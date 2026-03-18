ৰঙিয়াৰ জহাৰ সুগন্ধিয়ে মলমলাইছে বিদেশৰ বজাৰ

এপেডাৰ সহায়ত ৰঙিয়াৰ জহা চাউল ৰাছিয়া, চৌদি আৰব, ওমান, ইটালী, ভিয়েটনাম, কুৱেইট, চৌদি আৰব আৰু কাটাৰলৈ ৰপ্তানি হয় ।

ৰঙিয়াৰ জহাৰ সুগন্ধিয়ে মলমলাইছে বিদেশৰ বজাৰ
Published : March 18, 2026 at 1:50 PM IST

ৰঙিয়া : বিশ্বত বৰ্তমান যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ । তাৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ পৰা জহা চাউল ৰপ্তানি হ’ব বিদেশলৈ । ৰঙিয়াৰ কৃষকলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে এইবাৰৰ ব'হাগ বিহুৱে ৷ ব'হাগ বিহুৰ পিছতেই ৰঙিয়াৰ ৪৫০০ৰোধিক কৃষকে উৎপাদন কৰা থলুৱা ধানৰ অন্যতম উৎকৃষ্ট জাত ক'লা জহা, মালভোগ জহা, কুনকুনি জহা, তুলসী জহা, বকুল জহা, বাৎসাভোগ জহা আৰু কেতেকী জহা চাউল বিদেশৰ বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হ'ব ।

প্রথম অৱস্থাত প্রায় ১৫ মেট্রিকটন জহা চাউল কেইবাখনো দেশলৈ ৰপ্তানিৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । ৰঙিয়াৰ কনিহাৰ উত্তৰণ কৃষি উৎপাদক কোম্পানী লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা ৰপ্তানিৰ বাবে সম্পূর্ণ আগভাগ গ্রহণ কৰা হৈছে । বৰ্তমান ৩৫০ গৰাকী মহিলা আৰু ১৮৫০ জন পুৰুষ কৃষক জড়িত হৈ থকা উত্তৰণ নামৰ এফ পি চিটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা বিধে বিধে জহা ধানৰ চাউল বিশ্বৰ কেইবাখনো দিশলৈ ৰপ্তানি কৰিব ৷ ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰি মজুত কৰি ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে চাউলবিধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে আগন্তুক সময়ত স্থানীয় কৃষকসকল যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি ৷ উল্লেখ্য যে কনিহা অঞ্চলৰ স্থানীয় যুৱক অমল ভৰালী আৰু পৰেশ শৰ্মাৰ উদ্যোগত প্ৰথমে ‘সেউজী যুটীয়া কৃষি সমবায় সমিতি' নামেৰে এটি সংস্থা গঠন কৰা হৈছিল । মাত্ৰ দহজন খেতিয়কে একেটা বছৰত একেডৰা মাটিতে দ্বিতীয়বাৰ খেতি আৰম্ভ কৰি কামৰূপৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে ।

ৰঙিয়াৰ কৃষি বিভাগ, কে ভি কে আদিৰ পৰা উপযুক্ত সঁহাৰি লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৯ চনত কৃষি সংস্থাটো এফ পি অ'লৈ উন্নীত হয় । বৰ্তমান হাজো , ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ ব্লকৰ ৯০ খন গাঁৱৰ ৪৫০০ গৰাকী কৃষক এই এফ পি চিটোৰ সৈতে জড়িত, য'ত ১৬৫০ গৰাকী মহিলা কৃষক আছে । উত্তৰণৰ লগত জড়িত কৃষকসকলে ৩৩০০ হেক্টৰ কৃষিভূমিত খেতি কৰে । ইতিমধ্যে কৃষি সংস্থাটোৱে 'কাছটম হিয়াৰিং , চেঙাৰ'ৰ জৰিয়তে ধান ৰোৱা, কটা, বনা আৰু চাউল খুন্দা যন্ত্র বিভাগীয়ভাৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰি বিশ্ববেংক, নাবার্ড, এপার্ট আদিৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন হৈছে । ইতিমধ্যে কনিহা গাঁৱৰ দুই বিঘা ভূমি পঁচিশ বছৰৰ বাবে লীজত লৈ ‘এপাৰ্ট'ৰ আৰ্থ-সাহায্যত উত্তৰণ কৃষি কোম্পানীৰ কাৰ্যালয় গৃহ আৰু ধানবনা কল স্থাপন কৰা হৈছে । ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি ৰাজ্যমন্ত্ৰী কৈলাস চৌধুৰীয়ে কেইবা লাখটকীয়া কাৰ্যালয় আৰু ধানবনা কল তথা কৃষি উৎপাদনকাৰী কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰা চাউলৰ ব্ৰেণ্ড মুকলি কৰিছে । অনাগত সময়ত চাউলৰ পৰা নুডলছ প্রস্তুত কৰাৰো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰণ কৃষি উৎপাদক কোম্পানীয়ে ।

