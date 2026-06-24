আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপস্থিতিত পুনৰ আৰম্ভ নগাই বন্ধ কৰা জব কাৰ্ডৰ কাম
নগাই অসমৰ মাটিত বন্ধ কৰা জব কাৰ্ডৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ । মৰিয়নী নাগাজাংকাত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সজাতি দল । উপস্থিত অসম আৰক্ষী, চিআৰপিএফ ।
Published : June 24, 2026 at 8:55 PM IST
মৰিয়নী: নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা (আছা)ৰ ক্ষোভ আৰু হুংকাৰ । বুধবাৰে মৰিয়নীৰ নাগাজাংকাত আছা যোৰহাট জিলা সমিতিৰৰ নেতৃত্বত এটা সঁজাতি দল উপস্থিত হয় । যোৱা কিছুদিন ধৰি মৰিয়নীৰ ৬১ নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ ২ নং ৱাৰ্ডত এম জি এন ৰেগাৰ আঁচনিৰ অধীনত চলি থকা জব কাৰ্ডৰ কাম নগা দুস্কৃতিকাৰীয়ে বন্ধ কৰি দিয়াৰ উপৰিও সেই স্থান নগালোকৰ আৰু সেই স্থানত কাম নকৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
ইয়াৰ ফলতে অঞ্চলটোত জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ হৈ আছিল আৰু নগা এনে ভয় ভাবুকিত সীমান্তবাসী ৰাইজে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগীয়া হৈছিল । বুধবাৰে আছাই শ্ৰমিকসকলক লগত লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু সন্থাৰ উপস্থিতিত পুনৰ পঞ্চায়তৰ অধীনত চলি থকা জব কাৰ্ড কাম আৰম্ভ কৰে শ্ৰমিকসকলে ।
আছা সজাতি দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত লগে লগে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় অসম আৰক্ষী সৈতে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত বাহিনী । আনহাতে সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান এতিয়াও নোহোৱাত স্থানীয় বাসিন্দা আৰু শ্ৰমিকসকলৰ মাজত আশংকা অব্যাহত আছে ।
মৰিয়নী প্ৰশাসনৰ ভূমিকাক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় লোকে । ছাত্ৰ সংগঠনৰ সদস্য উপস্থিত হোৱা পাছতহে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সৰ্ম্পকে তৎপৰতা দেখুওৱা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সংগঠনটোৱে । সংগঠনটোৱে অসম প্ৰশাসনৰ নীৰৱতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । পুঁজিপতিক যেনেদৰে অসমৰ মাটি গতাই দিছে তেনেদৰে নগাকো গতাই দিছে নেকি বুলি অভিযোগ তুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাই কয়,"আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে ইয়াত যেতিয়ালৈকে মানুহ নমৰে, তেতিয়ালৈকে সীমা ঠিক নহয় । বহুদিনধৰি আমি সীমা সমস্যা ঠিক কৰিব লাগে বুলি কৈ আছিলোঁ । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি দেখা নাই, প্ৰতি বছৰে সমস্যা সৃষ্টি হৈ থাকে ।"