উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হৰক সিং ৰাৱটৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু
জেনীখ্যাত ইন্দিৰা দেউৰীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হৰক সিং ৰাৱটৰ বিৰুদ্ধে ২১টা ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ।
Published : November 20, 2026 at 10:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ পুনৰ উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা অসমৰ জেনীৰ প্ৰসংগ ৷ জেনী বুলি পৰিচিত অসমৰ ইন্দিৰা দেউৰীয়ে চলিত বৰ্ষৰ ১৬ নৱেম্বৰ, সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হৰক সিং ৰাৱটৰ বিৰুদ্ধে এক এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ ইতিমধ্যে এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
অভিযোগকাৰী জেনীয়ে এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰে যে তেওঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ স্থায়ী বাসিন্দা তথা বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বেহাৰবাৰীত বাস কৰে ৷ বৰ্তমান বয়স প্ৰায় ৩৯ বছৰীয়া জেনীৰ ২৩ বছৰীয়া এটি পুত্ৰ সন্তান আছে ।
১) থানাত দাখিল কৰা অভিযোগ -
অভিযোগকাৰী উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰায় ২০০২-২০০৩ চনত তেতিয়া ১৬ বছৰীয়া জেনীয়ে ডেৰাডুনৰ এটা এছটিডি বুথত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে অভিযুক্তৰ এজন ৰাজনৈতিক কৰ্মীয়ে তেওঁক তেতিয়াৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী হৰক সিং ৰাৱটৰ চৰকাৰী বাসগৃহলৈ লৈ গৈছিল । তাতে তেওঁক প্ৰায় ডেৰ-দুই মাহ ধৰি অবৈধভাৱে আবদ্ধ কৰি ৰাখি চৰকাৰী বাসগৃহৰ লগতে বিভিন্ন হোটেলত যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল ৷
অভিযোগকাৰী জেনীয়ে লগতে কয় প্ৰায় ডেৰ-দুই মাহ ধৰি চলোৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ ফলতে তেওঁ গৰ্ভৱতী হৈ পৰে ৷ গৰ্ভাৱস্থাত তেওঁক শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছিল ৷ তাৰ পাছতে ২০০৩ চনৰ জুন মাহত ডেৰাডুনৰ এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত তেওঁ এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়ে ।
এই ঘটনা সেই সময়ত কিছু চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিল ৷ সেই সময়ত এই ঘটনাৰ এক এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে চিবিআই পৰ্যায়ৰ তদন্তও হৈছিল ৷ কিন্তু জেনী এগৰাকী নিৰক্ষৰ অসমীয়া ছোৱালী হোৱা বাবে তেওঁ হিন্দী ভাষা বুজি পোৱা নাছিল । কোনো দোভাষী নথকাকৈয়ে পূৰ্বৰে পৰা লিখি থোৱা হিন্দী বিবৃতিত তেওঁৰ চহী লোৱা হৈছিল আৰু তেওঁৰ অধিবক্তাজনেও অভিযুক্তৰ প্ৰভাৱত পৰি নপঢ়া কাগজত চহী লৈছিল বুলি জেনীয়ে বৰ্তমান দাবী কৰে ।
ঘটনাৰ তদন্তৰ খাতিৰত ২০০৩ চনত সেই তেওঁৰ নৱজাতক পুত্ৰৰ ডিএনএ নমুনাও সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাছিল, যাৰ ফলত সন্তানটো পিতৃৰ নাম আৰু পৰিচয়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল । এই গোচৰটো স্থায়ীভাৱে বন্ধ হোৱা বুলি কৈ পুনৰ উত্তৰাখণ্ডলৈ উভতি নাহিবলৈ তেওঁক ৰাজ্যখনৰ পৰা বাহিৰ কৰা হৈছিল ৷
উত্তৰাখণ্ডত জেনীৰ ওপৰত সংঘটিক হোৱা এই ঘটনাৰ পুনৰ তদন্তৰ বাবে ২০২৬ ৰ ১৬ নৱেন্বৰত জেনীয়ে অসম আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ৷ ইতিমধ্যে অসমৰ আৰক্ষীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
জেনীয়ে জাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত উত্তৰাখণ্ডৰ তদানীন্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী (২০০২-২০০৩), প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ উত্তৰাখণ্ড প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিৰ অধ্যক্ষ হৰক সিং ৰাৱটৰ বিৰুদ্ধে কেবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷
২) অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ -
পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, হৰক সিং ৰাৱটৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ কেইটা হ’ল -
ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইন, ১৮৬০ (IPC):
- ধাৰা ৩৭৬(১) (ধৰ্ষণ),
- ৩৭৬(২)(বি) (চৰকাৰী পদবীৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ধৰ্ষণ),
- ৩৭৬(২)(ই) (গৰ্ভৱতী মহিলাক ধৰ্ষণ),
- ৩৭৬চি, ৩৬৩ (নাবালিকা অপহৰণ),
- ৩৬৬, ৩৬৬এ, ৩৪৪ আৰু ৩৪৬ (অবৈধভাৱে আবদ্ধ কৰি ৰখা),
- ৩২৩ (শাৰীৰিক আঘাত),
- ৩৫৪ (শ্লীলতাহানি),
- ১৯৩ (ভুৱা সাক্ষ্য তৈয়াৰ কৰা), ২০১ (প্ৰমাণ নষ্ট কৰা),
- ৫০৬ (প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি),
- ১২০বি (অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ)
- ১৭০, ৪১৯ আৰু ১৯৫এ
মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ১৯৮৭ (Mental Health Act, 1987):
- ধাৰা ৮৩ (দণ্ডাধীশৰ আইনী আদেশ অবিহনে মানসিক চিকিৎসালয়ত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ শাস্তি)
কিশোৰ ন্যায় আইন, ২০০০ (Juvenile Justice Act, 2000):
- ধাৰা ২৩ আৰু ২৬ (নাবালক/শিশুৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰতা আৰু শোষণৰ শাস্তি)।
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ বাসিন্দা ইন্দিৰা দেউৰী ওৰফে জেনীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা হৰক সিং ৰাৱটৰ সৈতে জড়িত দশক পুৰণি পিতৃ পৰিচয়ৰ বিবাদত জেনীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই মুকলি সমৰ্থনো জনাইছিল । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেনীয়ে সন্মুখীন হ’বলগীয়া হোৱা তথাকথিত ব্যৱহাৰক "অত্যন্ত ভুল আৰু গৰিহণাযোগ্য" বুলিও অভিহিত কৰিছিল ।