বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ; বনমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰস্তাৱিত থাৰকোনলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৷
Published : July 20, 2026 at 9:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে এক্সন লৈ থকাৰ সময়তে চৰকাৰে প্ৰস্তাৱিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে সোমবাৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰস্তাৱিত থাৰকোনলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাক্ষসিনী পাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৷
থাৰকোনলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰী আৰু ৰাক্ষসিনী পাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বেদখল কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কাৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এক্সত উল্লেখ কৰে,"বনভূমি বেদখল আৰু ধ্বংস হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰস্তাৱিত থাৰকোনলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰো । লগতে ৰাক্ষসিনী পাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ভূমিৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা হয় ৷"
Visited the proposed Tharkonalbari Reserved Forest in Goalpara district today following reports of encroachment and destruction of forest land.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) July 20, 2026
Also visited the Rakhasini Pahar Reserved Forest to assess the ground situation and review the measures required to prevent and remove… pic.twitter.com/gajyoeT1GT
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে,"বেদখল ৰুধ আৰু বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰিলো । বনাঞ্চলৰ আৱৰণ সংকুচিত হোৱাৰ ফলত জিলাখনত বৃদ্ধি পাইছে মানুহ-হাতী সংঘাত । বন বিভাগৰ বিষয়া, আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত আমি শীঘ্ৰে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৷ বনাঞ্চলৰ মাটি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিম আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান গ্ৰহণ কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সময়ত উজনি-নামনিত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল ৷ পুনৰ সোমবাৰে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বনমন্ত্ৰী বৰুৱাই ৷ আনহাতে ৰাজ্যত অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰাৰ পাছতে এইবাৰ প্ৰস্তাৱিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰৱঞ্চকৰ মৰসাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল