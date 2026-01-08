ETV Bharat / state

ডি টি পি অপাৰেটৰৰ পৰা যুৱ লেখক সন্মানলৈ জিণ্টু শইকীয়াৰ যাত্ৰা

সাহিত্য চৰ্চাৰ জৰিয়তে বিশেষ সন্মান বুটলিছে লখিমপুৰৰ যুৱক জিণ্টু শইকীয়াই ।

Yuva Lekhak Samman 2025
যুৱ লেখক জিণ্টু শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
জোনাই : জীৱন আৰু সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰা মাধ্যম হৈছে সাহিত্য । সাহিত্যৰ জৰিয়তে এখন সমাজৰ সুশৃংখলিত প্ৰতিচ্ছবি পৰিস্ফুট হয় । লেখকৰ গভীৰ অনুভূতিয়ে এজন পাঠকৰ হৃদয় পৰশি সমাজৰ দিক্ মসৃণ কৰিব পাৰে । এই সাহিত্যৰ সাধনাতে ব্ৰতী এজন যুৱক । প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত ডি টি পি অপাৰেটৰ কাম কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কৰি গৈছে সাহিত্যচৰ্চা । নাম জিণ্টু শইকীয়া ।

জিণ্টু শইকীয়াই শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ 'গ্ৰন্থবৰ্ষ ২০২৫'ৰ অধীনত যুৱ লেখকৰ সন্মানো লাভ কৰিছে । তদুপৰি পাণ্ডুলিপিৰ জৰিয়তে পুৰস্কাৰ আৰু ২০২৫ বৰ্ষত শব্দ-শিল্প সাধনা বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জিণ্টুৱে । বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে জোনাইত থকা যুৱ লেখক জিন্টু শইকীয়া লখিমপুৰ জিলা ঘিলামৰা মিলননগৰ নিবাসী ডিম্বেশ্বৰ শইকীয়া আৰু ৰীণা শইকীয়াৰ পুত্ৰ ।

যুৱ লেখক সন্মান লাভ কৰা জিণ্টু শইকীয়াৰ সাহিত্যচৰ্চাৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

সাহিত্যচৰ্চাৰ আৰম্ভ :

জিণ্টু শইকীয়াই কয়, "মই পঢ়ি থকা সময়ৰে পৰা কিতাপৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিল যদিও সেই সময়ত আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে নিজেই কিনি আনি পঢ়িব পৰাকৈ অপাৰগ আছিলোঁ । সেইবাবে লগৰবোৰৰ পৰা আনি পঢ়িছিলোঁ । বিভিন্ন ধৰণৰ সাধুকথাৰ পুথি, উপন্যাস আদি কিতাপবোৰ পঢ়িছিলোঁ । কিন্তু ২০১৩ চনত যেতিয়া প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ কামৰ সৈতে জড়িত হ'লো তেতিয়া মই বিভিন্নজন লেখক, কবি, প্ৰবন্ধকাৰক লগ পালোঁ । তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যই মোক কিতাপ পঢ়াৰ নিচাটো অধিক তীব্ৰ কৰিলে তুলিলে । নিজাকৈ যেতিয়া এটা ম'বাইল ল'লো তেতিয়া ফেচবুকৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে দুই এটা কবিতা লিখিবলৈ ধৰিলোঁ ।"

Yuva Lekhak Samman 2025
ডিটিপি অপাৰেটৰৰ কাম কৰে জিণ্টু শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)

জোনাইলৈ আহি সাহিত্যচৰ্চা :

সাহিত্যচৰ্চাৰ কথা উল্লেখ কৰি জিণ্টু শইকীয়াই কয়, "৩ টা মান বছৰ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া কৰ্মসূত্ৰে জোনাইলৈ আহিলোঁ আৰু নিজাকৈ এটা ভাৰাঘৰ লৈ থাকিবলৈ ল'লো । জোনাইলৈ আহি কেইবাজনো বিশিষ্ট লেখকক লগ পালো । তাৰ ভিতৰত মিচিং ভাষাৰ ব্যাকৰণ প্ৰণেতা ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু, তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালা, বিজয় বৰি, ৰয়েল পেগু আদি । ইয়াৰ উপৰিও ৮ ঘণ্টা ডিউটি কৰি যোৱাৰ পিছৰ সময়খিনিত মই কিতাপ পঢ়িবলৈ ল'লো আৰু নিজেই কিবা এটা লিখিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰিলোঁ । বিশেষকৈ মোৰ উপন্যাসৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা বেছি বাবেই প্ৰথমাৱস্থাত উপন্যাসেই লিখো বুলি ভাবিলোঁ । কিন্তু বিষয় বাছনি কৰোতে প্ৰথমে যথেষ্ট বেমেজালি হৈছিল । কি বিষয়ৰ ওপৰত লিখোঁ, কেনেকুৱা বিষয়বস্তু হ'লে পঢ়ুৱৈ সমাজে আকোঁৱালি ল'ব আদি । যিহেতু মই লখিমপুৰ জিলাৰ । সৰুৰে পৰা বানৰ ভয়াৱহতাৰ সৈতে চিৰ পৰিচিত, আনকি নিজেও কেইবা বছৰো বানত সৰ্বস্বান্ত হৈ শিবিৰ পাতি থকা, সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ পিছত আই-পিতাইৰ চিন্তাক্লিষ্ট অন্তৰ্দ্বন্দ্ববোৰ মই নিজেই দেখি আহিছোঁ । সেইবাবে মুখ্য বিষয় হিচাপে এই দিশটোকে বাছনি কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ নাৰী জীৱনৰ এটা দিশো উন্মোচন হোৱাকৈ এখন উপন্যাস লিখাৰ যো-জা চলালো ।"