উল্লেখ্য যে অসমৰ জহা চাউলে ২০১৭ চনত জি আই টেগ লাভ কৰিছিল । তাৰ পূৰ্বে এপেডাই (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) নিজাকৈ জহা চাউল ইটালী , ভিয়েটনাম , কুৱেইট, চৌদি আৰব, কাটাৰ আৰু ওমানলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল । এপেডা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থা, যিয়ে কৃষিজাত আৰু প্ৰক্ৰিয়াজাত খাদ্য সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি (export) বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । যেনে আনাৰস, আম, বাসমতী চাউল, মাংস, মিঠাই, জৈৱিক সামগ্ৰী আদি বিদেশলৈ ৰপ্তানিৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ, প্ৰমাণপত্ৰ, জি আই টেগ, বজাৰ সন্ধান, আৰ্থিক সহায় আদি দিয়ে ।

জহা চাউলে জি আই টেগ লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৯ চনৰ পৰা উত্তৰণে নিজাকৈ জহা চাউল উৎপাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আৰম্ভণিতে প্ৰায় ৫০ জন কৃষক জড়িত আছিল যদিও সেই সংখ্যা বাঢ়ি এতিয়া যোৱা বছৰত প্ৰায় আঢ়ৈশ হৈছে । এই কৃষকসকলৰ সৈতে উত্তৰণে যোৱা বছৰ জহা ধান ২৫০ বিঘা মাটিত যোগাযোগ কৰি খেতি কৰিছিল । তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, এই কৃষকসকলে ৰঙিয়াৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত তুলসী জহা, বকুল জহা, বাৎসাভোগ জহা, কেতেকী জহা, মালভোগ জহা, কুনকুনী জহা বেছিকৈ উৎপাদন কৰে । ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰী সমীক্ষা অনুসৰি, আটাইতকৈ বেছি ক'লা জহাৰ খেতি ৰঙিয়াত হয় । এই বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ দি উত্তৰণৰ চি ই অ' অমল ভৰালীয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত জহা চাউলৰ খেতি পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা কৰি অহা হৈছে । আমাৰ দেউতায়ো কৰিছিল । ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চাউলবিধৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হয় । কিন্তু ইমান বছৰে জহা চাউলৰ উৎপাদন ঘৰুৱা ভিত্তিতহে হৈছিল । চাউলবিধৰ বাণিজ্যিকীকৰণ হোৱা নাছিল । ফলত কৃষকেও চাউলৰ দাম যথেষ্ট কম লাভ কৰিছিল । ফলত জহাৰ খেতি পূৰ্বৰ তুলনাত বহু কমি আহিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে পুনৰ জহা চাউলৰ খেতি কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈছে । তেওঁলোকে উচিত মূল্যও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে যে চাহিদা অনুসৰি উৎপাদন কম হৈছে । সেয়েহে আমি আৰু নতুন কৃষকক এই খেতিৰ লগত জড়িত কৰিব বিচাৰিছোঁ ।"

জহাৰ প্ৰজাতি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ ইয়াত জহাৰ বহুকেইটা প্ৰজাতিৰ খেতি হয় । বিশেষকৈ তুলসী জহা, বকুল জলা, বাৎসাভোগ জহা, কেতেকী জহা, মালভোগ জহা, কুনকুনি জহা বেছিকৈ উৎপাদন হয় । এতিয়া কুনকুনি জহাৰ বহু গ্ৰাহকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে । কিন্তু চাউলবিধৰ উৎপাদন যথেষ্ট কম । আমি এই বছৰ ১৫ মেট্ৰিক টন বাহিৰলৈ পঠিয়াম বুলি লক্ষ্য লৈছোঁ । আমাৰ লগত জড়িত ৪৫০০ কৃষকৰ ২৫০ গৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ জহাৰ খেতি কৰে । এইবছৰ আমি ভাবিছোঁ ৫০০ গৰাকী খেতিয়কক এই খেতিৰ সৈতে জড়িত কৰিম । দৰাচলতে চাউলবিধৰ উৎপাদন কম বুলি কৃষকে খেতি কৰিব নিবিচাৰে । কিন্তু এতিয়া জহা চাউলৰ দামৰ লগতে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে । আমি আশাবাদী যে আৰু কৃষকে এই সুগন্ধি চাউলবিধৰ খেতি কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা জহা ধান উত্তৰণে কিনি লয় আৰু তেওঁলোকৰ মিলত বানি চাফা কৰি পেকেটত ভৰাই ৰপ্তানিৰ বাবে সাজু কৰে । তাৰ পিছত যিসকল মধ্যস্থতাকাৰীয়ে (startup) চাউল বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিব তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে । এপেডাৰ সহায়ত এনেদৰে ৰঙিয়াৰ জহা চাউল ৰাছিয়া, চৌদি আৰব, ওমান, ইটালী, ভিয়েটনাম, কুৱেইট, চৌদি আৰব আৰু কাটাৰলৈ ৰপ্তানি হয় । উত্তৰণৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, এই বছৰ প্ৰায় ৫০০ কৃষকক জহা চাউল উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ।

