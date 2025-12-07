কেৱল কাজিৰঙাই কিয়, ডিমা হাছাও জিলাৰ এক বিশেষ স্থানতো এতিয়া উপলব্ধ জীপ চাফাৰী

কেৱল কাজিৰঙাই কিয়, ডিমা হাছাও জিলাৰ এক বিশেষ স্থানতো এতিয়া উপলব্ধ জীপ চাফাৰী
উমৰাংছ' ক্ৰুংমিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কথা আপুনি জানেনে ? এতিয়াৰে পৰা জীপ চাফাৰীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব এই বনাঞ্চলখনতো ।
Published : December 7, 2025 at 12:39 PM IST
হাফলং: অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ উদ্যোগনগৰী হিচাপে পৰিচিত উমৰাংছ’লৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ । এইবাৰ উমৰাংছ'ৰ ক্ৰুংমিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী কৰিব পাৰিব পৰ্যটকসকলে । কাজিৰঙাৰ দৰে ডিমা হাছাও জিলালৈ আহি পৰ্যটকসকলে জীপ ছাফাৰীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
শনিবাৰে উমৰাংছ’ৰ ক্ৰুংমিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আনুষ্ঠানিকভাৱে জীপ ছাফাৰী উদ্বোধন কৰে উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ।
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু ডিমা হাছাও জিলালৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে এই জীপ ছাফাৰীয়ে দিব অন্য এক আনন্দ । বন্যপ্ৰাণী অন্বেষণ কৰি হাতী, গিবন আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰাণী আৰু জলপ্ৰপাতৰ দৰে কিছুমান মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অহা পৰ্যটকসকলে ।
উমৰাংছ’ৰ খানডং অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ সমীপতো পৰ্যটকসকলৰ বাবে উদ্বোধন কৰা হয় এটা ভিউ পইণ্ট । যিটো পৰ্যটকৰ বাবে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত উপভোগ কৰাৰ লগতে সুন্দৰ সুন্দৰ ফটো আৱদ্ধ কৰিবলৈ এক উত্তম স্থান হ’ব । এই সন্দৰ্ভ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে উত্তৰ-কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ।
তেওঁ কয়, "অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংছ'ৰ তিনি কিলোত এটা নতুন পৰ্যটন হটস্পট দ্ৰুতগতিত গঢ়লৈ উঠিছে । যাক মিনি থাইলেণ্ড বুলি কোৱা হয় যোৱা দুবছৰ ধৰি আমি এই স্থানটোক জিলাখনৰ পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম উন্নত গন্তব্যস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিৰন্তৰ বিকাশ আৰু প্ৰস্তুতি চলাই আহিছোঁ ।"
গাৰ্লোচাই কয়, "অতি সোনকালে মিনি থাইলেণ্ড হিচাপে এক পৰিচয় লাভ কৰা প্ৰত্যাশিত পৰ্যটনস্থলী জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি হ'ব । পৰ্যটকসকলে অৱসৰ বিনোদনৰ লগতে অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । তিনি কিলো ডিমা হাছাওৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।"
উত্তৰ-কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ইয়াৰ অনন্য মনোমোহা দৃশ্য অনুভৱ কৰিবলৈ পৰ্যটকসকলক ডিমা হাছাও জিলালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনায় ।