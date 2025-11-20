পুনৰ অবৈধ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিব জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই

পুনৰ অবৈধ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিব জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই
‘‘য’তেই মিঞাই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ চলাব, তাতেই মিঞাৰ পিঠি কিন্তু গুৰুলা-গুৰুলকৈ বহল কৰি দিয়া হ’ব ৷’’ এই হুংকাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ ৷
আমগুৰি: জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে পুনৰ অবৈধ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷ অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত এই অভিযান আৰম্ভ হ'ব । এই কথা সদৰী কৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি চিতু বৰুৱাই ৷ আজি নামতি চাৰিআলিত অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ এক যোগদান কাৰ্যসূচী ৷ এই অনুষ্ঠানত প্ৰায় অৰ্ধ-শতাধিক যুৱকে সংগঠনটোত যোগদান কৰে ৷
সভাপতি চিতু বৰুৱাই আৰু কয় যে উজনি অসমত কোনো খিলঞ্জীয়া লোকে মিঞাক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব । মিঞাই উজনিত আগ্ৰাসন চলাইছে । মিঞাৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়াৰ এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম হ'ব ৷ এই সংগ্ৰামত মিঞাক পুলিয়ে-পোখাই উভালি উৎখাত কৰিব বুলিও তেওঁ কয় । সমান্তৰালকৈ নামতি চাৰিআলিৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক লগত লৈ পদযাত্ৰা কৰা হ’ব বুলি তেওঁ অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘অসমীয়া জাতিৰ এক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত অতি শীঘ্ৰেই অবৈধ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে পুনৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷ মিঞাই ধিঙত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহক কাটি উটুৱাই দিম বুলি ক’ব পৰা হ’ল ৷ তাৰ পিছত কি আমি চাই থাকিম নেকি ? তাৰ পিছত কি আমি মনে মনে চাই থাকিম নেকি ? নহ’ব… আমাৰ স্পষ্ট কথা ৷ য’তেই মিঞাই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ চলাব, তাতেই মিঞাৰ পিঠি কিন্তু গুৰুলা-গুৰুলকৈ বহল কৰি দিয়া হ’ব ৷ দ্বিতীয়তে আমি আজিৰ সভাই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো… আমাৰ স্পষ্ট কথা যে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা উজনি অসমত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহে মিঞাক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ৷ আমি যদি এনে কথা শুনো, তেতিয়াহ’লে জাতীয় সংগ্ৰাম সেনা অসমে আমি বাধা দিম, যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কৰিম ৷ নিজাববীয়া আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৷’’
‘‘আজি আপোনালোকে মন কৰক, আজি চাৰিওফালৰ পৰা মিঞাই আমাৰ উজনি অসমত আগ্ৰাসন চলাইছে ৷ য’তেই খালী মাটি পৰি থাকে, মিঞাই বেদখল কৰিছে ৷ বেদখল কৰি ৰাতি ৰাতিৰ ভিতৰতে গাঁও বনাইছে ৷ গাঁও বনাই দহজনী-বাৰজনী মাইকীক বিয়া পাতিছে ৷ ত্ৰিশ-চল্লিশটাকৈ ল’ৰা-ছোৱালীক জন্ম দিছে ৷ তাৰ পিছত কি কৰিছে ? গৰু চুৰ, ছাগলী চুৰি, মদ, ভাং, ড্ৰাগছ সকলোতে মিঞা ৷ এই মিঞাখিনিৰ কাৰণে উজনি অসমত থলুৱা যিসকল গো-পালক আছে, সেই গো-পালকসকলে আজি এটা গৰু পুহি খাব নোৱাৰে ৷ গৰু পুহিব নোৱৰা অৱস্থা কৰিছে মিঞাসকলে ৷ মিঞাসকলে দিন-দুপৰতে উজনি অসমৰ থলুৱা গো-পালকসকলৰ গোহালিৰ পৰা গৰু চুৰি কৰি লৈ যায় ৷ তাৰ পিছত কি কৰে, খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত দালালি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এইবিলাক নচলিব ৷ উজনি অসমৰ বহু খিলঞ্জীয়া লোকে জাতীয় সংগ্ৰাম সেনা অসমৰ ওচৰত অভিযোগ দিছে ৷ গতিকে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৷’’ চিতু বৰুৱাই কয় ৷
