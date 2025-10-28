নলবাৰীৰ ৰাসত ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ গীত

নলবাৰীৰ ৰাসত ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ গীত
৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৩ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীশ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱ ।
Published : October 28, 2025 at 10:22 AM IST
নলবাৰী: অহা ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৩ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱ । ইতিমধ্য়ে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিপৰ্ব । এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱত ৫ৰ পৰা ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ গীত । ৬ নৱেম্বৰত গৰ্ডন ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানৰ ।
এই ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে সদৰী কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । সোমবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অহা ৬ নৱেম্বৰত গৰ্ডন ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ’ব বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান । ৫ ৰ পৰা ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ গীত । এই সংগীতানুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে দিগন্ত ভাৰতীয়ে ।"
সুধাকণ্ঠৰ ১০০ টা কালজয়ী গীত পৰিৱেশন :
আনহাতে সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতিত ১০০ টাকৈ কালজয়ী গীত ৰাস মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "৫ দিনত মুঠ ১০০ টা গীত ২৫-৩০ গৰাকী শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব ।" উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে ৰাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ড৹ বাবলু চন্দ্ৰ দাস । অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । তদুপৰি বি টি চিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় হাগ্ৰামা মহিলাৰী, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ৰণজিৎ কুমাৰ দাস আৰু ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত থাকিব ৰাসৰ কাৰ্যসূচীত ।"
সমাহাৰ ঘটিব তিনিবিধ ৰাসৰ :
উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "এইবাৰ ৯ আৰু ১০ নৱেম্বৰত জীৱন্ত ৰাস প্ৰদৰ্শিত হ’ব ৷ মৃণ্ময় মূৰ্তি ৰাস, পুতলা ৰাস আৰু জীৱন্ত ৰাস এই তিনিবিধ ৰাসৰ সমাহাৰ ঘটিব নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত ৷ 'প্ৰজ্ঞা'ৰ উদ্যোগত প্ৰদৰ্শিত হ’ব অখণ্ড ভাৰত ।"
৫ খন থিয়েটাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব নাট :
নলবাৰীৰ ৰাস বুলি ক'লেই ভ্ৰাম্য়মাণ থিয়েটাৰৰ ছবিখন ভাঁহি উঠে । এইবাৰ ৰাসত ৫ খনকৈ থিয়েটাৰে নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলিহে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সদৰী কৰিছে । ৰাজ্যৰ সকলো থিয়েটাৰকে সামৰি এইবেলি বঁটাৰ বাবে বিবেচনা কৰা হ’ব ।
সফল উদ্যোগীসকলক লৈ অনুষ্ঠিত হ’ব বিশেষ আলোচনা চক্ৰ । কেনেদৰে উদ্য়োগীয়ে সাফল্য় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিষয়ে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ব্য়াখ্য়া কৰিব এই আলোচনা চক্ৰত । ১৩ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিতব্য় নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰৰ ৯২ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত অহা ১২ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশে । ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ১৩ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৭ নৱেম্বৰলৈ ১০০ টা ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব বুলি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।