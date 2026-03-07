ETV Bharat / state

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব জাপানীজ ভাষাৰ পাঠ্য়ক্ৰম

বিদেশী ভাষাৰ তালিকাত এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন হ’ব জাপানীজ ।

Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

March 7, 2026

তেজপুৰ : অসমত বিদেশী ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিশ্ববিদ্যালয়খনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাপানীজ ভাষাৰ পাঠ্য়ক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । এই পাঠ্য়ক্ৰমৰ বাবে কেৱল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেই নহয়, বাহিৰৰ আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলেও আৱেদন কৰিব পাৰিব ।

বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা বিদেশী ভাষাৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হেমজ্যোতি মেধিয়ে ই টিভি ভাৰতক সদৰী কৰা মতে, উচ্চশিক্ষাৰ লগতে দক্ষতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে এই ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰমটো আৰম্ভ কৰা হ’ব । ইতিমধ্যে জাপানীজ ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব । শিক্ষকগৰাকীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই পাঠ্যক্ৰমটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব জাপানীজ ভাষাৰ পাঠ্য়ক্ৰম (ETV Bharat Assam)

হেমজ্যোতি মেধিয়ে কয়, "বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই কোৰ্চটো স্কীল এনহেন্সমেন্ট কোৰ্চ বা অ’পেন ইলেক্টিভ হিচাপেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । একে সময়তে বাহিৰৰ আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও আৱেদন কৰাৰ সুবিধা থাকিব ।"

উল্লেখ্য় যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে মেণ্ডাৰিণ আৰু জাৰ্মান ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম চলি আছে । ২০২৪ চনৰ পৰা বি এ স্তৰত চীনৰ মেণ্ডাৰিণ ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হৈছে । এই বিদেশী ভাষাৰ তালিকাত এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন হ’ব জাপানীজ ভাষা । বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, অলপতে জাপান ফাউণ্ডেচনৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হৈছে । আনহাতে উত্তৰ-পূব ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰেও আগভাগ লৈছে । এই পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে মূলতঃ জাপানীজ ভাষা শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । যদিও পাঠ্যক্ৰমটোত কেৱল ভাষা শিক্ষা থাকিব, তথাপি ইঞ্জিনিয়াৰিং, আই টি বা হস্পিটেলিটি খণ্ডৰ দৰে ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ডিগ্ৰী থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জাপানত অধ্যয়ন বা কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাষাজ্ঞান বিশেষ সহায়ক হ’ব বুলি কৰ্তৃপক্ষই মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে, এই উদ্যোগে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব । যদিও পাঠ্যক্ৰমটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই,তথাপি এই মাহৰ শেষৰ ফালৰ পৰা কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য ধৰা হৈছে । শিক্ষকগৰাকীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত আনুষ্ঠানিক জাননী প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।

ইতিমধ্যে বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে এই পাঠ্যক্ৰম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত এই সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ’ব বুলি জানোৱা হৈছে । উল্লেখ্য় যে উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান তথা ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত স্থাপন হোৱা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ, ডিপ্ল’মা আৰু পি এইচ ডিসহ ৭০ৰ পৰা ১০০ৰো অধিক শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰম উপলব্ধ ।

