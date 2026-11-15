গুৱাহাটীত জনজাতি গৌৰৱ দিৱস উদযাপন, পাঁচগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান

গুৱাহাটীত জনজাতি গৌৰৱ দিৱস উদযাপন, পাঁচগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান
ৰাজ্যৰ সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ বাবে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক ২০২৬ বৰ্ষৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
Published : November 15, 2026 at 6:27 PM IST
গুৱাহাটী: দেওবাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হয় আদিবাসীসকলৰ পিতৃপুৰুষ স্বৰূপ ধৰতি আবা বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫১ সংখ্যক জয়ন্তী । গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শিল্পগ্ৰামতো অসম জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় জনজাতি গৌৰৱ দিৱস । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু ।
এই অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যৰ সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ বাবে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক ২০২৬ বৰ্ষৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ এই বঁটা প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে ৷ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি কেইগৰাকী হৈছে- কিৰাট ব্ৰহ্ম, পবিত্ৰ ৰাভা, হেনপৌ গামলৌ, মংগল সিং ক্ৰ' আৰু ড৹ গোমথাও বসুমতাৰী ৷
Today, I attended the #JanajatiGauravDivas celebration held at Shilpgram, Panjabari, and paid my heartfelt tributes to 𝐃𝐡𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐀𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐢𝐫𝐬𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐚, the great freedom fighter and leader of the historic Ulgulan movement. Organised by the Assam Institute of Research for Tribals and Scheduled Castes, the event was enriched by vibrant cultural performances representing various indigenous communities of Assam, including the Bodo, Rabha and Mising communities. On this occasion, I had the privilege of conferring the 𝐉𝐚𝐧𝐚𝐣𝐚𝐭𝐢 𝐆𝐚𝐮𝐫𝐚𝐯 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 upon 𝑺𝒉𝒓𝒊 𝑲𝒊𝒓𝒂𝒕 𝑩𝒓𝒂𝒉𝒎𝒂, 𝑺𝒉𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒃𝒊𝒕𝒓𝒂 𝑹𝒂𝒃𝒉𝒂, 𝑺𝒉𝒓𝒊 𝑯𝒆𝒏𝒑𝒐𝒖 𝑮𝒂𝒎𝒍𝒐𝒖, 𝑺𝒉𝒓𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒈𝒂𝒍 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒉 𝑲𝒓𝒐 and 𝑫𝒓. 𝑮𝒐𝒎𝒕𝒉𝒂𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒖𝒎𝒂𝒕𝒂𝒓𝒚 in recognition of their outstanding contributions to the social life of Assam. I also distributed essential kits to a group of tribal girl students enrolled in the General Nursing and Midwifery (GNM) programme and provided financial assistance to five tribal entrepreneurs to support their homestay ventures. The initiatives undertaken by the Central Government under the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji in the fields of education, healthcare, livelihoods and the holistic development of tribal communities have given fresh momentum to their journey of progress and empowerment. I called upon the people to further accelerate this momentum through Assam’s Tribal Autonomous Councils and contribute collectively towards realising the vision of a #viksitbharat by 2047. @jualoram @himantabiswa @TribalAffairsIn @CMOfficeAssam— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 15, 2026
সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ডাঃ পেগুৱে লিখিছে, ‘‘আজি পাঞ্জাবাৰীৰ শিল্পগ্ৰামত আয়োজিত জনজাতি গৌৰৱ দিৱসত উপস্থিত থাকি ঐতিহাসিক 'উলগুলান'ৰ নেতা, মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ধৰতি আবা বিৰচা মুণ্ডাদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰোঁ । অসম জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আয়োজিত তথা অসমৰ বড়ো, ৰাভা, মিচিং আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যৰ সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ বাবে শ্ৰীকিৰাট ব্ৰহ্ম, শ্ৰীপবিত্ৰ ৰাভা, শ্ৰীহেনপৌ গামলৌ, শ্ৰীমংগল সিং ক্ৰ' আৰু ড৹ গোমথাও বসুমতাৰীক ২০২৬ বৰ্ষৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰোঁ । ইয়াৰ লগতে জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফাৰী (GNM)ত নামভৰ্তি কৰা একাংশ জনজাতীয় ছাত্ৰীক সঁজুলি বিতৰণৰ লগতে হোমষ্টে' ব্যৱসায়ৰ বাবে ৫ গৰাকী জনজাতি উদ্যমী ব্যক্তিলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰোঁ ।’’
‘‘মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনজাতীয় সমাজৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীৱিকা আৰু সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহে জনজাতীয় সমাজখনৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক নতুন গতি দিছে । এই গতি অসমৰ জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ সমূহৰ জৰিয়তে অধিক ত্বৰান্বিত কৰি ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত এখন বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ ।’’ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে ৷
২০২৬ বৰ্ষৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা এই পাঁচগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক-
কিৰাট ব্ৰহ্ম: বডো ভূমিৰ বাক্সা জিলাৰ ৰঙাপানী গাঁৱৰ সৃষ্টিশীল উদ্যোগী কিৰাট ব্ৰহ্ম আহমেদাবাদৰ প্ৰতিষ্ঠিত নেচনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইন (এন আই ডি)ৰ এনিমেচন আৰু ফিল্ম ডিজাইন বিভাগৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ । শিপাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰবল তাড়নাৰে তেওঁ ২০২১ চনত নিজ ঘৰলৈ উভতি আহি মাতৃৰ সৈতে প্ৰতিষ্ঠা কৰে জাংকলা ষ্টুডিঅ’ ৷ এই ষ্টুডিঅ’ত তেওঁলোকে নিজ হাতেৰে থলুৱা সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ বহনকাৰী পুতলা প্ৰস্তুত কৰে ।
Warm congratulations to Kirat Brahma. #JanajatiyaGauravAward2026 @TribalAffairsIn @CMOfficeAssam https://t.co/sPMUtVqg1A— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 15, 2026
স্থানীয় শিপিনী আৰু শিল্পীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আৰু স্থানীয় উৎসৰ কেঁচামাল ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্য আৰু সমসাময়িক ডিজাইনক একত্ৰিত কৰিছে ৷ এই কৰ্মৰ দ্বাৰা কিৰাট ব্ৰহ্মই স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে বহনক্ষম জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণত অৰিহণা যোগাইছে । থলুৱা সাংস্কৃতিক উদ্ভাৱন, ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু সম্প্ৰদায়ভিত্তিক উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ব্ৰহ্মক ২০২৬ চনৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Warm congratulations to Pabitra Rabha. #JanajatiyaGauravAward2026 @TribalAffairsIn @CMOfficeAssam https://t.co/JlB7P0TTKO— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 15, 2026
পবিত্ৰ ৰাভা: অসমৰ বিশিষ্ট অভিনেতা তথা নাট্যকৰ্মী পবিত্ৰ ৰাভা নতুন দিল্লীৰ সন্মানীয় নেচনেল স্কুল অৱ ড্ৰামা (এন এছ ডি)ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ । ২০০৩ চনত তেওঁ টাংলাত দাপোন - দ্য মিৰ’ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থিয়েটাৰৰ বাবে এক অভিনৱ মঞ্চ সৃষ্টি কৰে । যোৱা দুটা দশকত তেওঁ বাওনা তথা সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ শিল্পীসকলক সবলীকৰণৰ দিশত ব্যাপকভাৱে কাম কৰি আহিছে । ভ্ৰাম্যমাণ, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আৰু পৰিবেশ্য কলাৰ জৰিয়তে সামাজিক অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁক ২০২৬ চনৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । পবিত্ৰ ৰাভাই অসমৰ লগতে বলীউডৰো কেবাখনো ছবিত অভিনয় কৰি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Warm congratulations to Henpu Gamlhou. #JanajatiyaGauravAward2026 @TribalAffairsIn @CMOfficeAssam https://t.co/ctGm1BW1aa— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 15, 2026
