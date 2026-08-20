কোকৰাঝাৰত মুকলি হ’ব জাপানীজ ভাষা শিক্ষণৰ কেন্দ্ৰ : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
বিটিচিবাসীলৈ ভাল খবৰ ৷ কোকৰাঝাৰত জাপানীজ ভাষা শিক্ষণৰ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেউজ সংকেত ৷
Published : August 20, 2026 at 4:32 PM IST
কোকৰাঝাৰ : বিটিচিবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ ৷ কিয়নো শীঘ্ৰে কোকৰাঝাৰত জাপানীজ ভাষা শিক্ষণৰ এটা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰিছে ৷ বুধবাৰে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে ৷
বিটিচি প্ৰধানগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, যোৱা ১৭ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিটিচি পৰিষদৰ মাজত এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় ৷ উক্ত বৈঠকত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কোকৰাঝাৰত জাপানীজ ভাষা শিক্ষাৰ এটা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷
তেওঁ আৰু কয় যে এইটো খুবেই এটা ভাল সিদ্ধান্ত ৷ যদিহে বিটিচি অঞ্চলত জাপানীজ ভাষা শিকাব পৰা যায়, তেনেহ’লে অসমৰ বহু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে জাপান, চীন, কোৰিয়াত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাব ৷ জাপানীজৰ পাছতে আমি কোৰিয়ান আৰু চাইনীজ ভাষা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰও লাহে লাহে গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি বিটিচি প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় ৷
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে কোকৰাঝাৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ‘সুবুংথিনি থান্দৈ’ অৰ্থাৎ মানৱতাৰ দূত হিচাবে ক্ষাত বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ ২৬ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন কৰা হয় ৷ এই কাৰ্যসূচীত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘সুবুংথিনি থান্দৈ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বড়ো সমাজত তথা বিটিচি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ অৱদান আছে ৷ বিএলটি, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰাৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰী হিচাবে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ সেই সময়ত যদি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বিএলটিৰ চুক্তি হয় তেন্তে বড়ো ভাষাটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে দাবী ৰাখিব লাগে বুলি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই আমাক পৰামৰ্শ দিছিল ৷ আজি একমাত্ৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ কাৰণেই বড়ো ভাষা অষ্টম অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ সেই কাৰণে বড়ো জাতিৰ কাৰণে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ যি অৱদান আছে সেয়া আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে ৷’’
বুধবাৰে কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰিস্থিত মানৱতাৰ দূত বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ সমাধিস্থলীত কোকৰাঝাৰ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি মহিলাৰীয়ে বড়ো জাতিৰ কাৰণে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই দি যোৱা অৱদান, আত্মবলিদানৰ কথা স্মৰণ কৰে ৷
লগতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সাহিত্যিকগৰাকীৰ স্মৃতিত এটা ডাঙৰ ভৱন আৰু গৌৰাং নদীৰ পাৰত ১০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মেম’ৰিয়েল পাৰ্কৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গোপীনাথ বৰগয়াৰীৰ সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হোৱা এই মুকলি সভাত মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, প্ৰয়াত বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ সহধৰ্মিনী পুষ্পাৰাণী ব্ৰহ্মকে প্ৰমুখ্যে কৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ৷