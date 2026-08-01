এইবাৰ ধেমাজিত বানৰ ধ্বংসলীলা: চকুৰ সন্মুখতে উটি গ'ল সপোনৰ ঘৰখন
বৃদ্ধি পাইছে জীয়াঢ়লৰ জলস্তৰ । বাঢ়নী পানীয়ে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ ঘৰ উটুৱাই লৈ গ'ল ।
Published : August 1, 2026 at 3:22 PM IST
ধেমাজি : উজনিৰ কেইবাখনো জিলাৰ বানৰ বিভীষিকাৰ অন্ত পৰাই নাই, এইবাৰ ধেমাজি প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে । জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানী এইবাৰ জিলাখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত উদ্বেগৰ কাৰণ হৈছে ।
যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পুনৰ জীয়াঢলৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে । কালৰূপ ধাৰণ কৰা জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে জয়ৰামপুৰৰ কমলপুৰ আৰু ধৰ্মপুৰত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে ।
ইফালে শনিবাৰে পুৱাই হঠাৎ অহা জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে নিমিষতে এটা ঘৰ উটুৱাই লৈ যায় । ধৰ্মপুৰৰ অনিমা হাজৰিকা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰটো উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো ৷ ৰুগীয়া কন্যাৰ সৈতে বৃদ্ধাগৰাকীৰ জীৱন কোনোমতে ৰক্ষা পৰে । কিন্তু চকুৰ সন্মুখতে এনেদৰে আপোন ঘৰখন নিঃশেষ হৈ যোৱা দেখি পৰিয়ালটো কান্দোনত ভাগি পৰিছে ।
বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "হঠাতে পানী বাঢ়ি আহিল ৷ নিমিষতে ঘৰটো খহাই লৈ গ'ল ৷ তেওঁলোকে একোৱেই বচাব নোৱাৰিলে ৷ মানুহকেইটা কোনোমতে বাচিল ৷" অঞ্চলটোক বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গাঁওবাসীয়ে চৰকাৰক এটা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷
গাঁওখনৰে আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "পুৱাৰ পৰাই পানী বাঢ়ি আছিল ৷ কোনোমতে মানুহকেইটা ওলাই আহিলে । ঘৰৰ একো বস্তু উলিয়াব নোৱাৰিলে । বাবাৰ মৃত্যু হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই । কন্যাও বেমাৰী । মাটি বুলিবলৈ ৭-৮ বিঘা আছিল । এতিয়া সকলো শেষ । কি কৰিব পৰিয়ালটোৱে ? এমাহ ধৰি চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা নকৰিলে । চৰকাৰৰ মানুহ আহিছে, গৈছে । চাবলৈ মানুহ আহে নেকি ? যদি মানুহক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে ।"
উল্লেখ্য যে খৰস্ৰোতা জীয়াঢল নদীৰ এটা সুঁতিয়ে এই বছৰ অঞ্চলটোত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বানৰ তাণ্ডৱ চলাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে । ইফালে বাৰিষা শেষ হ'বলৈ এতিয়াও বহু সময় বাকী আছে । এনে পৰিস্থিতিত পাহাৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে নামনি ধেমাজি জিলাৰ ন ন ঠাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক :