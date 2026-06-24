ETV Bharat / state

আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপস্থিতিত পুনৰ আৰম্ভ নগাই বন্ধ কৰা জব কাৰ্ডৰ কাম

নগাই অসমৰ মাটিত বন্ধ কৰা জব কাৰ্ডৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ । মৰিয়নী নাগাজাংকাত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সজাতি দল । উপস্থিত অসম আৰক্ষী, চিআৰপিএফ ।

Job card work that was stopped is resumed in the presence of AASA
আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপস্থিতিত পুনৰ আৰম্ভ নগাই বন্ধ কৰা জব কাৰ্ডৰ কাম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিয়নী: নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা (আছা)ৰ ক্ষোভ আৰু হুংকাৰ । বুধবাৰে মৰিয়নীৰ নাগাজাংকাত আছা যোৰহাট জিলা সমিতিৰৰ নেতৃত্বত এটা সঁজাতি দল উপস্থিত হয় । যোৱা কিছুদিন ধৰি মৰিয়নীৰ ৬১ নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ ২ নং ৱাৰ্ডত এম জি এন ৰেগাৰ আঁচনিৰ অধীনত চলি থকা জব কাৰ্ডৰ কাম নগা দুস্কৃতিকাৰীয়ে বন্ধ কৰি দিয়াৰ উপৰিও সেই স্থান নগালোকৰ আৰু সেই স্থানত কাম নকৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।

ইয়াৰ ফলতে অঞ্চলটোত জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ হৈ আছিল আৰু নগা এনে ভয় ভাবুকিত সীমান্তবাসী ৰাইজে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগীয়া হৈছিল । বুধবাৰে আছাই শ্ৰমিকসকলক লগত লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু সন্থাৰ উপস্থিতিত পুনৰ পঞ্চায়তৰ অধীনত চলি থকা জব কাৰ্ড কাম আৰম্ভ কৰে শ্ৰমিকসকলে ।

আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপস্থিতিত পুনৰ আৰম্ভ নগাই বন্ধ কৰা জব কাৰ্ডৰ কাম (ETV Bharat Assam)

আছা সজাতি দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত লগে লগে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় অসম আৰক্ষী সৈতে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত বাহিনী । আনহাতে সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান এতিয়াও নোহোৱাত স্থানীয় বাসিন্দা আৰু শ্ৰমিকসকলৰ মাজত আশংকা অব্যাহত আছে ।

মৰিয়নী প্ৰশাসনৰ ভূমিকাক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় লোকে । ছাত্ৰ সংগঠনৰ সদস্য উপস্থিত হোৱা পাছতহে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সৰ্ম্পকে তৎপৰতা দেখুওৱা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সংগঠনটোৱে । সংগঠনটোৱে অসম প্ৰশাসনৰ নীৰৱতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । পুঁজিপতিক যেনেদৰে অসমৰ মাটি গতাই দিছে তেনেদৰে নগাকো গতাই দিছে নেকি বুলি অভিযোগ তুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাই কয়,"আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে ইয়াত যেতিয়ালৈকে মানুহ নমৰে, তেতিয়ালৈকে সীমা ঠিক নহয় । বহুদিনধৰি আমি সীমা সমস্যা ঠিক কৰিব লাগে বুলি কৈ আছিলোঁ । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি দেখা নাই, প্ৰতি বছৰে সমস্যা সৃষ্টি হৈ থাকে ।"

লগতে পঢ়ক: লাভ জিহাদ, ধৰ্মান্তৰকৰণে গ্ৰাস কৰিছে হিন্দুক, কামাখ্যা ধামত ক’লে দেৱ পাগলীয়ে

বাঁহ-কাঠৰ খুঁটাতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ; সৰভোগত আতংকিত গাঁওবাসী

TAGGED:

নগা দুৰ্বৃত্ত
মৰিয়নী
ইটিভি ভাৰত অসম
আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা
NAGA MISCREANTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.