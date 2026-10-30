উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত ১১ হাজাৰ কোটি বিনিয়োগেৰে স্থাপন হ'ব চিমেণ্ট কাৰখানা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিপূজন

উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত ১১ হাজাৰ কোটি বিনিয়োগেৰে স্থাপন হ'ব চিমেণ্ট কাৰখানা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিপূজন
উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত স্থাপন হ’ব জে কে লক্ষ্মী চিমেণ্ট লিমিটেডৰ বৃহৎ চিমেণ্ট কাৰখানা ৷
Published : October 30, 2026 at 7:05 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাত উদ্যোগিক মানচিত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা ৷ প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটি বিনিয়োগেৰে উমৰাংছুৰ ১৯ কিলোত স্থাপন হ’ব জে কে লক্ষ্মী চিমেণ্ট লিমিটেডৰ বৃহৎ সংহত চিমেণ্ট কাৰখানা । শুকুৰবাৰে সংস্থাটোৰ ‘প্ৰজেক্ট কামাক্ষী’ৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
ভূমিপূজন অনুষ্ঠানৰ পাছতে ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "পূৰ্বে অসমলৈ ঔদ্যোগ আহিলে ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ বিশেষকৈ একাংশই অসমৰ ভূমি পুঁজিপতিক গতাই দিয়া বুলি চৰ্চা কৰিছিল আৰু ৰাইজে দুখ কৰিছিল ৷ কিন্তু একেটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি অন্ধ্ৰপ্ৰেদশ, তামিলনাডু, তেলেংগনাই যদি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে, আমি কিয় নোৱাৰো ?"
Kuch log facebook में कितने के लिए आयेंगे , उसके आधार पर अपना stand चुनते हैं । पर विकास का sirf onground काम हैं । https://t.co/3wkMAhd60e— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 30, 2026
তেওঁ কয়, "আমি কাম কৰি খাব লাগিব, চৰকাৰে সকলোকে চাকৰি দিব নোৱাৰে ৷ অসমৰ যুৱক-যুৱতী বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যায় আৰু বহু সময় অসুস্থ হৈ বহিঃৰাজ্যত অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ মৃত্যু হয় ৷ অতি দুখৰ বিষয়, বৰ্তমান প্ৰতিমাহে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ ৪৫ টাকৈ মৃতদেহ আনিব লাগে ৷ সেয়ে আমি অসমত কিয় উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিম ৷"
একাংশ লোকে সামাজিক মাধ্যমত ভিন্ন বিষয়ত কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "একাংশই কেৱল লাইকৰ বাবে যিকোনো কথা কয় ৷ কেনেকৈ লাইক বঢ়াব পাৰি তাৰ বাবে চিন্তা কৰি থাকে ৷ কিন্তু আচল জীৱন লাইকত নাথাকে, আচল জীৱন থাকে ৰাস্তা, মেডিকেল নিৰ্মাণত ৷"
সভাৰ অন্তত সাংবাদিক আগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "এডভাণ্টেজ অসমৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনলৈ ৫ লাখ ১৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল । যোৱা দুটা বছৰত বিভিন্ন পদক্ষেপৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৩ লাখ ১৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ বাস্তৱায়িত হৈছে । উমৰাংছুৰ ১১ হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পই ৰাজ্যখনৰ উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন ।"
असम Industrialisation पर इतना ज़ोर क्यों दे रहा है? जानिए इसके पीछे की सोच! https://t.co/aF6m755osj— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 30, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰস্তাৱিত কাৰখানাটোত বছৰি প্ৰায় ৬ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন চিমেণ্ট উৎপাদনৰ ক্ষমতা থাকিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পাৰ্বত্য পৰিষদে ৬০ শতাংশ পোনপটীয়াকৈ ৰয়েল্টী লাভ কৰিব ৷ প্ৰতি ১০০ টকাৰ ভিতৰত ৬০ টকা পৰিষদক প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ বাকী ৪০ শতাংশৰ সৈতে জড়িত ব্যয় আৰু কৰৰ দায়িত্ব থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ।"
লগতে পঢ়ক: লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান