ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কি চলিছে ? শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ৰাজনীতিকৰ ভাষ্য় কি?

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কংক্ৰিটত গছপুলি ৰোপণক লৈ বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে ।

Guwahati beautification for Japan PM visit
পদপথৰ সেতুবোৰ ফুল আৰু গছপুলিৰে সজোৱা হৈছে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 8:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে । চাৰিওফালে ৰং-তেল সানি, গছপুলি ৰোপণ কৰি গুৱাহাটীক নতুন ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

তাৰ মাজতে এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে । সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত যি চলিছে তাক একেমুখে গৰিহণা দিছে সচেতন মহলে । কাৰণ পকী পথ ফুটাই ৰোপণ কৰা হৈছে গছপুলি । ৰাজপথৰ কংক্ৰিট ড্ৰিলিং মেচিনেৰে ফুটা কৰি তাত গছপুলি ৰোপণ কৰি অসম চৰকাৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখুৱাব বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ পথৰ নান্দনিক ৰূপ ।

Guwahati beautification for Japan PM visit
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে গুৱাহাটীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)

যাৰ ফলত ঠেক হৈ পৰিছে ৰাজপথ । পদপথ আৰু মূল পথৰ অকণমান ঠাইত কংক্ৰিটৰ বেৰ দি গছপুলি ৰোপণৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জিএছ ৰোড, জু ৰোড, ফাঁচীবজাৰ, মাছখোৱাকে ধৰি গুৱাহাটীৰ ভিন্ন পথত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত উদ্ভট দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । প্ৰশাসনৰ এই অবিবেচক কাণ্ডক লৈ সকলোতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

গুৱাহাটীত কংক্ৰিটত গছপুলি ৰোপণক লৈ একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ (ETV Bharat)

প্ৰশাসনৰ এই আজবকাণ্ড সন্দৰ্ভত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ভায়লিনা ফুকনে কয়, "জপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব বুলি কংক্ৰিটত গছপুলি ৰোপণ কৰিছে । সেইবোৰ দেখি গম নাপাব জানো তেওঁলোকে । কংক্ৰিট ভাঙি গছপুলি ৰোপণ কৰাটো ভুল সিদ্ধান্ত লৈছে । ভাল ঠাইত গছপুলিবোৰ ৰোপণ কৰিব লাগিছিল । কংক্ৰিটত ৰোপণ কৰি কি দেখাব বিচাৰিছে ?"

Guwahati beautification for Japan PM visit
নতুন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে গুৱাহাটীক (ETV Bharat)

কটনৰ আন এজন ছাত্ৰ অনুৰাগ নয়ন কাশ্যপ কয়, " গুৱাহাটীখন আগৰ পৰাই কিয় পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে ? আলহী আহিছে কাৰণ পৰিষ্কাৰৰ কথা মনত পৰিছে । হাই লেভেলত কোনো মূৰ্খ মানুহ বহি নাথাকে । বহুত জ্ঞানী মানুহ বহি আছে । তেওঁলোকে যদি কংক্ৰিটৰ মাজত গছপুলি জীয়াই ৰাখিবলৈ কিবা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি নাজানো । কিন্তু আমাৰ মতে সেই গছবোৰ এমাহো জীয়াই নাথাকিব । কংক্ৰিটৰ মাজত গছপুলি জীয়াই থাকি আমাক ছাঁ দিব পাৰিব বুলি কেনেকৈ আশা কৰিব পাৰো ? এয়া ৰাজহুৱা ধনৰ অপব্যয় ।"

Guwahati beautification for Japan PM visit
বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মূল পথবোৰ ৰং তুলিকাৰে সজোৱা হৈছে (ETV Bharat)

কটনৰ ছাত্ৰ তন্ময় বৰুৱাইও চৰকাৰৰ পদক্ষেপক সমালোচনা কৰি কয়, "২০০০-২০২৫ লৈ ৩ লাখ ৬৪ হাজাৰ হেক্টৰ মাটিৰ গছ কাটিলে উন্নয়নৰ নামত । অসমত এনেকুৱা হৈছিল গছ নাকাটিলে উন্নয়ন নহয় । উৰণ সেতুৰ নামত পুৰণি গছ কাটিলে । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে কংক্ৰিট ভাঙি গছপুলি ৰোপণ কৰিছে । সেইবোৰ প্ৰতিপালন কোনে কৰিব ? চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে ? এই চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি ধৰিব পৰা নাই । উন্নয়নৰ কথা কৈ থাকে এতিয়া জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ সময়ত হে উন্নয়নৰ কথা মনত পৰিছে নেকি ? আগতে বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে নেকি ?

Guwahati beautification for Japan PM visit
পদপথৰ সেতুবোৰ ফুল আৰু গছপুলিৰে সজোৱা হৈছে (ETV Bharat)
Guwahati beautification for Japan PM visit
বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মূল পথবোৰ ৰং তুলিকাৰে সজোৱা হৈছে (ETV Bharat)

ইফালে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ক লৈ বিতৰ্ক হৈছে । সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱা আৰু কংক্ৰিট ভাঙি গছপুলি ৰোৱা সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

তেওঁ কৈছে, "জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব । দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীত ৰং দিছে । ৰং দিয়াৰ নামত জুবিনৰ ছবি মচি পেলোৱা হৈছে । পকী ৰাস্তাৰ ওপৰত গছ ৰোপণ কৰা হৈছে । ৰাজপথৰ অকণমান পকা ভাঙি গছ ৰোপণ কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ ।" এনেদৰে ৰাজপথৰ পকা ভাঙি গছ ৰোপণ কৰা কাৰ্য আজব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে অহা ১ জুলাইৰ পৰা ৩ জুলাইৰ ভিতৰত গুৱাহাটীলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ কথা আছে । যাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ প্ৰায় সকলো মূল পথ ৰঙীন কৰি থকা হৈছে । পথৰ দুয়োকাষৰ পদপথৰ গ্ৰীলসমূহত নতুনকৈ ৰং লগোৱা হৈছে । ৰাজপথসমূহ নতুনকৈ কাৰ্পেটিং কৰা হৈছে । এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিল ।‌ কিন্তু ৰাজপথৰ পকাত ড্ৰিলিং মেচিনেৰে ফুটা কৰি গছপুলি ৰোপণ কৰা কাৰ্যই সকলোকে আচৰিত কৰিছে ।

কেৱল এয়াই নহয়, গছৰ গুৰিত দিবলৈ মাটি নাই । সেয়ে গছপুলিৰ গুৰিত দিয়া হৈছে শিলৰ গুড়ি । পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছে যে অত্যধিক যানবাহনৰ চলাচলৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে ঠেক হৈ পৰা জিএছ ৰোড, জু ৰোডৰ পথৰ দুই-তিনি ফুট আৱৰি পুনৰ কংক্ৰিটৰ দেৱাল দিয়াত অধিক হ্ৰাস পাইছে ৰাজপথৰ আয়তন । মুঠতে যুদ্ধংদেহি প্ৰস্তুতি চলাইছে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে । লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত ৪ টা ডিভিজনত গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে । অসমৰ বিভিন্ন নাৰ্ছাৰীৰ পৰা অনাৰ লগতে কলকাতাৰ পৰাও অনা হৈছে গছপুলি ।

লগতে পঢ়ক :

গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ

TAGGED:

JAPAN PM GUWAHATI VISIT
গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন
জুবিন গাৰ্গৰ ছবি
গছপুলি ৰোপণ
GUWAHATI BEAUTIFICATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.