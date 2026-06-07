তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানায়ে টাকাইচি

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানায়ে টাকাইচি
১ জুলাইত অসমলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ ভাৰত-জাপানৰ মাজত কেইবাখনো বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : June 7, 2026 at 7:59 PM IST
গুৱাহাটী: তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ১ জুলাইত অসমলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানায়ে টাকাইচি । এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে । গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰত–জাপানৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানায়ে টাকাইচি । ১ জুলাইত আবেলি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । তিনি জুলাইত অসমৰ পৰা ঘূৰি যাব । আনহাতে, ২ জুলাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও আহিব অসমলৈ । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব সেইটো অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱ কথা ।"
আনহাতে, বিধায়ক দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই কয়, "অসমে এটা ডাঙৰ সুযোগ হেৰুৱাইছিলো । 'কা' আন্দোলনৰ বাবে জাপানৰ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমক সৰ্বাত্মক উন্নয়নৰ কাৰণে অসমৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে যি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিছে, তাত আৰু এটা গতি দিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে, ১-৩ জুলাইত গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা ভাৰত-জাপান শীর্ষ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানায়ে টাকাইচি । এতিয়াৰ পৰা ছবছৰ পূৰ্বে ২০১৯ ত গুৱাহাটীত ভাৰত-জাপান শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল । তেতিয়া কিন্তু 'কা' আন্দোলনৰ ফলত অসম হিংসাজৰ্জৰ হৈ পৰাত ভাৰত-জাপান শীর্ষক বৈঠকখন বাতিল হৈছিল ।
এই বৈঠকতে হয়টো ভাৰত-জাপানৰ মাজত কেইবাখনো বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ভাৰতৰ মুম্বাই-আহমেদাবাদৰ মাজত নিৰ্মাণৰত বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰজেক্টকলৈও বিশেষ আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক:কোন মন্ত্ৰীক কোন জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে...