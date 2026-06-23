ETV Bharat / state

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল : স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল হোৱাটো দুখজনক বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

CM Himanta Biswa Sarma
কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক ৷ বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী ছানাই তাকাইচি অসমলৈ নাহে বুলিও স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বিগত কেইবাদিনো ধৰি তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী অসমলৈ অহাক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি আহিছিল । মন্ত্রীসকলক লৈ কেইবাখনো কমিটী গঠন কৰি দিয়া হৈছিল । সজাই-পৰাই তোলা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীক । কিন্তু অৱশেষত বাতিল হ'ল জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কালি নিশা দেশৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে আমাৰ মুখ্য সচিবক জনায় যে বিশেষ কাৰণত এইবাৰ অসমলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী নাহিব । তাৰ পৰিৱৰ্তে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ ভ্ৰমণ নতুন দিল্লীতে সীমাবদ্ধ থাকিব । তেওঁলোকে জনাইছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জাপানৰ ব্যৱসায়ীসকলক অসমলৈ লৈ অহাৰ বাবে পৃথকে এটা দিন ঠিক কৰিব । কিন্তু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ ভ্ৰমণ এইবাৰ অসমত নহ'ব ।"

নহাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কাৰণটো আমাক জনোৱা নাই । গতিকে কাৰণখিনি আমি নিজে উলিয়াই ল'ব লাগিব । কাৰণ তেওঁলোকক সোধাটো প্ৰট'কলত নপৰে । ইয়াত জাপানৰ আৰু ভাৰতৰ কথা জড়িত আছে । তেওঁলোকক কাৰণ আমি নিশ্চিতভাৱে সুধিব নোৱাৰোঁ । গতিকে কাৰণখিনি আমি নিজে নিজৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিব লাগিব । আজি যিহেতু ঘটনাটো হৈছে, গতিকে কাৰণখিনিৰ ফালে মই ভালদৰে চোৱা নাই । যেতিয়া মই দিল্লীলৈ যাম বা বৈদেশিক মন্ত্রী জয়শংকৰক লগ পাম, তেতিয়া কাৰণখিনি সন্মুখৰ পৰা সুধিব পাৰিম । আজিৰ এই মূহূৰ্তত কথা এইটোৱেই যে এৰাব নোৱৰা কাৰণত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী অসমলৈ নাহে আৰু ভ্ৰমণসূচী দিল্লীতে হ'ব । দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে বিনিয়োগকাৰীৰ যিটো সন্মিলন সেইটো নিৰ্দিষ্ট সময়ত অসমত অনুষ্ঠিত কৰিব ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "এইটো আমাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ২০১৯ চনতো আমি প্ৰস্তুতি চলাই আনিব নোৱাৰিলোঁ । এইবাৰো যোৱা এমাহ ধৰি জাপানীজ এম্বেচীৰ বিষয়াসকল অসমতে আছিল । যোৱা এমাহ ধৰি তেওঁলোকে সকলো ঠিক কৰিছিল, হোটেল চাইছিল, কি খাব, কি নাখাব, ক'ত থাকিব আদি সকলো চাইছিল । কিন্তু কালি নিশা খবৰটো আহে যে এইবাৰ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী অসমলৈ নাহে । বৈদেশিক মন্ত্রীক লগ পালে নহাৰ কাৰণটো সুধিব পাৰিম । কাৰণ মই নিজে গম পোৱা নাই বাবে সকলো ক'ব পৰা নাই । দুই-তিনি দিন পাছত জয়শংকৰক ফোন কৰি সুধিম ।"

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ বাতিল হোৱাটো দুখজনক বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "দুখজনক কথা বাতিল হোৱাটো । এটা ভাল আৰু ডাঙৰ ভ্ৰমণ আছিল । পৰিৱেশ ভাল আছিল বাবে হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ । কিন্তু নহ'ল । হয়তো প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে ইয়াতকৈ ভাল আৰু ডাঙৰ কিবা এটা অসমৰ বাবে কৰিব । প্ৰধানমন্ত্রীক লগ পালেও ক'ম ।"

আনহাতে, গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সৌন্দৰ্যৰ কামবোৰ হৈ থাকিব । কাম চলি আছে আৰু চলি থাকিব । অতিথি অহাৰ বাবে হাতত লোৱা কামখিনি কৰা নহ'ব । অতিথি অহাৰ বাবে কৰিবলগীয়াখিনি কৰা নহ'ব । অতিথিৰ বাবে কৰা কাম বন্ধ কৰা হ'ব । অতিৰিক্তখিনি কৰা নহ'ব ।"

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা কয়, "নিজৰ কৃষিভূমিত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিলে জিলা আয়ুক্তৰ পৰা অনুমতি ল’ব নালাগে। ক্ষুদ্ৰ আৰু খাদী উদ্যোগ স্থাপন কৰিলে সৌৰ পেনেল স্থাপনৰ অনুমতি স্বয়ংক্ৰিয় হ’ব । প’ৰ্টেলত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ল’ব পাৰিব অনুমতি।"

তেওঁ লগতে কয়,"গাঁও অঞ্চলত ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিলে ৩৫বিঘা ভূমি লাগিব । পূৰ্বে ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে ৬০ বিঘা মাটি লাগিছিল। নগৰ অঞ্চলৰ বাবে ৩০ৰ পৰা ২১ বিঘালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে প্ৰয়োজনীয় ভূমিৰ পৰিমাণ ।’’

লগতে পঢ়ক :সময়ৰ নাটনি ! গুৱাহাটী ভ্ৰমণত অনিশ্চয়তা, দিল্লীতেই ভ্ৰমণ সামৰিব জাপানী প্ৰধানমন্ত্ৰী তাকাইচিয়ে?
লগতে পঢ়ক :ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, জুলাইত শ্যামকানুৰ জামিনৰ ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা!

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ
অসম কেবিনেট বৈঠক
ইটিভি ভাৰত অসম
JAPAN PM ASSAM VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.