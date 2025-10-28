ETV Bharat / state

আছে অজন্তা-ইলোৰা সদৃশ গুহা; ঐতিহাসিক সমল, প্ৰাকৃতিক নৈসৰ্গই এই স্থানলৈ পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতে

অজন্তা-ইলোৰা সদৃশ গুহা আৰু নৈসৰ্গিক পৰিৱেশেৰে আবৃত যোগীঘোপাৰ দুগ্ধনাথ পাহাৰ । মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতে লাগি লাগি থকা এই পাহাৰতে আছে বহু ঐতিহাসিক সমল ।

Jogighopa dugdhanath hill
দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ শিলৰ গুহা (ETV Bharat Assam)
বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশালতাক কাষৰ পৰাই উপভোগ কৰিব পৰা এক স্থান যোগীঘোপাৰ দুগ্ধনাথ পাহাৰ । দুগ্ধনাথ পাহাৰত থকা অজন্তা-ইলোৰা সদৃশ শৈলখোদিত গুহাবোৰে আজিও হাত বাউল দি মাতে পৰ্যটকক । চাওঁ আহক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

  • দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ ঐতিহাসিক গুহাই পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতে

এফালে ধৰালৈ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বনভোজ খাবলৈ অথবা প্ৰকৃতিৰ সানিধ্যত কিছু মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিবলৈ বহু লোকে পৰিকল্পনা কৰিছে । আজি আপোনালোকক এনে এখন ঠাই দেখুৱাম যিখন ঠাইৰ ইতিহাস তথা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ দেখিলে অভিভূত হৈ পৰিব আপুনিও ।

নৈসৰ্গিক পৰিৱেশেৰে আবৃত যোগীঘোপাৰ দুগ্ধনাথ পাহাৰ (ETV Bharat Assam)

হয়, যোগীঘোপাৰ ঐতিহাসিক দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ গুহাসমূহে পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতিছে ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ নৰনাৰায়ণ সেতুৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ পূবফালে থকা গুহাকেইটাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । উক্ত দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ওচৰ-পাজৰৰ লগতে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা প্ৰতিদিনে দৰ্শনাৰ্থী অহা পৰিলক্ষিত হয় ।

JOGIGHOPA DUGDHANATH HILL
দুগ্ধনাথ পাহাৰত শিলত খোদিত গুহা (ETV Bharat Assam)

যোগীঘোপা নামটোৰ আঁৰৰ কাহিনী

পুৰণি আখ্যান মতে, ৬৫৫-৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত প্ৰকাণ্ড শিলত এই গুহাবোৰ খোদিত কৰা হৈছিল । বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে উক্ত গুহাকেইটা তপস্যা কৰাৰ বাবে সজাইছিল বুলি জনা যায় । পিছৰ পৰ্যায়ত যোগীসকলে ধ্যান কৰা কামতো ব্যৱহাৰ কৰা বুলি জনা যায় । যোগী তথা সাধু-সন্যাসীয়ে উক্ত গুহা তথা ঘোপাসমূহত তপস্যা কৰাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ নাম যোগীঘোপা হয় বুলি পুৰণি আখ্যানত উল্লেখ আছে ।

অজন্তা-ইলোৰা সদৃশ গুহা আছে যোগীঘোপাত

কাৰিকৰী দিশৰ পৰা গুহাসমূহক ইলোৰা আৰু অজন্তাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদৰ বিখ্যাত শৈলখোদিত গুহাবোৰৰ দৰেই সাদৃশ্য আছে যোগীঘোপাৰ দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ এই গুহাসমূহৰ । ১.৯ মিটাৰ ওখ, ২.৬ মিটাৰ বহল আৰু ১.৮ মিটাৰ গভীৰ গুহাকেইটাৰ প্ৰত্যেকটোৰে বাৰান্দা আছে ।

JOGIGHOPA DUGDHANATH HILL
দুগ্ধনাথ পাহাৰত শিলত খোদিত গুহা (ETV Bharat Assam)

দীঘে ৭৫ ছেণ্টিমিটাৰ আৰু পথালিয়ে ৩৫ ছেণ্টিমিটাৰ বাৰান্দাই গুহাকেইটাইৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে । দুগ্ধনাথ পাহাৰখনত এই ঐতিহাসিক গুহাকেইটা থকাৰ উপৰি আৰু কিছু ঐতিহাসিক সমল বিচাৰি পোৱা গৈছে । ব্ৰিটিছৰ দিনত পাহাৰত সেনাৰ ছাউনি থকাৰ উমান পোৱা গৈছে । বৃহৎ গোটৰ ভগ্নাৱশেষে ইয়াৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰায় পাঁচ বছৰ পূৰ্বে পাহাৰ খননত মাটিভৰ্তি কলহ এটা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই বহু কথাৰ উমান দিছে । পাহাৰখনৰ দক্ষিণফালে এটা বৃহৎ শিলৰ পৰা ফেনৰ দৰে কিবা পদাৰ্থ বাগৰি অহাৰ চিন বিদ্যমান ।

JOGIGHOPA DUGDHANATH HILL
ঐতিহাসিক সমল, প্ৰাকৃতিক নৈসৰ্গই এই স্থানলৈ পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতে (ETV Bharat Assam)

দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ আখ্যান

পুৰণি আখ্যান মতে, শিৱক এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত উক্ত শিলৰ ওপৰত থিয় হৈ কপিলীশ্বৰী গাইয়ে গাখীৰ পান কৰাইছিল । শিৱৰ আন এটা নাম যিহেতু ভোলানাথ, সেয়ে পাহাৰৰ নামটোও দুগ্ধনাথ পাহাৰ হিচাপে জনাজাত । উক্ত গুহাসমূহত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি পাহাৰলৈ উঠাৰ বাবে পকী খটখটী বনাই দৰ্শনাৰ্থীৰ কিছু সুবিধা কৰি দিছে ।

Jogighopa dugdhanath hill
পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মনোমোহা দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

গুহাসমূহৰ কাষে কাষে আৰু পাহাৰৰ ওপৰত কেইবাটাও ঠাইত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিভাগটোৱে । পাহাৰখনৰ ওপৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে বৰ্তমান অৱস্থাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰে । বালিচৰসমূহৰ এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই দৰ্শনাৰ্থীৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

JOGIGHOPA DUGDHANATH HILL
ঐতিহাসিক সমল, প্ৰাকৃতিক নৈসৰ্গই এই স্থানলৈ পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতে (ETV Bharat Assam)

যোগীঘোপাৰ এই প্ৰাচীন গুহাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ

স্থানীয় যুৱক ৰূপক ৰায়ে ইটিভিৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে আজিলৈকে একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । বাতৰি যুগুত কৰা বাবে ইটিভিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন । মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ গাতে লাগি থকা দুগ্ধনাথ পাহাৰত মুঠ পাঁচটা প্ৰাচীন গুহা আছে, যিবোৰ সাইলাখ অজন্তাৰ দৰে ।

JOGIGHOPA DUGDHANATH HILL
ঐতিহাসিক সমলেৰে ভৰপূৰ যোগীঘোপাৰ দুগ্ধনাথ পাহাৰ (ETV Bharat Assam)

পুৰাতত্ত্ব বিভাগে স্থানডোখৰ সংৰক্ষিত কৰি পৰ্যটকৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় । গুহাবোৰৰ ভিতৰ অংশত আজিও শিলত খোদিত দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি বিৰাজমান ৷ সেয়ে স্থানীয় লোকে তাত নিত্য পূজা-অৰ্চনা কৰিছে । গুহাৰ ভিতৰত এতিয়াও প্ৰাচীন ত্ৰিশূল আৰু অতি দুৰ্গম পাঁচ নং গুহাটোত মা কালীৰ সাধনা কৰিছিল বুলি লোকবিশ্বাস আছে ।

Jogighopa dugdhanath hill
দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে (ETV Bharat Assam)

তেখেতে উল্লেখ কৰে যে এসময়ত হয়তো মোগল শাসনৰ কালছোৱাত তাত সেনা ছাউনি থকাৰ অনুমান কৰা হৈছে । কিয়নো উদ্ধাৰ হোৱা ইটাৰ গাঁথনি আৰু ভগ্নাৱশেষবোৰ শতিকা পুৰণি ৷ সেয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে স্থানডোখৰ পৰ্যটকৰ অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনায় ।

JOGIGHOPA DUGDHANATH HILL
দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ শিলৰ গুহা (ETV Bharat Assam)

সকলো সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো উদাসীন ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগ

উল্লেখ্য যে, যোগীঘোপাত এনেধৰণৰ শৈলখোদিত গুহা সাত-আঠটা থকাৰ উপৰি তাত এখন বোটানিকেল গাৰ্ডেনো গঢ়ি তোলা হৈছে । কিন্তু ইমানখিনি সমল আৰু পৰ্যটন সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো ঠাইখনক এক জনপ্ৰিয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ উত্তৰণ ঘটোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগ । ইয়াৰ সম্ভাৱনা আৰু সমলৰ প্ৰতি যেন উদাসীন বিয়াগোম পৰ্যটন বিভাগ । যাৰ বাবে একপ্ৰকাৰ হতাশা আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।

JOGIGHOPA DUGDHANATH HILL
অজন্তা-ইলোৰা সদৃশ গুহা (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ব্যক্তি ৰূপক ৰায়ে এই ক্ষেত্ৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । লগতে তেওঁ আমাৰ জৰিয়তে বিষয়টো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে । ৰূপক ৰায়ে কয়, "বৰ পৰিতাপৰ বিষয়, ইয়াত যি গুহা আছে ইয়ালৈ দৰ্শনাৰ্থী বহু পৰিমাণে আহে । সদায় আহে । কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা আমি বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছিলো যে যিহেতু ইয়াত এটা পৰ্যটনস্থলী আছে গতিকে কিছুমান সা-সুবিধা কৰি দিব লাগে । বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ । কিন্তু বৰ পৰিতাপৰ বিষয় আজিলৈকে একো হৈ নুঠিল ।"

Jogighopa dugdhanath hill
অজন্তা-ইলোৰা সদৃশ গুহা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিশেষ আহ্বান

আনহাতে, এই স্থান টুকুৰাক পৰ্টকৰ আকৰ্ষণীয় স্থান হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই ৰূপক ৰায়ে কয়, "...আজি আপেনালোকৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰযোৰে অনুৰোধ জনাম যিহেতু ইয়াত ইলোৰা সদৃশ পাঁচটাকৈ পোৰাণিক গুহা আছে, য'ত নেকি আগৰ দিনৰ ঋষি-মুনিয়ে তপস্যা কৰিছিল, যাৰ কাৰণে আজি এই ঠাইখন যোগীঘোপা নামেৰে পৰিচিত । এই গুহাবোৰ কোনোধৰণৰ মেচিনেৰে তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল ।... গতিকে ইমানখিনি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ থকাৰ পাচতো অসম চৰকাৰে কিয় ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইটো বৰ চিন্তনীয় বিষয় । গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰযোৰে যোগীঘোপাবাসীৰ হৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াত অকণমান আপোনালোকে দৃষ্টি দিয়ে ।"

Jogighopa dugdhanath hill
প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ গুহা সন্দৰ্ভত বিৱৰণ (ETV Bharat Assam)
