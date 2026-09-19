জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি: ১২৫ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ফুলাম গামোচাত শিপিনীয়ে চিৰযুগমীয়া কৰিব শিল্পীৰ সৃষ্টিক...

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি: ১২৫ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ফুলাম গামোচাত শিপিনীয়ে চিৰযুগমীয়া কৰিব শিল্পীৰ সৃষ্টিক...
জোনাইৰ শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই এই গামোচাখনত ৫০-৬০ টা জুবিন গাৰ্গৰ গীত ফুল বাচি উলিওৱাৰ লক্ষ্য । জোনাইৰ পৰা কৰবী দলেৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 19, 2026 at 7:09 PM IST
জোনাই : তাঁতশালত বহি অসমীয়া শিপিনীয়ে সৰগ ৰচে । ছাঁতে শুকুওৱা, মুঠিতে লুকুওৱা কাপোৰ বোৱা অসমীয়া শিপিনীয়ে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাবে এসময়ত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰশংসাৰে ওপচাই দিছিল ।
তাঁতশালত সকলো বিষয়েই প্ৰাণৱন্ত ৰূপত অসমীয়া শিপিনীয়ে প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰে । তাকেই অনন্য ৰূপত জোনাইৰ শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে। বিগত বৰ্ষত আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে ৰহস্যজনকভাৱে বিদায় লোৱা মহান শিল্পী তথা সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ এইগৰাকী শিপিনীয়ে তাঁতশালত গামোচাত গীত ৰচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
১২৫ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ গামোচা
তেওঁৰ তাঁতশালত জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিয়ে প্ৰাণ পাইছে । প্ৰায় ১২৫ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ গামোচাত বৈ আছে জুবিনৰ গীত । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিপিনীয়ে নিজৰ তাঁতশালত জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাবে গামোচাত তেওঁৰ ছবি, মুখাৱয়ব তথা জনপ্ৰিয় গীতসমূহ সুন্দৰকৈ বৈ উলিয়াবলৈ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে ।
এই প্ৰচেষ্টাকে আৰু এখোজ আগুৱাই নিবলৈ জিনু চুতীয়া বৰুৱা আগবাঢ়ি আহিছে ।
জোনাই সমজিলাৰ এইগৰাকী শিপিনীয়ে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিক চিৰযুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে গামোচাত বৈ আছে মহানশিল্পীগৰাকীৰ কেইবাটাও গীত । প্ৰায় ১২৫ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এই গামোচাখনত প্ৰায় ৫০-৬০ টা জুবিন গাৰ্গৰ গীত ফুল বাচি উলিওৱাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ।
কি কি গীতে গামোচাত পাইছে স্থান
বৰ্তমান গামোচাখনত স্থান পোৱা গীত সমূহ হৈছে 'ভৱা কথা নহয়','চকুৱে চকুৱে','পাখি পাখি এই মন','শুনা শুনা','হিয়া দহে','বিচৰা মৰম', 'আজি তুমি নহ'লে', 'শান্তি দিয়া', 'মুক্তি দিয়া', 'আন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো', 'গুপুতে গুপুতে', 'মুগ্ধ হিয়া মোক'কে ধৰি ৯ টা গীত সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ ১২৫ ফুট দৈৰ্ঘ্য়ৰ এখন গামোচা আৰম্ভ কৰিছো । তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতৰ গীত সমূহ গামোচা ফুল বাচি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছো । এই গামোচাখনত কিমান গীত ধৰিব এতিয়াই কোৱাটো সম্ভৱ নহয় । তথাপি ৫০-৬০টা মান গীত ববলৈ সক্ষম হ'ম বুলি অনুমান কৰিছো । বৰ্তমান ৯ গীত শেষ হৈছে ।"
জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱাত ক্ষোভ
জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱা বাবে তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "আজি এবছৰ হ'ল, ন্যায় পোৱা নাই । সেইবাবেও আমি বহুত দুঃখিত হৈ আছো । তেখেতক ন্যায় দিয়াটো আমি বিচাৰিছো । তেওঁৰ নিচিনা এজন মহান মানুহে যদি ন্যায় নাপায় তেন্তে বাকীসকলৰ একো অৰ্থই নাথাকিব । আমাক সেইকাৰণে জুবিন দাক অতি সোনকালে ন্যায় দিব লাগে । "
