জিঅ' বেগৰ সুফলঃ মৰিগাঁও লাহৰীঘাটত খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনিয়ে দিছে সকাহ

জিঅ' বেগৰ সুফলঃ মৰিগাঁও লাহৰীঘাটত খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনিয়ে দিছে সকাহ
জিঅ' বেগৰ দ্বাৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধী চৰকাৰী আঁচনিয়ে লাহৰীঘাটৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনিছে কিছু আশাৰ বতৰা ৷
Published : April 27, 2026 at 5:24 PM IST
লাহৰীঘাট : মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত লাহৰীঘাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমানো গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে যদিও কিছু কিছু অঞ্চলত চৰকাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ জিঅ' বেগৰ দ্বাৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধী চৰকাৰী আঁচনিয়ে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনিছে কিছু আশাৰ বতৰা । বিজেপি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা জিঅ' বেগেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনিয়ে মৈৰাবাৰী লাহৰীঘাট আৰু ভুৰাগাঁওবাসী লৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা।
বান মুক্ত অসম গঢ়াৰ পৰিকল্পনাৰে বিজেপি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এই জিঅ' বেগৰ আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমান লৈকে মৈৰাবাৰী লাহৰীঘাট আৰু ভুৰাগাঁও এলেকাত ২৫ কিলোমিটাৰ দীঘল জিঅ' বেগৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনিৰ কাম সম্পন্ন হৈছে । যাৰ ফলত বিগত চাৰি বছৰ ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছে ৷ উল্লেখ্য যে, মৰিগাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ জৰিয়তে ২০২১-২২ বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল এই জিঅ' বেগৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনিৰ কাম ।
ইয়াৰ অংশ হিচাপে প্ৰথমে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ কাঠনিৰ পৰা ভুৰাগাঁও লৈকে প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ মথাউৰিত জিঅ' বেগৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হয় । মৰিগাঁও জলসম্পদ বিভাগে আৰম্ভ কৰা এই আচনি ক্ৰমাগতভাৱে মৈৰাবাৰীৰ ভজাইখাইতি, মোৱামাৰী, গৰুবন্দাতো সম্পন্ন কৰা হৈছে । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৩০০ কোটি টকা অনুমোদন লাভ কৰিছে ৷ এই আচনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষৰীয়া ২১ খন গাঁও খহনীয়াৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ বিগত চাৰি বছৰত কোনো ধৰণৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱা নাই । যাৰ ফলত নদীকাষৰীয়া সূঁতাৰগাঁও, বৰচাপৰি, গৰুবন্দা, বৰহলৌখুন্দা, কপতিমাৰী, টেঙা গুৰি, তিনিচুকীয়া, পলাজবড়ী, মহমৰা আদি গাঁৱৰ ৰাইজে কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
নৈপৰীয়া ৰাইজৰ জীৱন-জীৱিকাৰ প্ৰতি মহাসংকট নমাই অনা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিগত ৪৫ বছৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞান সন্মত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি অভিযোগ কৰে স্থানীয় ৰাইজে । মন্ত্ৰী-বিধায়ক তথা চৰকাৰৰ এনে গাফিলতিৰ বাবেই বিগত ১৯৭৯ চনৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে এফালৰ পৰা গ্ৰাস কৰিছে ।
মৈৰাবাৰী লাহৰীঘাট অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ দিশত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি বৰ্তমান মৈৰাবাৰী লাহৰীঘাট পাইছে । বিগত দিনকেইটাত এই খহনীয়াৰ কবলত পৰি ৪৫৩ খন গাঁও নৈ বুকুত বিলীন হৈছিল । লক্ষাধিক পৰিয়ালৰ লোক মাটি ভেটি নোহোৱা হৈছিল । হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি নৈৰ বুকুত বিলীন হ'ল। হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ লোক ভিক্ষাৰীলৈ পৰিবৰ্তন হ'ল । কিন্তু বিগত চৰকাৰৰ দিনত এই জীৱন মৰণ সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কোনো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । কেৱল লুণ্ঠন চলি আহিছিল বুলি অভিযোগ কৰে ৰাইজে ৷
