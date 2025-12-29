মিচিং লোকবাদ্যক জীয়াই ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে ৰত্নেশ্বৰ মিলিয়ে

মিচিং লোকবাদ্যক জীয়াই ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে ৰত্নেশ্বৰ মিলিয়ে
জোনাইৰ ৰিগবি গাঁৱৰ ৰত্নেশ্বৰ মিলিৰ বাঁহী-পেঁপাত জী উঠে মিচিং ঐনিতম, কাঃবান নিঃতম, জেঃয়াৰ নিতম... ।
Published : December 29, 2025 at 3:42 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 3:49 PM IST
জোনাই : আধুনিকতাৰ দিশত যিমানে আমি অগ্ৰসৰ হৈছো, সিমানেই যেন পিছত থৈ আহিছো আমাৰ অতীতৰ কিছু আপুৰুগীয়া সমল ৷ ফলত সেই আপুৰুগীয়া সমলবোৰ যেন নাইকীয়া হ’বলৈ ধৰিছে ৷
বিশেষকৈ অসমৰ লোকসংস্কৃতিত ব্যৱহৃত বহু বাদ্যৰ অধিকাংশই বৰ্তমান পাহৰণিৰ গৰ্ভত ৷ সাংস্কৃতিক জগতৰ উত্তৰণৰ লগে লগে ন ন প্ৰযুক্তিবিদ্যাই ক্ৰমাৎ বহুবোৰ থলুৱা লোকবাদ্যৰ ব্যৱহাৰ নাইকীয়া কৰি পেলাইছে ৷
অৱশ্যে তাৰ মাজতে এনে কিছু ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে, যিয়ে সেই থলুৱা লোকবাদ্যৰ ব্যৱহাৰ, অসমৰ লোক-সংস্কৃতি আদি ধৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰি গৈছে ৷ তেনে এজন ব্যক্তি হ’ল জোনাই সমজিলাৰ ভিতৰুৱা ৰিগবি গাঁৱৰ ৰত্নেশ্বৰ মিলি ৷ কোনোধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ অবিহনেই সৰুৰে পৰা গৰু-ম’হ চৰাওতে নিজে নিজে তেওঁ শিকিছিল পেঁপা আৰু বাঁহী বজাবলৈ ৷ ৰত্নেশ্বৰ মিলিৰ বাঁহী আৰু পেঁপাৰ মাত শুনিলে আপুনিও আপ্লুত হৈ পৰিব ৷
তেওঁৰ বাঁহী-পেঁপাৰ মাতত জী উঠে মিচিং ঐনিতম, কাঃবান নিঃতম, জেঃয়াৰ নিতম (যোজনা), অইয়া তেঃকল, তেবকী তেঃকল আদি ভিন্ন মিচিং সংগীত । লগত যুগলবন্দী হিচাপে তেওঁক সহযোগ কৰে মহমৰা গাঁৱৰ লক্ষী পেগুৱে ডুমডুম (ঢোল) আৰু সুভাষ পাহিতে লুপি (তাল) বজায় ।
উল্লেখ্য যে, বাঁহী-পেঁপা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক বিশেষ লোকবাদ্য, ঠিক তেনেদৰে মিচিং জনগোষ্ঠীৰো ই এক পৰম্পৰাগত লোকবাদ্য ৷ যি এতিয়া লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত । জোনাইৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা লোকবাদ্য বাঁহী আৰু পেঁপা জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰি গৈছে ।
বাঁহ আৰু ম’হৰ শিঙৰে নিৰ্মিত পেঁপা, যাক মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তুঃটক তাপুং (পেঁপা) বুলি কয়, কে:টপং তাপুং (বাঁহী), ডুমডুম (ঢোল), লুপি (তাল)ৰে কাঃবান নি-তম, জেঃয়াৰ ঐনিতম (যোজনা)ৰ সৈতে বা লোক-উৎসৱত বজায় ৷
ইয়াৰ সুৰে সকলোৰে মন মোহিত কৰি তোলে ৷ মিচিং জনগোষ্ঠীয় সাংকৃঐ কৃষ্টি দলত ঢোল, পেঁপা, বাঁহী, তাল আদিৰ পৰিৱেশন কৰা হয়, যাৰ বাবে লোকশিল্পীসকলে ইয়াৰ নিৰ্মাণ আৰু সংৰক্ষণত গুৰুত্ব দি আহিছে ।
- ৰত্নেশ্বৰ মিলিৰ শিক্ষা
বাঁহী আৰু পেঁপাবাদক ৰত্নেশ্বৰ মিলিয়ে কয়, ‘‘মই সৰুৰে পৰাই বাঁহী আৰু পেঁপা বজাও । আমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মদি উপাধিৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে পেঁপা বজাইছিল ৷ তেখেতৰ পৰাই মই কেনেকৈ পেঁপা নিৰ্মাণ কৰে সেয়া শিকিছিলো ।’’
‘‘পেঁপাৰ ভিতৰত পিলি থাকে, এই পিলি বনাবলৈও মই তেখেতৰ পৰাই শিকিছো ৷ পিলিটো ডেৰবুম(নলবিৰিণা) পৰা বনোৱা হয় । বাঁহী মই নিজেই বনাবলৈ শিকিছো । সৰুৰে পৰাই মই বাঁহী আৰু পেঁপাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছিলো । সৰুতে গাঁৱত যেতিয়া গৰু-ম’হ চৰাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ম’হৰ পিঠিত উঠি বাঁহী বজাব শিকিছিলো । ইয়াৰ বাবে কোনোধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ মই গ্ৰহণ কৰা নাই ।’’ তেওঁ কয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক পেঁপা আৰু বাঁহী বজাবলৈ শিকাবলৈ যত্ন কৰো, কিন্তু তেওঁলোকে শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰে । দুই এজনে বাঁহী বজোৱা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু পেঁপা বজাবলৈ একেবাৰে চেষ্টা নকৰে ৷ কিয়নো পেঁপা বজাবলৈ যথেষ্ট শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । এনেকুৱা হ’লে হয়তো বাঁহী আৰু পেঁপাৰ প্ৰচলন বন্ধ হৈ পৰিব । কিয়নো পেঁপা-বাঁহী বজোৱা শিল্পী যদি নাথাকে তেন্তে এয়া লাহে লাহে লুপ্ত হোৱাটো নিশ্চিত ।’’