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে ১২ আগষ্টৰ পৰা গামোচা আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱা আবেগিক হৈ কয়, "তেওঁৰ নিচিনা মানুহে ন্যায় নোৰোৱাত মনত বৰ দুখ লাগিছে । মনত পৰিলে বুকুখন বিষায় ।"
জুবিন গাৰ্গক লগ পোৱাৰ স্মৃতি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, " জোনাইলৈ আহোতে জুবিন গাৰ্গক লগ পাইছিলো । তেওঁৰ ছবি বনাই লগ কৰি দিছিলো । মোৰ ল'ৰায়ো তেওঁক খুব ভাল পোৱা বাবে নিজে বনোৱা ছবি এখন উপহাৰ দিছিল । সেইখন এতিয়া জোনালীৰ ষ্টুডিঅ'ত ৰাখিছে । "
কিয় পলম হৈছে গামোচা বোৱাত
জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণি মনত পেলাই কামবোৰ আগুৱাই নিয়া বুলি শিপিনীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কয়, "তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিচত কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলো যদিও স্মৃতিয়ে আমনি কৰা বাবে সেয়া কৰিব পৰা নাছিলো । এতিয়া ধৈৰ্য ধৰি সকলোবোৰ জোগাৰ কৰি ববলৈ আৰম্ভ কৰিছো । কিমান দূৰ আগবঢ়াব পাৰো সেয়া চাই লও ।"
কেতিয়া লগ পাইছিল মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক
উল্লেখ্য যে ২০২০ চনত জুবিন গাৰ্গৰ গীত "অ' মা অ' দেউতা" গীতো গামোচাত ফুল বাছি উলিওৱা জিনু চুতীয়া বৰুৱাই ২০১৯ চনত জোনাইত অনুষ্ঠিত আছুৰ সাধাৰণ সভাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় কন্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ ফটো গামোচাত বাচি উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিছিল ।
আনহাতে জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ দুই পুত্ৰই জুবিন ফটো অংকন কৰাৰ উপৰি সৰু পুত্ৰ ৰক্তিম বৰুৱাই সুতৰে ৩ ফুট দীঘল আৰু বহলকৈ জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গ শইকীয়াৰ ফটো অংকন কৰি উলিয়াই উপহাৰ দিছিল ।
সুধাকণ্ঠৰ গীতেও পাইছে স্থান
ইয়াৰ পূৰ্বেও জিনু চুতীয়া বৰুৱাই অসমীয়া সংস্কৃতিক সজীৱ কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত ২০১৬ চনত প্ৰায় ১৩ ফুট দীঘল গামোচাত সুধাকন্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ফটোসহ দহটা জনপ্ৰিয় গীত, ১২৪ ফুট দীঘল গামোচাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ফটোসহ ৩৪ টা বৰগীত, ১৩ ফুট দীঘল গামোচাত ৮ টা গায়ন মালিতা ফুল বাছি উলিয়াইছে ।
৬৮ গৰাকী সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ চিত্ৰসহ গামোচা
শিপিগৰাকীয়ে পুনৰ ২০১৮ বৰ্ষত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতিসহ ৬৮ গৰাকী সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ চিত্ৰসহ নামৰ সৈতে ২০ ফুট দীঘল গামোচাতবাচি উলিয়াইছে । তদুপৰি মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, ইন্দিৰা গান্ধীসহ ২৪ গৰাকী নেতাৰ নামৰ সৈতে ৭ ফুট দীঘল গামোচা বৈ উলিয়াইছে । শিপিনীগৰাকী ১৫ ফুট দীঘল গামোচাত ২৫ দিনৰ ভিতৰত ৮ টা মৃদং, ৭ খন গামোচাত বিহুৰ যোজনা, জাপি আৰু কুলি চৰাইৰ ফুল বাছি উলিয়াইছে ।
শ্ৰেষ্ঠ শিপিনী বঁটা
বয়ন শিল্পত নিখুতভাৱে অসাধাৰণ প্ৰতিভা থকা জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ পাৰদৰ্শিতাক স্বীকৃতিস্বৰূপে অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৭ আগষ্টত গুৱাহাটী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অনুষ্ঠিত পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত শ্ৰেষ্ঠ শিপিনী বঁটা প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক:তাঁতশালত বোৱা জাতীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই
দেউৰী হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ জি আই টেগ: উৎফুল্লিত দেউৰী শিপিনী উদ্যেগীসকল
প্ৰতিশ্ৰুতি দিও চৰকাৰে কৰা নাই কাম, দুখে-ক্ষোভে তাঁতশাল এৰাৰ চিন্তা পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