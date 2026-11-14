১৩ জানুৱাৰী দিনটো আছুৱে ‘ৰাজীৱ শদিয়া দিৱস’ হিচাপে পালনৰ সিদ্ধান্ত- উৎপল শৰ্মা

১৩ জানুৱাৰী দিনটো আছুৱে ‘ৰাজীৱ শদিয়া দিৱস’ হিচাপে পালনৰ সিদ্ধান্ত- উৎপল শৰ্মা
গণশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে শদিয়া ৰাজহুৱা খেলপথাৰত গণশিল্পীগৰাকীৰ আৱক্ষ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হয় ৷
Published : November 14, 2026 at 10:22 PM IST
তিনিচুকীয়া : অসমীয়া সংগীত জগতলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যোৱা গণশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে শদিয়াত উন্মোচন কৰা হয় শিল্পীগৰাকীৰ এটি আৱক্ষ মূৰ্তি । সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু শদিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত চপাখোৱাৰ শদিয়া ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত আৱক্ষ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ।
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই প্ৰতি বছৰে ১৩ জানুৱাৰীৰ দিনটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ‘ৰাজীৱ শদিয়া দিৱস’ হিচাপে পালন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে । গণশিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি, সংগীতৰ জৰিয়তে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে ।
অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আছুৰ সভাপতি শৰ্মাই । দুৰ্ঘটনাটোৱে ৰাজ্যৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা, পথ যোগাযোগ, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনিগত সমস্যাসমূহ পুনৰবাৰ উন্মোচিত কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
আছুৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব হোৱা উচিত । আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আছু আৰু অসম সেনাৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰয়োজনীয় ৰক্তদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ গুৱাহাটীত যথেষ্ট সংখ্যক বাছ চলাচল কৰাৰ বিপৰীতে কাজিৰঙা তথা ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত পৰ্যাপ্ত ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কিয় নাই ?"
তেওঁ লগতে কয়,"অঞ্চলটোত পৰ্যাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱৰ বাবেও বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা তথা অন্যান্য শিক্ষাৰ বাবে দূৰ-দূৰণিলৈ যাবলগীয়া হয় ৷ উন্নত চিকিৎসাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা সেৱাৰ অভাৱত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ৰোগীসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হোৱাটো উদ্বেগজনক বিষয় ৷"
ইয়াৰ উপৰি অঞ্চলটোৰ জৰাজীৰ্ণ পথসমূহৰ মেৰামতি আৰু নিৰ্মাণকাৰ্য শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈও চৰকাৰক দাবী জনায় আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক:
৫ হাজাৰ টকাৰে ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি, আজি সফল উদ্যমী গুৱাহাটীৰ আকাংক্ষা দাস