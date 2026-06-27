চলন্ত ৰে'লৰ পৰা যোগীঘোপাত কোনে পেলাই দিলে অম্বুবাচীৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যাত্ৰীক ?
পূৰ্বোত্তৰ সম্পৰ্ক ক্ৰান্তি এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ ঘটনা । অম্বুবাচীলৈ অহা জম্মুৰ এটা যুৱকৰ দলক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, ৰে'লৰ পৰা পেলাই দিলে ।
Published : June 27, 2026 at 2:59 PM IST
বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত ভয়ংকৰ ঘটনা । চলন্ত ৰে'লৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই পেলাই দিলে বহিঃৰাজ্যৰ যাত্ৰীক । গুৰুতৰভাৱে আহত যাত্ৰীজনক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায় । ঘটনাটোক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ভুক্তভোগী যাত্ৰীগৰাকী জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিকি শৰ্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে তেওঁৰ সৈতে ৫ জনীয়া এটা দল আহিছিল । শনিবাৰে তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ আছিল । কিন্তু ৰে'লৰ ভিতৰতে তেওঁক কোনো দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে । কেৱল আক্ৰমণে নহয় তেওঁক চলন্ত ৰে'লৰ পৰাই বলপূৰ্বকভাৱে দুৰ্বৃত্তই পেলাই দিয়ে ।
২২৪৪৯ নম্বৰৰ পূৰ্বোত্তৰ সম্পৰ্ক ক্ৰান্তি ৰে'লখনত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । যোগীঘোপাৰ নৰনাৰায়ণ সেতু অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে ভাটিপাৰাত কোনো দুৰ্বৃত্তই চলন্ত ৰে'লৰ পৰা বলপূৰ্বক তেওঁক পেলাই দিয়ে । ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বিকি শৰ্মা নামৰ যাত্ৰীজন ।
স্থানীয় একাংশ লোকে তেওঁ অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ লৈ যায় । আহত লোকজন বৰ্তমান চলন্তাপাৰা সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "মানুহজনে মোৰ দোকানৰ ওচৰলৈ গৈ আছিল আৰু সহায় বিচাৰি আছিল । তেওঁ কৈছিল যে ৰে'লত আৰু মানুহ আছে তেওঁলোককো মাৰি আছে । মই তেওঁক ধৰি দোকানত বহুৱালো । তাৰ পিছত হাস্পতাল লৈ আহিলোঁ । তেওঁক ৰে'লৰ পৰা পেলাই দিছে ।"
আন এজন লোকে কয়, "মই দেখিলোঁ মানুহ এজন খোজকাঢ়ি আহি আছে । তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ আছিল । তেওঁক সুধিলোঁ কি হৈছে ? তেতিয়া কলে কোনোবাই তেওঁক ৰে'লৰ পৰা ঠেলি পেলাই দিছে । মানুহজনে কোৱা মতে আৰু এজনক নদীত পেলাই দিছে । তেওঁৰ ভাগ্য ভাল আমি লগ পালো । বাকী আৰু ২-৩ জন আছিল । সিহঁতকো মাৰিব বুলি ধমকি দিছে ।" এই ঘটনাই এতিয়া স্থানীয় লোকৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
আচলতে বহিঃৰাজ্যৰ লোকজনৰ সৈতে ৰে'লৰ ভিতৰত কি হৈছিল ? কোনে আৰু কিয় ৰে'লৰ পৰা তেওঁক পেলাই দিলে ? ঘটনাটোক লৈ সকলোৰে মাজত সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰে'লযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ইতিমধ্যে ৰে'ল আৰক্ষী আৰু স্থানীয় আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াসকল হাস্পতালত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী যাত্ৰীজনক সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত হে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব ।
লগতে পঢ়ক :
অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত আটক দুজন আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