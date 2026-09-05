ETV Bharat / state

জোনাইৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড; পুত্ৰ-কন্যা-পত্নী হন্তা ফিৰোজ আলীক ফাঁচীৰ দাবীত ওলাই আহিল মুছলমান ৰাইজ

জোনাইৰ তেলেম বজাৰৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই । তাৰ মাজতে হত্যাকাৰী ফিৰোজ আলীক ফাঁচী দিয়াৰ দাবী গাঁওবাসীৰ ।

Jonai brutal murder case
জোনাইৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড; পুত্ৰ-কন্যা-পত্নী হন্তা ফিৰোজ আলীক ফাঁচীৰ দাবীত ওলাই আহিল মুছলমান ৰাইজ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 3:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : জোনাইৰ তেলেম বজাৰত সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হোৱা চাঞ্চল্য এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই । ইফালে তিনি সন্তান আৰু পত্নীক হত্যা কৰা ফিৰোজ আলীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ লগতে এই ঘটনাক গাঁওবাসীয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । লগতে অভিযুক্ত ফিৰোজ আলীক শীঘ্ৰে ফাঁচী দিয়াৰ দাবী জনাইছে গাঁওবাসীয়ে ।

স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে, এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে ফিৰোজ আলীয়ে টোপনি নহা বুলি কৈছিল । আনকি একাংশ লোকক ‘আপোনালোকৰ টেনচন হয় নেকি ?’ বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছিল বুলি জানিবলৈ দিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

জোনাইৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড; পুত্ৰ-কন্যা-পত্নী হন্তা ফিৰোজ আলীক ফাঁচীৰ দাবীত ওলাই আহিল মুছলমান ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

ইফালে, আৰ্থিক অনাটনৰ বাবেই ফিৰোজ আলীয়ে এই নৃশংসকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে । শিক্ষকতা কৰাৰ লগতে ফিৰোজ আলীয়ে নিজাকৈ এখন আয়ুৰ্বেদিক ফাৰ্মাচীও চলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দাই কয়, "যিটো ঘটনা বুধবাৰে ঘটি গ'ল সেইটো অতি ঘৃণনীয় কাম । আমি তেলেমবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক গৰিহণা জনাইছো । এজন মাষ্টৰ হৈ তেখেতে যিটো ঘটনা কৰিলে সেইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । তেখেতে পৰিয়ালটোক মাৰা বুলি যিখিনি কথা ব্যক্ত কৰিছে সেয়া আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ ।"

আনহাতে, হত্যাকাৰী ফিৰোজ আলীৰ ফাঁচীৰ দাবী জনাই তেওঁ কয়, "তেখেতে যিটো কাম কৰিলে তাৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে তেখেতক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে ফাঁচি দিয়াৰ দাবী জনাইছোঁ । আমাৰ সকলো ৰাইজৰ এইটো দাবী ।"

উল্লেখ্য যে শনিবাৰে স্থানীয় ৰাইজে ইছলামধৰ্মী নীতি-নিয়ম অনুযায়ী তিনিগৰাকী মৃতকৰ চাহাৰাম (মৃত্যুৰ তিনি, চাৰি বা পাঁচ দিন পাছত পালন কৰা ধৰ্মীয় ৰীতি) পালন কৰে । মৃতকৰ বাবে সমূহীয়া দোৱা কৰি হত্যাকাৰীৰ ফাঁচিৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰে ।

উল্লেখ্য যে যোৱা বুধবাৰে পুৱতিনিশা জোনাইৰ তেলেম বজাৰত সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড । ফিৰোজ আলীয়ে পত্নীসহ তিনি সন্তানক শুই থকা অৱস্থাত বিছনাতে কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে । ঘটনাটোৱে অঞ্চলটোৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু শোকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

  • অভিযুক্তক ফাঁচীৰ দাবী; অসমত ইয়াৰ পূৰ্বে হোৱা কেইটামান প্ৰতিবাদ

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও হত্যা, ধৰ্ষণকে ধৰি বিভিন্ন জঘন্য অপৰাধত জড়িত অপৰাধীক ফাঁচীৰ দৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । বিশেষকৈ হত্যা আৰু ধৰ্ষণৰ দৰে গুৰুতৰ অপৰাধত জড়িত অভিযুক্তক ফাঁচিৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনেও উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিছে ।

শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে । তাৰে ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তলত উল্লেখ কৰা হ’ল :-

চিৰাঙৰ কাজলগাঁৱত প্ৰতিবাদ (আগষ্ট ২০২৬): শেহতীয়াকৈ চিৰাঙৰ কাজলগাঁৱত এক নাৰকীয় ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু স্থানীয় ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানলৈ স্মাৰক-পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে ।

গৰৈমাৰী ছাত্ৰী হত্যাকাণ্ড (অক্টোবৰ ২০২৫): গৰৈমাৰীত এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্মমভাৱে হত্যাত জড়িত হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত শ শ পুৰুষ-মহিলাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

লখিমপুৰৰ হাৰমতী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও (ছেপ্টেম্বৰ ২০২৪): লখিমপুৰত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । উত্তেজিত ৰাইজে অভিযুক্তক ফাঁচী দিয়াৰ দাবীত হাৰমতী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মুণ্ডন কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

আছু আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ: আনহাতে, অসমত মহিলা আৰু শিশুৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ তথা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে দোষীক অতি সোনকালে ফাঁচীৰ দৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ দাবীত বিভিন্ন দল-সংগঠনে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন চলাই আহিছে ।

মুছলমান সমাজৰ প্ৰতিবাদ

কেৱল জোনাইৰ তেলেম গাঁৱৰ নৃশংস ঘটনাৰ হত্যাকাৰীক স্থানীয় মুছলমান সমাজে ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰায়ে নহয়, বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডত জড়িত অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এনে ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডত জড়িতসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাই আহিছে ।

অসমত বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত ধৰ্ষণ বা হত্যাকাণ্ডৰ দৰে জঘন্য অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে মুছলমান সমাজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে দোষীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।

লখিমপুৰৰ হাৰমতী, কামৰূপৰ গৰৈমাৰী, বিহপুৰীয়া আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়াই কোনো জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত হৈছে, তেতিয়াই স্থানীয় মুছলমান সমাজ আৰু অন্যান্য ছাত্ৰ-যুৱ সংগঠনসমূহে একগোট হৈ দোষীক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে মৃত্যুদণ্ড বা ফাঁচী দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ।

আনহাতে, সাম্প্ৰতিক সময়ত চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত হোৱা বৰ্বৰ অত্যাচাৰ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও অসমৰ শিৱসাগৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত থলুৱা মুছলমান সংগঠনসমূহ যেনে উজনি অসম মুছলমান কল্যাণ পৰিষদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ধৰ্মীয় উগ্ৰবাদৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ধিক্কাৰ জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে, অসমৰ মুছলমান সমাজে সদায় ৰাজ্যখনৰ শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু অপৰাধমুক্ত সমাজ গঠনৰ স্বাৰ্থত মাত মাতি আহিছে । সেয়ে এনেধৰণৰ জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰা দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম শাস্তি অৰ্থাৎ ফাঁচিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক :জোনাইত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড: পোহপাল দিব নোৱৰাৰ বাবেই কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই পত্নী-তিনি সন্তানক হত্যা শিক্ষকৰ

TAGGED:

জোনাইৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড
জোনাইৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী
ফিৰোজ আলীক ফাঁচীৰ দাবী
জোনাই হত্যাকাণ্ড
JONAI BRUTAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.