Yuva Lekhak Samman 2025
বিভিন্ন বঁটা আৰু সন্মান লাভ কৰিছে জিণ্টু শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "স্থানীয় সম্পাদকসকলৰ অনুৰোধ আৰু তাগিদাত আলোচনী, স্মৃতিগ্ৰন্থ আদিৰ বাবে প্ৰবন্ধও লিখিবলৈ ল'লো । ২০২০ চনত "শেষ নিশাৰ বিননি" নামেৰে উপন্যাসখন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ যদিও বিভিন্ন কাৰণত ইয়াক ছপা কৰিব পৰা নহ'ল । কিন্তু ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পাণ্ডুলিপি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে পাণ্ডুলিপি বিচৰাৰ বিজ্ঞাপন পোৱাত মোৰ সেই পাণ্ডুলিপিটো তালৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ । সৌভাগ্যৰ কথা যে ৩২২ টা পাণ্ডুলিপিৰ ভিতৰত মোৰ উপন্যাসখনে শ্ৰেষ্ঠ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰা লেখা-মেলা কামতে ব্যস্ত আছোঁ । তাৰ পিছত মোৰ দ্বিতীয়খন উপন্যাস "হেৰাই যোৱা বেলি"এ ২০২৫ বৰ্ষত শব্দ-শিল্প সাধনা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

Yuva Lekhak Samman 2025
পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে জিণ্টু শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

‎সন্মান আৰু বঁটা

জিণ্টু শইকীয়াই লাভ কৰা বিভিন্ন সন্মান আৰু বঁটা‎

  • শ্ৰেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি পুৰস্কাৰ (শেষ নিশাৰ বিননি)
  • অসম চৰকাৰ আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সৌজন্যত যুৱ লেখক সন্মান (২০২৫)
  • প্ৰবন্ধ প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় স্থান (বহাগ বিহুৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা :এক অৱলোকন)
  • শব্দ-শিল্প সাধনা বঁটা
  • জ্ঞান জ্যেতি যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা মানপত্ৰ আৰু গ্ৰন্থৰ টোপোলা
  • শইকীয়া বংশৰ তৰফৰ পৰা মানপত্ৰ
  • নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু গাঁও উন্নয়ন সমিতি তৰফৰ পৰা মানপত্ৰ আৰু এককালীন সাহায্য‎

জিন্টু শইকীয়াৰ ‎গ্ৰন্থসমূহ

  • ‎শেষ নিশাৰ বিননি (উপন্যাস)-প্ৰকাশ-২০২৫
  • ‎হেৰাই যোৱা বেলি (উপন্যাস)-প্ৰকাশৰ পথত
  • ‎প্ৰবন্ধমালা (প্ৰবন্ধ সংকলন) প্ৰকাশৰ পথত

চৰকাৰৰ যুৱ লেখক সন্মানৰ পদক্ষেপক আদৰণি

শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা যুৱ লেখক সন্মান লাভ কৰি যথেষ্ট আনন্দিত জিণ্টু শইকীয়া । এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই তেওঁ কয়, "অসম চৰকাৰ আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদে এটা ভাল উদ্যোগ ল'লে । যিহেতু প্ৰতিভাৱান বহু লেখক আছে যিয়ে আজিলৈকে এনেকুৱা এটা সুবিধা লাভ কৰা নাই । ৮১৮ গৰাকী যুৱ লেখকক সন্মান প্ৰদান কৰা হয়তো চৰকাৰৰ প্ৰথম পদক্ষেপ । এটা শুভ লক্ষণ, যিয়ে নতুন যুৱ লেখকক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আৰু নৱপ্ৰজন্মই ইয়াৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ সাহিত্য চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰিব । চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা

ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত যুৱ লেখকজনে কয়, "যিহেতু বৰ্তমানলৈকে মোৰ এখন কিতাপ প্ৰকাশ পাইছে আৰু কেইবাখনো প্ৰকাশৰ পথত । ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা বুলি ক'লে কিতাপ লিখি বা সাহিত্যচৰ্চা কৰি এখন ঘৰ নচলে যিহেতু মোৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা আছে । তথাপিও কিতাপ লিখা, সাহিত্য চৰ্চা কৰাতো অমূল্য সম্পদ গতিকে কৰ্মৰ জৰিয়তে সাহিত্যচৰ্চা আৰু কিতাপ লিখা কামটো আগবঢ়ায় লৈ যাম ।"

Yuva Lekhak Samman 2025
প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পত্নীয়ে সমৰ্থন কৰে জিণ্টু শইকীয়াক (ETV Bharat Assam)

নতুন প্ৰজন্মলৈ আহ্বান

তেওঁ কয়, "আজিৰ যুগত সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট যুৱ লেখকে সাহিত্যচৰ্চা বা বিভিন্ন লেখা লিখিছে । কিন্তু কেৱল সামাজিক মাধ্যমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি চপা মাধ্যমটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে । নতুন শিক্ষিত যুৱ প্ৰজন্মই অসমীয়া বুলিয়েই নহয় যিকোনো ভাষাত সাহিত্যচৰ্চা বা কিতাপ লিখাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে ।"

যুৱ লেখক জিণ্টু শইকীয়াই তেওঁ কৰ্মৰাজিৰে প্ৰমাণ কৰিছে যে ইচ্ছা থাকিলে সকলো সম্ভৱ । এজন ডিটিপি অপৰাটেৰৰ কাম কৰিও সময় উলিয়াই নিজৰ ভাল লগা কামখিনি কৰি আজি তেওঁ স্বীকৃতিও লাভ কৰিছে । তেওঁৰ এই সফলতাৰ কাহিনী বহুতৰ বাবে প্ৰেৰণা হ'ব !