পু হেনপু গামলহৌ: হেনপু কুকি নামেৰে জনপ্ৰিয় পু হেনপু গামলহৌ অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ নিউ মলকন গাঁৱৰ এজন নিপুণ কুটীৰ শিল্পী । প্ৰায় তিনি দশকজোৰা অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট গামলহৌলে নিজৰ কাৰুকাৰ্যৰ বাবে বহু প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷ ২০১২ চনত বিশ্ব বাঁহ দিৱসত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্ভাৱনীমূলক বাঁহৰ সামগ্ৰী আৰু প্ৰয়োগ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল । নাগালেণ্ডৰ আথিবুঙত স্থাপন কৰা হেনপু ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰৰ তেওঁ স্বত্বাধিকাৰী ৷
এইগৰাকী কুটীৰ শিল্পীয়ে শতাধিক জনজাতীয় যুৱক-যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দি পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যৰ দ্বাৰা বহনক্ষম জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে । থলুৱা শিল্প পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ বহন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰুকাৰ্য আৰু অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁক ২০২৬ চনৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Warm congratulations to Mangal Sing Kro #JanajatiyaGauravAward2026 @TribalAffairsIn @CMOfficeAssam https://t.co/UVrIBCZCrq— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 15, 2026
মংগল সিং ক্ৰ': অসমৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ টিকা লংটক টেৰন গাঁৱৰ বিশিষ্ট কুটীৰ শিল্পী মংগল সিং ক্ৰ'ই কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্য সংৰক্ষণৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছে । পৰিয়ালৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এই কলা আহৰণ কৰি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় বাঁহ অভিযানৰ অধীনত বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে নিজৰ দক্ষতা আৰু অধিক নিখুঁত কৰি তুলিছিল ।
শ্বিলঙৰ ‘নিট ফেষ্ট’ আৰু ‘কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ’ত নিজৰ কাৰুকাৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিল্পীগৰাকী । জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ বাবে অসম গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত সমল ব্যক্তি হিচাপে কাম কৰি তেওঁ জনজাতীয় যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰু থলুৱা শিল্পকলাৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । কাৰ্বি পৰম্পৰাগত শিল্প-কৌশল সংৰক্ষণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীক আগুৱাই নিয়াত তেওঁৰ অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ক্ৰ’ক ২০২৬ চনৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Warm congratulations to Dr. Gwmwthao Basumatary. #JanajatiyaGauravAward2026 @TribalAffairsIn @CMOfficeAssam https://t.co/vaFIAoVtO7— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 15, 2026
ড৹ গোমথাও বসুমতাৰী: অসমৰ কোকৰাঝাৰৰ বিশিষ্ট লোকশিল্পী ড৹ গোমথাও বসুমতাৰী ৷ একেধাৰে বাদ্যযন্ত্ৰবাদক, কণ্ঠশিল্পী আৰু পৰম্পৰাগত লোকশিল্পী ড৹ গোমথাও বসুমতাৰী বড়ো সংগীতৰ ঐতিহ্যৰ বিশিষ্ট বাহক । বিভিন্ন লোকবাদ্য বিশেষকৈ পৰম্পৰাগত বড়ো বাদ্যযন্ত্ৰ ‘চেৰেজা’ৰ ওপৰত থকা তেওঁৰ বিশেষ পাৰদৰ্শিতাই ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰা দেখা গৈছে ।
প্ৰায় ২২ বিধ পৰম্পৰাগত আৰু সমসাময়িক বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ উল্লেখযোগ্য ক্ষমতাৰ বাবে তেওঁ অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ পৰাও স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । তেওঁৰ সংগীতৰ সাফল্য আৰু থলুৱা সংগীত ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে বসুমতাৰীক ২০২৬ চনৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ড দিৱস : ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দেশবাসীৰ