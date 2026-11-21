সলনি হ’ল চিনাকি পথৰ ৰূপ : দেৱালত প্ৰাণ পালে ডিমা হাছাওৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য-ঐতিহ্যই
ৰং-তুলিকাৰ অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে এসময়ৰ চিনাকি পথক দিলে নতুন ৰূপ ।
Published : November 21, 2026 at 1:12 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ এটা চিনাকি পথক নতুন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে । এই পথছোৱাই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে পৰ্যটকক চিনাকি হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
চৰাই-চিৰিকটি আৰু বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ মনোমোহা চিত্ৰৰে নৱ-ৰূপত সজাই তোলা হৈছে জাতিংগা সেতু সংলগ্ন পথছোৱা । ৰং-তুলিকাৰ অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে এসময়ৰ চিনাকি পথটোক এক নান্দনিক ৰূপ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
কেৱল পথৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনতে এই পদক্ষেপ সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, ইয়াৰ জৰিয়তে ডিমা হাছাওৰ সমৃদ্ধ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকো দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ইমানদিনে জাতিংগা সেতু সংলগ্ন পথছোৱা মূলতঃ যাতায়াতৰ এক চিনাকি পথ হিচাপেই পৰিচিত আছিল; কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ৰঙৰ চিত্ৰৰে সজাই তোলাৰ পিছত এই পথছোৱাই এতিয়া পৰ্যটকৰ বাবে এক নতুন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হ'বলৈ সাজু হৈছে ।
পথৰ দুয়োকাষৰ বিভিন্ন অংশত চৰাই আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ জীৱন্ত যেন লগা চিত্ৰ অংকন কৰি প্ৰকৃতি আৰু শিল্পকলাৰ মাজত এক সুন্দৰ সমন্বয় গঢ়ি তোলা হৈছে । চিত্ৰসমূহত পাহাৰীয়া জিলাখনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বৈচিত্ৰ্য প্ৰতিফলিত হৈছে । ফলত পৰিচিত পথটোৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যপটত সংযোজিত হৈছে এক নতুন মাত্ৰা ।
ডিমা হাছাও জিলা প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু পৰ্যটনৰ অপাৰ সম্ভাৱনাৰে সমৃদ্ধ । পাহাৰ-পৰ্বত, সেউজীয়া অৰণ্য, নদ-নদী, জলাশয় আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই-চিৰিকটিৰ উপস্থিতিয়ে জিলাখনক এক স্বকীয় পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে ।
বিশেষকৈ জাতিংগা অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চৰাইপ্ৰেমী, বন্যপ্ৰাণী অনুৰাগী আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকৰ বাবে এক পৰিচিত নাম । জাতিংগাৰ এই স্বকীয় পৰিচয়ক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সেতু সংলগ্ন পথছোৱাৰ এই নান্দনিক ৰূপান্তৰে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল নিৰ্দিষ্ট গন্তব্যস্থলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই নহয়, সেই স্থানলৈ যাত্ৰা কৰাৰ অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ । যাতায়াতৰ পথৰ পৰিৱেশ,পথৰ কাষৰ দৃশ্য আৰু যাত্ৰাপথত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাই পৰ্যটকৰ মনত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায় । সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা জাতিংগা সেতু সংলগ্ন পথছোৱাৰ এই নান্দনিক ৰূপান্তৰে ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন বিকাশত ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই পদক্ষেপৰ আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা । চৰাই-চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ চিত্ৰৰ জৰিয়তে স্থানীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ গুৰুত্ব আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সহজভাৱে প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে ।
প্ৰকৃতিৰ অনন্য সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ পাহাৰীয়া জিলাখনলৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা জাতিংগাৰ মাজেৰে কৰা যাত্ৰাও এক স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক:হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপত নতুন মাইক্ৰ’ মথৰ প্ৰজাতি আৱিষ্কাৰ
পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ২০ টা পৰ্যটনথলীৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত মেঘালয়
চুচুক-চামাককৈ শীত আহিছে : জাতিংগাত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে আদৰণি অনুষ্ঠান
চিপচিপ বৰষুণ, মেঘৰ লুকাভাকুত মুগ্ধ পৰ্যটক : ডিমা হাছাওলৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন আৰম্ভ