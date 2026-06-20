গুৱাহাটীত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কি চলিছে ? শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ৰাজনীতিকৰ ভাষ্য় কি?

গুৱাহাটীত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কি চলিছে ? শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ৰাজনীতিকৰ ভাষ্য় কি?
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কংক্ৰিটত গছপুলি ৰোপণক লৈ বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে ।
Published : June 20, 2026 at 8:01 PM IST
গুৱাহাটী : জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে । চাৰিওফালে ৰং-তেল সানি, গছপুলি ৰোপণ কৰি গুৱাহাটীক নতুন ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
তাৰ মাজতে এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে । সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত যি চলিছে তাক একেমুখে গৰিহণা দিছে সচেতন মহলে । কাৰণ পকী পথ ফুটাই ৰোপণ কৰা হৈছে গছপুলি । ৰাজপথৰ কংক্ৰিট ড্ৰিলিং মেচিনেৰে ফুটা কৰি তাত গছপুলি ৰোপণ কৰি অসম চৰকাৰে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখুৱাব বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ পথৰ নান্দনিক ৰূপ ।
যাৰ ফলত ঠেক হৈ পৰিছে ৰাজপথ । পদপথ আৰু মূল পথৰ অকণমান ঠাইত কংক্ৰিটৰ বেৰ দি গছপুলি ৰোপণৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জিএছ ৰোড, জু ৰোড, ফাঁচীবজাৰ, মাছখোৱাকে ধৰি গুৱাহাটীৰ ভিন্ন পথত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত উদ্ভট দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । প্ৰশাসনৰ এই অবিবেচক কাণ্ডক লৈ সকলোতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
প্ৰশাসনৰ এই আজবকাণ্ড সন্দৰ্ভত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ভায়লিনা ফুকনে কয়, "জপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব বুলি কংক্ৰিটত গছপুলি ৰোপণ কৰিছে । সেইবোৰ দেখি গম নাপাব জানো তেওঁলোকে । কংক্ৰিট ভাঙি গছপুলি ৰোপণ কৰাটো ভুল সিদ্ধান্ত লৈছে । ভাল ঠাইত গছপুলিবোৰ ৰোপণ কৰিব লাগিছিল । কংক্ৰিটত ৰোপণ কৰি কি দেখাব বিচাৰিছে ?"
কটনৰ আন এজন ছাত্ৰ অনুৰাগ নয়ন কাশ্যপ কয়, " গুৱাহাটীখন আগৰ পৰাই কিয় পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে ? আলহী আহিছে কাৰণ পৰিষ্কাৰৰ কথা মনত পৰিছে । হাই লেভেলত কোনো মূৰ্খ মানুহ বহি নাথাকে । বহুত জ্ঞানী মানুহ বহি আছে । তেওঁলোকে যদি কংক্ৰিটৰ মাজত গছপুলি জীয়াই ৰাখিবলৈ কিবা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি নাজানো । কিন্তু আমাৰ মতে সেই গছবোৰ এমাহো জীয়াই নাথাকিব । কংক্ৰিটৰ মাজত গছপুলি জীয়াই থাকি আমাক ছাঁ দিব পাৰিব বুলি কেনেকৈ আশা কৰিব পাৰো ? এয়া ৰাজহুৱা ধনৰ অপব্যয় ।"
কটনৰ ছাত্ৰ তন্ময় বৰুৱাইও চৰকাৰৰ পদক্ষেপক সমালোচনা কৰি কয়, "২০০০-২০২৫ লৈ ৩ লাখ ৬৪ হাজাৰ হেক্টৰ মাটিৰ গছ কাটিলে উন্নয়নৰ নামত । অসমত এনেকুৱা হৈছিল গছ নাকাটিলে উন্নয়ন নহয় । উৰণ সেতুৰ নামত পুৰণি গছ কাটিলে । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে কংক্ৰিট ভাঙি গছপুলি ৰোপণ কৰিছে । সেইবোৰ প্ৰতিপালন কোনে কৰিব ? চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে ? এই চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি ধৰিব পৰা নাই । উন্নয়নৰ কথা কৈ থাকে এতিয়া জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ সময়ত হে উন্নয়নৰ কথা মনত পৰিছে নেকি ? আগতে বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে নেকি ?
ইফালে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ক লৈ বিতৰ্ক হৈছে । সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱা আৰু কংক্ৰিট ভাঙি গছপুলি ৰোৱা সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
তেওঁ কৈছে, "জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব । দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীত ৰং দিছে । ৰং দিয়াৰ নামত জুবিনৰ ছবি মচি পেলোৱা হৈছে । পকী ৰাস্তাৰ ওপৰত গছ ৰোপণ কৰা হৈছে । ৰাজপথৰ অকণমান পকা ভাঙি গছ ৰোপণ কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ ।" এনেদৰে ৰাজপথৰ পকা ভাঙি গছ ৰোপণ কৰা কাৰ্য আজব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে অহা ১ জুলাইৰ পৰা ৩ জুলাইৰ ভিতৰত গুৱাহাটীলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ কথা আছে । যাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ প্ৰায় সকলো মূল পথ ৰঙীন কৰি থকা হৈছে । পথৰ দুয়োকাষৰ পদপথৰ গ্ৰীলসমূহত নতুনকৈ ৰং লগোৱা হৈছে । ৰাজপথসমূহ নতুনকৈ কাৰ্পেটিং কৰা হৈছে । এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিল । কিন্তু ৰাজপথৰ পকাত ড্ৰিলিং মেচিনেৰে ফুটা কৰি গছপুলি ৰোপণ কৰা কাৰ্যই সকলোকে আচৰিত কৰিছে ।
কেৱল এয়াই নহয়, গছৰ গুৰিত দিবলৈ মাটি নাই । সেয়ে গছপুলিৰ গুৰিত দিয়া হৈছে শিলৰ গুড়ি । পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছে যে অত্যধিক যানবাহনৰ চলাচলৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে ঠেক হৈ পৰা জিএছ ৰোড, জু ৰোডৰ পথৰ দুই-তিনি ফুট আৱৰি পুনৰ কংক্ৰিটৰ দেৱাল দিয়াত অধিক হ্ৰাস পাইছে ৰাজপথৰ আয়তন । মুঠতে যুদ্ধংদেহি প্ৰস্তুতি চলাইছে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে । লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত ৪ টা ডিভিজনত গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে । অসমৰ বিভিন্ন নাৰ্ছাৰীৰ পৰা অনাৰ লগতে কলকাতাৰ পৰাও অনা হৈছে গছপুলি ।
লগতে পঢ়ক :
গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