উল্লেখ্য যে, ২০১৪ চনত ভুৰাগাঁও, নাথগাঁও শনি মন্দিৰৰ কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বল্ডাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে আৱন্টন দিছিল ১৩ কোটি ৫০ লাখ ৷ একে বৰ্ষতে এমজিএনৰেগাৰ অধীনত বাঁহৰ স্পাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৪৯ লাখ টকা, কাঠনি তুলসীবড়ী ধুমকুৰাত ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ৪৬ লাখ টকা, মিটমাৰীত ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ১ কোটি ৭৯ লাখ, মিকিৰ গাঁৱত ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ১ কোটি ৮৫ লাখ, তুলসীবড়ী মিকিৰ গাঁৱত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে ১৪ কোটি, জটীয়া বড়ী ভুৰাগাঁও মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে ৩ কোটি ১০ লাখ আৱন্টন দিয়া হৈছিল ৷
২০১৪ চনত মৈৰাবাৰী টাউন খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ৪২ লাখ টকা আৱন্টন হৈছিল । এমএএনডিআৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৬ কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল । একে দৰে মৰিগাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ জৰিয়তে মৈৰাবাৰীৰ পৰা ভুৰাগাঁও লৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে খন্ড খন্ড কৈ ১৬ কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হৈছিল ৷ শৈল্য বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছিল ৮৮ কোটি টকা ৷
জলসম্পদ বিভাগৰ সুত্ৰই জনোৱা মতে, মোৱামাৰীত তিনিটা ভুৰাগাঁৱৰ পৰা কাছ শিলালৈ ৯ টা শৈল্য বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ২০০কোটি টকীয়া আঁচনি জটিয়াবড়ীত ২৬ কোটি টকা অনুমোদন লাভ কৰিছিল । তদুপৰি বাৰিষাৰ সময়ত যেতিয়া খহনীয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়াই মৰিগাঁও জলসম্পদ বিভাগে একাংশ ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে বাঁহৰ জেং দিয়াৰ কাম কৰি প্ৰতিটো বছৰতে কোটি কোটি টকা খৰছ কৰা হয় বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰে ।
কিন্তু শেহতীয়াভাৱে বিজেপি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এই জিঅ' বেগৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনিয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ অলপ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে । মানুহৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে । আতংকিত হৈ থকা নৈপৰীয়া ৰাইজৰ জীৱন ধাৰণ ক্ৰমান্বয়ে উন্নতিৰ দিশে গতি কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে ১৯০৭ চনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দক্ষিণ দিশে গতি কৰি প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ উত্তৰ পিনে সোমাই আহিছিল ।
বিগত ১৫ টা বছৰত চাৰি কিলোমিটাৰ উত্তৰ পিনে সোমাই অহাত প্ৰায় ৩৪ খন গাঁও বিলীন হৈ গ'ল । ২০২১-২২ বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই জিঅ' বেগৰ আঁচনিয়ে নদীৰ খহনীয়াক বাধা দি ৰাখিলে । যদিহে এই জিঅ' বেগৰ আঁচনি ৰূপায়ণ নহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষৰীয়া সুতাৰ গাঁও, বৰচাপৰি, গৰুবন্দা, বৰহলৌখুন্দা, কপতিমাৰী, টেঙাগুৰি আদি আদি প্ৰায় ২১ খন গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত চিৰদিনৰ বাবে বিলীন হৈ গ'লহেঁতেন ।
তদুপৰি মৈৰাবাৰী টাউন লাহৰীঘাট বজাৰকে ধৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী, পাতেকীবড়ী থান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল হেঁতেন। এই জিঅ' বেগৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ পূৰ্বে নৈপৰীয়া ৰাইজে নিজৰ ভেটি মাটি খহাই নিয়াটো নিশ্চিত বুলি ভাবি নিৰাপদ বিচাৰি অন্য ঠাইলৈ যাবলৈ যো-জা চলাইছিল । কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে খহনীয়াৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাত মানুহ খিনি নিজৰ স্থানতে থাকি খেতি বাতি কৰি আছে। বৰ্তমান নৈপৰীয়া ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে ।
