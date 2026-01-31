৯ মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা জয়ন্ত হেৰাই গ'ল বেংগালুৰুত

৯ মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা জয়ন্ত হেৰাই গ'ল বেংগালুৰুত
বেংগালুৰুত এক শোকাবহ ঘটনা । হেৰাই গ'ল লখিমপুৰৰ চাৰি যুৱক । তাৰে এজন শালমৰাৰ জয়ন্ত চিন্তে । সঠিক তদন্তৰ দাবী পৰিয়াল-গাঁওবাসীৰ ।
Published : January 31, 2026 at 7:34 PM IST
লখিমপুৰ: "এইটো দুঃখজনক ঘটনা । মই পুলিচক বেংগালুৰুৰ পুলিচৰ সৈতে কথা পাতি ব্যবস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ । স-সন্মানেৰে যাতে মৃতদেহ কেইটা ঘূৰাই অনা হয় তাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । মই নিশালৈ কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্রীৰে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম ।"-বেংগালুৰুত বন্ধ কোঠাত অসমৰ ৪ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক লৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
বেংগালুৰুৰ এটা ভাৰাঘৰৰ বন্ধ কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় অসমৰ ৪ জনকৈ যুৱকৰ মৃতদেহ । ইয়াৰে তিনিজনৰ নামনি বৰ্ষামুখৰ একেটা পৰিয়ালৰ আৰু আনজন আছিল লখিমপুৰৰ শালমৰা নিবাসী খৰ্গেশ্বৰ চিন্তে আৰু অৰুণা চিন্তেৰ পুত্ৰ ২৫ বছৰীয়া জয়ন্ত চিন্তে । অতি অমায়িক তথা সৰবৰহী এই যুৱকজন হেৰাই গ'ল বেংগালুৰুত । ৰহস্যজনকভাৱে যোৱা নিশা আৰু তিনিজন লগৰীয়াৰ সৈতে মৃত্যুক সাৱটিলে জয়ন্তই । জয়ন্তক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো ।
মাথো ছমাহৰ আগত জীৱিকাৰ সন্ধানত বেংগালুৰুলৈ গৈছিল জয়ন্ত । ঘৰত পিতৃ-মাতৃ ভগ্নীসহ তেওঁ এৰি গৈছিল নৱ-বিবাহিতা পত্নী দিপীকাক । ৯ মাহ পূৰ্বে দিপীকাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল জয়ন্ত । পূৰ্বতে বেংগালুৰুত কাম কৰা জয়ন্ত এবছৰ মানৰ আগত ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । শেহতীয়াকৈ তেওঁ কামৰ সন্ধানত ছমাহ মানৰ আগত পুনৰ বেংগালুৰুলৈ উভতি যায় ।
এটা শীতল পানীয়ৰ কোম্পানীত তেওঁ কাম যোগাৰ কৰি লয় । বেংগালুৰুৰ চুলিবেলে থানাৰ অন্তৰ্গত মুটছান্দ্ৰা গাঁৱত এটা ভাৰাঘৰত আছিল জয়ন্ত । লগত আছিল লখিমপুৰৰে বৰ্ষামুখৰ নৰেন্দ্ৰ নাথ টাইড, ধনঞ্জয় টাইড আৰু ডক্টৰ টাইড । চাৰিওজনে একেলগে থাকি কাম কৰিছিল । কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা আহাৰৰ পাছতে চাৰিওজনৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হয় ।
জয়ন্তৰ ভগ্নী, পত্নী আদিয়ে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে দিনৰ একমান বজাত জয়ন্তই তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ' কল কৰিছিল । ভিডিঅ' কলত আন তিনিজন যুৱকো আছিল । আটাইকেইজনে তেওঁলোকৰ লগত হাঁহি-মাতি কথা পাতিছিল । কথা পতা অন্ত হ'লে জয়ন্তই শুম বুলিও কৈছিল তেওঁলোকক । প্ৰসংগত জয়ন্তই তেওঁক কোম্পানীয়ে দৰমহা দিয়াত খেলিমেলি কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল ।
এই মাহত তেওঁক আধা দৰমহা দিয়া বুলিও তেওঁ পৰিয়ালক জনাইছিল । ঘৰলৈ প্ৰায় প্ৰতিদিনে ফোন কৰিছিল জয়ন্তই । দৰমহাৰ বাদে কোনোদিনে কিন্তু আন কোনো অসুবিধাৰ কথা জয়ন্তই উল্লেখ কৰা নাছিল । কিন্তু শুকুৰবাৰে হঠাৎ নিশা তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহে । জীৱিকাৰ সন্ধানত গৈ জয়ন্তই এনেদৰে অকাল মৃত্যুক সাবতি লোৱা ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীক । সকলোৱে ঘটনাটোৰ তদন্ত দাবী কৰিছে ।