাতিৰে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে । খঙনীয়া পৰিদৰ্শনকালত উপস্থিত থাকে টিএমপিকেৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ উপ-সভাপতি পংকিল পাতিৰ, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক নিত্যা পেগু, সদস্য অমৃত কুম্বাং, ৰাজীৱ পেগু, আৰ্নল টায়ে, জোনাই জিলাৰ সভাপতি ফ্ৰান্সিচ পাতিৰৰ লগতে বহুকেইজন কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা সদস্যই ।
আনহাতে, স্থানীয় ৰাইজে বিধায়ক ভূৱন পেগুক অৱগত কৰাৰ পিছতে তৎকালীনভাৱে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে পৰ্কিউপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক বান সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি এগৰাকী স্থানীয় সংগঠনৰ নেতাই কয়, "অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা ডেপী নদীৰ প্ৰবল সোঁতত কালি গালীঘাটৰ আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে বাসগৃহ নদীত জাহ গৈছে । আৰু আমি ইতিমধ্যে এই ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে জোনাই সমষ্টিৰ মামনীয় বিধায়ক ভূৱন পেগু ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অতুল পেগু ডাঙৰীয়াক খবৰ দিওঁ আৰু খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মাননীয় বিধায়ক ভূৱন পেগু ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অতুল ডাঙৰীয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে জৰুৰীকালীনভাৱে এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰায় ১৫০০ পৰ্কিউপাইন ইয়াত বিলোৱা হৈছে ।"