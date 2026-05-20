নগাঁৱৰ কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডত জনজাতীয় গৰিমা উৎসৱ উদযাপন

নগাঁৱৰ কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডত জনজাতীয় গৰিমা উৎসৱ উদযাপন
চাহ জনজাতিৰ লোকক সচেতন কৰাৰ বাবে জনজাতীয় গৰিমা উৎসৱ, ২০২৬ উদযাপন । ১৫০ গৰাকী লোকক চিকিৎসা প্ৰদান ।
Published : May 20, 2026 at 8:42 PM IST
বঢ়মপুৰ: আদি কৰ্মযোগী অভিযানৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তগত কঠীয়াতলী আৰু দক্ষিণ ননৈ পঞ্চায়তত জনজাতীয় গৰিমা উৎসৱ, ২০২৬ পালন কৰা হয় । জন ভাগিদাৰী অভিযানৰ অন্তৰ্গত এই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় দুই শতাধিক ৰোগীক চকুকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ঔষধ যোগান ধৰে ।
এই কাৰ্যসূচীত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দীপাংকৰ বৰাৰ নেতৃত্বত এটি স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দলে প্ৰায় ডেৰ শতাধিক ৰোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ।
এই সম্পৰ্কত ননৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব গীতাঞ্জলি মুদৈয়ে কয়, "আজি এটা ভাল দিন আমাৰ কাৰণে । দক্ষিণ ননৈ পঞ্চায়তৰ আমাৰ এখন গাঁও আছে ছোট কন্দলি গ্ৰাণ্ট । সেইখন গাঁৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । জনজাতি মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা এই কাম কৰা হৈছে । ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে চাহ জনজাতীয় মানুহখিনিক সচেতন কৰা । তেওঁলোকে বহু সুবিধা নাপায় । তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আজি আমি ইয়াত এটা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ লগতে চকু পৰীক্ষা শিবিৰ হৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে আধাৰ লিংকক লৈ বহু সমস্যাত পৰে; সেই ব্যৱস্থাও ইয়াত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত সমস্যা আছে । যত্ন কৰিছোঁ ইয়াত এটা কেম্প কৰি একেলগে সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ নেকি । মানুহখিনিৰ লগতো কথা-বতৰা হৈছোঁ । যিখিন ৰাইজ আহিছে তেওঁলোক যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে । আমি কিমান সফল হৈছোঁ গম নাপাওঁ । তেওঁলোকৰ লগত কথাপাতি তেওঁলোক উপকৃত হোৱা বুলি জানি বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু অসম চৰকাৰ, আমাৰ বিভাগৰ যথেষ্ট ভাল পদক্ষেপ বুলিব পাৰিম ।"
লগতে কয়, "এই মানুহখিনি এনেকুৱা শ্ৰেণীৰ মানুহ, তেওঁলোক নিজেই ওলাই গৈ ক'ৰবাত বেংকলৈ যোৱা বা শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক, কেতিয়াবা পিছপৰি থাকে । এনেকুৱা ধৰণে সচেতন কৰিব পাৰিলে যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব । তেওঁলোক আগবাঢ়িলে আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়িব । এই সুযোগতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক; বিধায়ক জিতু গোস্বামীক, যিসকল ইয়াত জড়িত হৈ আছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, দুখীয়া অঞ্চলৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ শলাগ লয় কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী অঞ্জনা ভূঞাই । কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আদি কৰ্মযোগী অভিযানৰ অন্তৰ্গত আমাৰ উপবৰ লাৰুগাঁওখন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । সেয়ে কালিৰে পৰা এই শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । কালি ইয়াত স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । ইয়াতে যথেষ্টসংখ্যক এই গাঁৱৰ বাসিন্দা আৰু ওচৰৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আছিল । ইয়াত দেখুৱাই ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই শিবিৰটো আজিও ৰখা হৈছে; আধাৰৰ শিবিৰো ৰখা হৈছে । ইয়াত ৰাইজো উপকৃত হৈছে । আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হওক বা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া; বিধায়ক মহোদয়ে হওক, আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আদি কৰ্মযোগী আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ গাঁওখন নিৰ্বাচিত হৈছে । ইয়াত বহু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোক আছে । আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বহু লোক উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ । চৰকাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ।"
ইফালে কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ সচিব ৰাজীৱ দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "আমাৰ কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ অধীনৰ নামবৰ লালুংগাঁও জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসত নিৰ্বাচিত হৈছিল । আমাৰ কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ পৰা দুখন পঞ্চায়তৰ দুখন গাঁও নিৰ্বাচিত হৈছিল । কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ নামবৰ লালুংগাঁও আৰু দক্ষিণ ননৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ ছোট কন্দলী গ্ৰাণ্ট গাঁও । দুয়োটা পঞ্চায়তত শিবিৰবোৰ চলাই আছোঁ । জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ জৰিয়তে আমি আদিবাসী লোকসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হওক, চকু পৰীক্ষা হওক বিভিন্ন শিতানত আমি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে । ৰাইজৰ লগতো বিভিন্ন বাৰ্তালাপ কৰিছোঁ । তেওঁলোক উপকৃত হৈছে বুলি আমাক জনাইছে । যোৱা বছৰো এই শিবিৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ । এইবাৰো চৰকাৰী নিদেৰ্শ অনুসৰি চলাই আছোঁ । ১৮ৰ পৰা ২৫ তাৰিখলৈ এই অভিযান চলিব ।