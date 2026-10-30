ETV Bharat / state

উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত ১১ হাজাৰ কোটি বিনিয়োগেৰে স্থাপন হ'ব চিমেণ্ট কাৰখানা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিপূজন

উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত স্থাপন হ’ব জে কে লক্ষ্মী চিমেণ্ট লিমিটেডৰ বৃহৎ চিমেণ্ট কাৰখানা ৷

bhumi pujan at19 kilo in umrangsu
উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত ১১ হাজাৰ কোটি বিনিয়োগেৰে স্থাপন হ'ব চিমেণ্ট কাৰখানা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাত উদ্যোগিক মানচিত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা ৷ প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটি বিনিয়োগেৰে উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত স্থাপন হ’ব জে কে লক্ষ্মী চিমেণ্ট লিমিটেডৰ বৃহৎ সংহত চিমেণ্ট কাৰখানা । শুকুৰবাৰে সংস্থাটোৰ ‘প্ৰজেক্ট কামাক্ষী’ৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

ভূমিপূজন অনুষ্ঠানৰ পাছতে ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "পূৰ্বে অসমলৈ ঔদ্যোগ আহিলে ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ বিশেষকৈ একাংশই অসমৰ ভূমি পুঁজিপতিক গতাই দিয়া বুলি চৰ্চা কৰিছিল আৰু ৰাইজে দুখ কৰিছিল ৷ কিন্তু একেটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি অন্ধ্ৰপ্ৰেদশ, তামিলনাডু, তেলেংগনাই যদি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে, আমি কিয় নোৱাৰো ?"

তেওঁ কয়, "আমি কাম কৰি খাব লাগিব, চৰকাৰে সকলোকে চাকৰি দিব নোৱাৰে ৷ অসমৰ যুৱক-যুৱতী বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যায় আৰু বহু সময় অসুস্থ হৈ বহিঃৰাজ্যত অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ মৃত্যু হয় ৷ অতি দুখৰ বিষয়, বৰ্তমান প্ৰতিমাহে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ ৪৫ টাকৈ মৃতদেহ আনিব লাগে ৷ সেয়ে আমি অসমত কিয় উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিম ৷"

একাংশ লোকে সামাজিক মাধ্যমত ভিন্ন বিষয়ত কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "একাংশই কেৱল লাইকৰ বাবে যিকোনো কথা কয় ৷ কেনেকৈ লাইক বঢ়াব পাৰি তাৰ বাবে চিন্তা কৰি থাকে ৷ কিন্তু আচল জীৱন লাইকত নাথাকে, আচল জীৱন থাকে ৰাস্তা, মেডিকেল নিৰ্মাণত ৷"

সভাৰ অন্তত সাংবাদিক আগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "এডভাণ্টেজ অসমৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনলৈ ৫ লাখ ১৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল । যোৱা দুটা বছৰত বিভিন্ন পদক্ষেপৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৩ লাখ ১৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ বাস্তৱায়িত হৈছে । উমৰাংছুৰ ১১ হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পই ৰাজ্যখনৰ উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰস্তাৱিত কাৰখানাটোত বছৰি প্ৰায় ৬ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন চিমেণ্ট উৎপাদনৰ ক্ষমতা থাকিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পাৰ্বত্য পৰিষদে ৬০ শতাংশ পোনপটীয়াকৈ ৰয়েল্টী লাভ কৰিব ৷ প্ৰতি ১০০ টকাৰ ভিতৰত ৬০ টকা পৰিষদক প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ বাকী ৪০ শতাংশৰ সৈতে জড়িত ব্যয় আৰু কৰৰ দায়িত্ব থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ।"

লগতে পঢ়ক: লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰাক ভ্ৰমণ
জে কে লক্ষ্মী চিমেণ্ট লিমিটেড
ডিমা হাছাও জিলাত চিমেণ্ট কাৰখানা
উমৰাংছুত উদ্যোগ নিৰ্মাণ
JK LAKSHMI CEMENT PLANT PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.