- পেঁপা নিৰ্মাণ
পেঁপা আচলতে ম’হৰ শিঙৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হয় যদিও সকলো ম’হৰ শিঙৰ পৰা পেঁপা নিৰ্মাণ নহয় । ম’হৰ বাওঁফালৰ শিঙৰ পৰাহে পেঁপা নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
- ঢোলবাদক লক্ষী পেগু
ৰত্নেশ্বৰ মিলিৰ সহযোগী মহমৰা গাঁৱৰ লক্ষী পেগুৱে কয়, ‘‘আমাৰ নিজৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি বুলি ক’লে- লঃত্তা চঃমান লৃগাং চঃমান, গোমৰাঃগ, লৃৰৌলি চৃলৌয়া, মিবু আছে । কিন্তু সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ বেলেগ বেলেগ নৃত্যত বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় । সকলো সাংস্কৃতিক নৃত্যত সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা নহয় । যেনে- মিচিং দৃৰবৃ কৌবাঙে কোৱা মতে পেঁপা আমাৰ গুমৰাগ চঃমানত ব্যৱহৃত নহয়, গুমৰাগত চঃমানত ব্যৱহৃত হয় ঢোল, তাল (কেটপং তাপুং), বাঁহী, লত্তা চঃমানত তুঃটক তাপুং (পেঁপা) পেঁপা, দেনডুন, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় ৫-৬ টা সাংস্কৃতিক নৃত্য আছে, তাত বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ নিয়মাৱলী আছে ৷’’
- মিচিং কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰশিক্ষণত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ গুৰুত্ব
মিচিং দৃৰবৃ কৌবাঙে যেনেকৈ উঠি অহা মিচিং প্ৰজন্মক মিচিং কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াব লাগে ঠিক তেনেদৰে গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাই । আমি নতুন চামক বহুত আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰো, কিন্তু আমাৰ মতে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব নোৱাৰো । কিয়নো কেন্দ্ৰীয় মিচিং দৃৰবৃ কৌবাঙে আমাক অনুমতি নিদিলে আমি নিজাববীয়াকৈ একো কৰিব নোৱাৰো । যেতিয়া আঞ্চলিক বা জিলা ভিত্তিত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে বা পঠালে আমি যাওঁ ।
- মূৰ্কংচেলেক গুমৰাগ অঃপে সাংস্কৃতিক কৃষ্টি দল
‘‘আমাৰ এটা মূৰ্কংচেলেক গুমৰাগ অঃপে নামে এটা মিচিং কৃষ্টি দল আছে । আমাৰ এই দলে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অৰুণাচল, কলকাতা, ত্ৰিপুৰা, ৰাজস্থান, হায়দৰাবাদ, পশ্চিমবংগ, দিল্লী, কলকাতা, শ্বিলং, মেঘালয়, টাউৱাঙে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।’’ লক্ষী পেগুৱে কয় ৷
- বাদ্যযন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা
লক্ষী পেগুৱে কয়, ‘‘আমাৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহত যদি এজন বাদ্যযন্ত্ৰী নাথাকে, তেতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়; বিশেষকৈ আমাৰ জোনাইৰ একমাত্ৰ পেঁপা আৰু বাঁহীবাদক ৰত্নেশ্বৰ মিলি ৷ তেখেতৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয়, তেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা বাদ্যযন্ত্ৰী বিচাৰিব লগা হয় । সেয়ে নতুন প্ৰজন্মক মিচিং বাদ্যযন্ত্ৰ শিকোৱাৰ বহু প্ৰয়োজন ৷ আমি নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলেহে জাতিটো জীয়াই থাকিব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অসম চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান - সাংস্কৃতিক দিশত জড়িত লোকসকলক কিঞ্চিৎ হ’লেও কিছু সাহায্য প্ৰদান কৰি উৎসাহিত কৰিব লাগে ৷ এটা ঢোলৰ দামেই বহুত বেছি ৷ তাল, বাঁহী, পেঁপা আদি বহু বাদ্যযন্ত্ৰৰ কথাও আছে, তদুপৰি সাজ-সজ্জাৰ নামতো বহুত খৰচ হয় ।’’
‘‘বাঁহী-পেঁপা বনোৱা আৰু বজোৱাৰ কৰ্মশালা আগবঢ়ালে ভাল হয় । ইয়াৰ উপৰিও মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ মিচিং বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ নিদিলে এটা সময়ত বহু বাদ্যযন্ত্ৰ বিলুপ্ত হৈ যাব ।’’ তেওঁ কয় ৷
মিচিং জাতি হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ হ’লে প্ৰথমে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ৷ গতিকে প্ৰত্যেক অভিভাৱকে পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালকৈ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, পৰম্পৰা ৰক্ষা ক্ষেত্ৰতো সজাগ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰে ৰত্নেশ্বৰ মিলিৰ সহযোগী মহমৰা গাঁৱৰ লক্ষী পেগুৱে ৷