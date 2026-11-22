শীতৰ সেমেকা নিশা কুনাল গাঞ্জাৱালাৰ সংগীতৰ মূৰ্চ্ছনাত জীপাল জাতিংগা মহোৎসৱ
জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গ আৰু কেকেলৈ সংগীতৰ মাজেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : November 22, 2026 at 3:57 PM IST
হাফলং: শীতৰ মাজতে জাতিংগা মহোৎসৱ ২০২৬ ত সংগীতৰ মূৰ্চ্ছনা । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাতিংগা মহোৎসৱত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
শনিবাৰে সন্ধিয়া ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পাৰ্বত্য পৰিষদৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মনঞ্জয় লাংথাছাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিচতেই পাহাৰত ঠেকাখাই কুনাল গাঞ্জাৱালাৰ গীতে নতুন লহৰ তোলে । জাতিংগাৰ সমীপত ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা স্থানত এইবাৰ উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ।
উদ্বোধনী সন্ধিয়াৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল মুম্বাইৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী কুনাল গাঞ্জাৱালাৰ সংগীতানুষ্ঠান । অৱশ্যে শিল্পীগৰাকীয়ে নিজৰ জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গ আৰু কেকেলৈ সংগীতৰ মাজেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ আৰু ‘য়া আলি’ গীত পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে । প্ৰিয় শিল্পীসকলৰ গীতৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলিয়ে উপস্থিত দৰ্শক-শ্ৰোতাৰ মাজত এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ পাছতে কুনাল গাঞ্জাৱালাৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ সুৰত মতলীয়া হৈ পৰে উৎসৱস্থলী ।
পাহাৰৰ ঠেৰেঙা শীতকো নেওচি শিল্পীগৰাকীৰ সংগীত উপভোগ কৰিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শক-শ্ৰোতাৰ সমাগম ঘটে । স্থানীয় বাসিন্দাৰ লগতে পৰ্যটকৰ উপস্থিতিয়েও উদ্বোধনী সন্ধিয়াৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে । উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ডিমা হাছাওৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ বৰ্ণাঢ্য প্ৰতিফলন ঘটে । ডিমাচা, জেমি নগা, মাৰ, কুকি আদি জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীসকলে নিজৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য, সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশনৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰে ।
তদুপৰি ‘মিছ উইংছ অৱ জাতিংগা’ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা, স্থানীয় শিল্পীৰ সংগীত পৰিৱেশন, গুৱাহাটী আৰু নাগালেণ্ডৰ শিল্পীৰ অংশগ্ৰহণ তথা ডিমা হাছাওৰ নিজা বয়জ বেণ্ডৰ অনুষ্ঠানেও দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সন্ধিয়াৰ শেষ পৰ্যায়ত হায়দৰাবাদৰ এনএইচই-এক্স ডিজেৰ সংগীত পৰিৱেশনে উৎসৱৰ আনন্দত নতুন মাত্ৰা যোগ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, জাতিংগা কেৱল ডিমা হাছাওৰে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে পৰিচিত এক বিশেষ স্থান । প্ৰতি বছৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমনে এই অঞ্চলক পক্ষীপ্ৰেমী আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ কৰি তোলে । সেয়ে জাতিংগা উৎসৱৰ উদ্দেশ্য কেৱল পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাতে সীমাবদ্ধ নহয় ।
পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংৰক্ষণ, নিৰাপত্তা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাও এই উৎসৱৰ অন্যতম লক্ষ্য । প্ৰকৃতি, জীৱবৈচিত্ৰ্য আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক একেখন মঞ্চত তুলি ধৰাৰ জৰিয়তে ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনাক অধিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:সলনি হ’ল চিনাকি পথৰ ৰূপ : দেৱালত প্ৰাণ পালে ডিমা হাছাওৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য-ঐতিহ্যই
বঙাইগাঁৱত সোণালী বান্দৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটাব পাৰে অঘটন