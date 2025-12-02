ETV Bharat / state

দশম শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱত জয়ন্ত বৰুৱাক 'ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটা' প্ৰদান

জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰত ১১ দিনীয়াকৈ শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱ আৰম্ভ ।

10th Sivasagar Book Fair
দশম শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱত স্মৃতিগ্ৰন্থ 'খোজ' উন্মোচন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 2, 2025 at 8:10 AM IST

2 Min Read
শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰত স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান খোজৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে দশম শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱ । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গ্ৰন্থ উৎসৱ অহা ১১ ডিচেম্বৰলৈ চলিব । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতেই 'ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটা' প্ৰদান কৰা হয় ৷ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় সাদিন-প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ তথা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাক ।

পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে খোজৰ সভাপতি ৰোহিণী গগৈয়ে । বিয়লি গ্ৰন্থ উৎসৱৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ অৱসৰী অধ্যক্ষ বুধিন মিশ্ৰই । ইয়াৰ পাছতে সন্ধিয়া গ্ৰন্থ উৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গ্ৰন্থ উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক জয়জ্যোতি গগৈয়ে আঁতধৰা অনুষ্ঠানটোত 'ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটা' গ্ৰহণ কৰি জয়ন্ত বৰুৱাই কয়,"শিৱসাগৰৰ সন্তানৰূপে এই বঁটা লাভ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো । এই বঁটাই ভৱিষ্য়তে মোক আৰু কৰ্ম কৰি যোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব ।"

দশম শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতে বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে দশম শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱ উদ্বোধন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান ড৹ কুলধৰ শইকীয়াই । উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰসঙ্গত কুলধৰ শইকীয়াই কয়, "শিৱসাগৰৰ সামাজিক অনুষ্ঠান খোজৰ দ্বাৰা দশম গ্ৰন্থ উৎসৱৰ উদ্বোধন কৰা হ'ল । এনেধৰণৰ গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বাৰা পঢ়ুৱৈৰ সৃষ্টিৰ যি প্ৰয়াস সেয়া মানিব লাগিব । অসমৰ ৰাইজে গ্ৰন্থ পঢ়াতো বা অধ্য়য়ন কৰাতো অভ্য়াস হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে ।"

গ্ৰন্থ উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি সমীৰণ ফুকনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভাত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক সংগীত শিল্পী পাৰ্থ বৰগোহাঁই আৰু সাহিত্য অকাডেমীৰ যুৱ বঁটা লাভ কৰা সুপ্ৰকাশ ভূঞাক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । লগতে শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰী অধ্যক্ষ ড৹ প্ৰকাশ কটকী আৰু সত্ৰাধিকাৰ লক্ষ্মীকান্ত মহন্তক আদৰণি জনোৱা হয় ।

উদ্বোধনী সভাত শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ অধ্যাপক সঞ্জয় দাসৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থ 'খোজ' উন্মোচন কৰে কুলধৰ শইকীয়া আৰু জয়ন্ত বৰুৱাই। গ্ৰন্থ উৎসৱত নিতৌ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে কুইজ, জুবিন গাৰ্গ সঙ্গীত, বিজ্ঞান মডেল, ৰচনা, সৃষ্টিশীল নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, ছবি অঁকা, পত্ৰ লিখা, সাধু কোৱা, ঠাইতে লিখা কবিতা আদি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

