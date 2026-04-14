অসমীয়াৰ পৰিচয় গগনা, কাকৈ, মাহিতা, টকাক নতুন প্ৰজন্মৰ কাষলৈ নিয়াৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা এগৰাকী ব্যক্তি

অসমীয়াৰ পৰিচয় গগনা, কাকৈ, মাহিতা, টকাক নতুন প্ৰজন্মৰ কাষলৈ নিয়াৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা এগৰাকী ব্যক্তি
গগনা-কাকৈ-মাহিতা-টকা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত যতীন চন্দ্ৰ ডেকা ৷
Published : April 14, 2026 at 5:51 PM IST
কলিয়াবৰ : "শিমলু ফুলিল, ফুলিল চতিয়না, বজাই দে নাচনী লাহৰী গগনা...৷" ঢোল-পেঁপা-গগনা বিহু নাচত ব্যৱহাৰ কৰা অন্যতম সজুলি ৷ বিহুৰ বতৰত ঢোল নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলৰ সমানেই ব্যস্ততা বাঢ়িছে বিহু নাচৰ লগত জড়িত সা-সঁজুলি নিৰ্মাতা বাঢ়ৈসকলৰো ৷ কিয়নো ঢোল-তাল-পেঁপাৰ লগতে আন বহুকেইবিধ বাঁহৰ সঁজুলি বিহুৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ বিহুৰ বতৰত তেনে সঁজুলি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বহু ব্যক্তি ৷ তেনে এগৰাকী শিল্পী হ'ল কলিয়াবৰৰ যতীন চন্দ্ৰ ডেকা ৷
বিহু নাচ, বিহু নাম, ঢোল-তালৰ লগত সংগত কৰা হয় গগনা ৷ বিহুৱাই বজোৱা গগনাডালৰ নাম হৈছে ৰামধন গগনা আৰু নাচনীয়ে বজোৱা গগনাডালৰ নাম লাহৰী গগনা ৷ বিহুৰ অন্যতম প্ৰধান বাদ্য ঢোল বজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মাৰিডালৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল মাহিতা ৷ এই তিনিওবিধ সামগ্ৰীৰে বিহুৰ বতৰত আদৰ বাঢ়ে ৷ ঢোল নিৰ্মাতাসকলৰ সমান্তৰালকৈ ব্যস্ততা বাঢ়ে যতীন চন্দ্ৰ ডেকাৰ দৰে শিল্পীৰ ৷ কলিয়াবৰৰ হাটবৰ দাঁতকটাৰ যতীন চন্দ্ৰ ডেকাই নিৰ্মাণ কৰিছে গগনা, লগতে নিৰ্মাণ কৰিছে নাচনীসকলে খোপা শুৱনি কৰা কাকৈ ৷
কৰ্মসূত্ৰে কলিয়াবৰত বসবাস কৰে যতীন চন্দ্ৰ ডেকাই ৷ এক দীঘলীয়া কাল কলিয়াবৰতে বাসিন্দা হিচাপে থাকি কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত এক সম্বন্ধ গঢ়ি তুলিছে ডেকাই ৷ ল'ৰালি কালতে পিতৃ-পিতামহৰ পৰা বাঁহ-বেতৰ কাঠি-কামি শিকি ডলা-চালনী-খৰাহী-পাচি-বিচনী আদি সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো যতীন চন্দ্ৰ ডেকাই বিহুৰ বাবে উপযোগী সঁজুলি সাজিছে ৷
শিল্পী যতীন ডেকাই কয়,"গগনা-কাকৈ-মাহিতা-টকা আমাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ ৷ এই আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ আমাৰ সমাজত জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু সঁজুলিসমূহ বিক্ৰী কৰা হৈছে ৷ বতৰে বিধি-পথালি দিয়াৰ বাবে এইবাৰ কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল ৷ তথাপিও বিহুৱা যুৱক-যুৱতীৰ সমাদৰ পাইছো ৷"
জুবিন গাৰ্গ বিহীন প্ৰথমটো ব'হাগ বিহু কিছু ম্লান পৰা বুলি উল্লেখ কৰি যতীন চন্দ্ৰ ডেকাই কয়," হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই ৷ তথাপিও বাপতি সাহোন বিহুটি আমি পালন কৰিবই লাগিব ৷"
পুৰণি দিনৰ স্মৃতি কথা উল্লেখ কৰি ডেকাই কয়,"পূৰ্বে বিহুলৈ যোৱাৰ সমত নাচনীৰ গগনা-কাকৈ আদিৰ অভাৱ হৈছিল ৷ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গগনা-কাকৈ সজা কামটো কৰিবলৈ ল'লো ৷ তেতিয়া এই কৰ্মটোৰ আজিৰ দৰে সমাদৰ নাছিল ৷ কৰ্মসূত্ৰে কলিয়াবৰলৈ অহাৰ পিছতেই এই কামটোত বিশেষভাৱে লাগি পৰিছিলো ৷ বাঁহৰ কাঠি-কামিৰ কামটো শিকি থোৱাৰ বাবেই পিছলৈ বিহু নাচৰ প্ৰয়োজনীয় সম্পদ কেইপদ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ল ৷"
চৰকাৰী কৰ্মৰ লগতে বাঁহ-বেতৰ কাঠি-কামিত পাকৈত যতীন চন্দ্ৰ ডেকাই এনে আকৰ্ষণীয় সা-সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰি বিহু নাচৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই কৰ্মটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওক নতুন চাম, আগবাঢ়ি যাওক এক আপুৰুগীয়া শিল্পকলা তাৰে কামনা কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:পশুধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে ৰাজ্যজুৰি উলহ-মালহেৰে গৰু বিহু পালন